Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 mặc váy khoét ngực, khoe vóc dáng nóng bỏng

Tối 14/11, thảm đỏ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Thu - Đông 2025 sôi động với sự xuất hiện của dàn sao đình đám. Nguyễn Thùy Vi, một trong năm thí sinh lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.

Cô từng giành các giải phụ nổi bật như Người đẹp Biển và Best Body (thí sinh có hình thể đẹp nhất) của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Trên thảm đỏ, Thùy Vi diện váy khoét ngực táo bạo, tôn lên đường cong quyến rũ và vóc dáng cân đối. Với đôi chân dài và thần thái tự tin, cô ghi điểm tuyệt đối mỗi lần xuất hiện. Lối trang điểm sắc sảo cùng mái tóc buộc gọn càng làm nổi bật vẻ đẹp hiện đại, sang trọng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thùy Vi cho biết, bản thân tự tin nhờ sở hữu hình thể đẹp, cân đối, điều từng được đánh giá cao tại các cuộc thi nhan sắc.

“Tôi cảm thấy may mắn khi nhà thiết kế (NTK) Hứa Lê Đức Anh và stylist (nhà tạo mẫu) Lê Minh Ngọc tin tưởng giao cho tôi trình diễn mẫu váy gợi cảm này. Đường xẻ cao tinh tế cùng phom dáng tôn lên đôi chân và ba vòng của tôi, giúp tôi tự tin thể hiện trọn vẹn tinh thần và vẻ đẹp của bộ sưu tập”, cô Thuỳ Vi cho hay.

Người đẹp Thùy Vi khoe thân hình nóng bỏng trong trang phục cắt xẻ táo bạo (Video: Cẩm Tiên - Lê Phương Anh).

Thảm đỏ trở nên nóng hơn bao giờ hết với những thiết kế gợi cảm. Trong số đó, Nông Thị Hằng, Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 nổi bật với váy đỏ bó sát, điểm nhấn khoét ngực, thu hút mọi ánh nhìn. Bộ váy tôn trọn đường cong, giúp cô toát lên vẻ rạng rỡ, quyến rũ ở tuổi 23.

Nông Thị Hằng hiện là sinh viên năm 4 Đại học Thương mại, từng lọt top 10 Người đẹp xứ Tuyên 2022 và giành danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024.

Ngọc Lan, Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 xuất hiện trên thảm đỏ với thiết kế mang màu sắc cổ tích. Tông be nhẹ nhàng giúp tôn lên làn da và khuôn mặt thanh thoát, mang đến vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Lan cho biết, bản thân rất vui và háo hức khi được có cơ hội chiêm ngưỡng những bộ sưu tập của các nhà mốt nổi tiếng trong và ngoài nước.

Vũ Như Quỳnh, Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2023 tỏa sáng trên thảm đỏ trong bộ váy xanh tôn dáng, thu hút mọi ánh nhìn. Thiết kế ôm vừa vặn khéo léo làm nổi bật vóc dáng mềm mại cùng những đường cong tinh tế.

Được biết, ngay từ khi còn nhỏ, Vũ Như Quỳnh đã ấp ủ ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu, khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy để thể hiện tài năng và phong cách cá nhân.

MC - Biên tập viên (BTV) Thu Quỳnh xuất hiện trên thảm đỏ với váy đen gợi cảm. Bộ trang phục điểm xuyết những viên đá lấp lánh, phần xẻ ngực táo bạo, tôn vóc dáng và mang đến vẻ quyến rũ nổi bật.

Cô tiết lộ thiết kế váy dài nhưng xuyên thấu, kết hợp chất liệu mềm mại, tạo hiệu ứng huyền bí và cuốn hút khi di chuyển, giúp cô cảm thấy tự tin và toát lên phong thái nổi bật trên thảm đỏ.

Thu Quỳnh hiện là MC - BTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, dẫn các chương trình Thời sự và Hà Nội buổi sáng. Trước đó, cô từng cộng tác tại VTV, VTC và dẫn nhiều sự kiện lớn, tích lũy kinh nghiệm để thể hiện phong thái tự tin, chuyên nghiệp trên sân khấu.

Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang góp mặt trên thảm đỏ trong bộ váy trắng cúp ngực, tông trắng nhẹ nhàng kết hợp phom dáng tinh tế giúp tôn lên vẻ đẹp trong trẻo và nét thanh lịch đặc trưng của cô.

Theo chia sẻ của Trà Giang, bộ trang phục được thực hiện bởi 2 nhà thiết kế (NTK) Hứa Lê Đức Anh và stylist Lê Minh Ngọc. Từng chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến hình ảnh vừa nữ tính vừa trang nhã cho người đẹp.

Hoa hậu Du lịch Thế giới 2024 - Bùi Thu Thủy - gây ấn tượng trên thảm đỏ với mái bằng cá tính và bộ váy kim tuyến lấp lánh, mang đến hình ảnh hiện đại, trở thành điểm nhấn giữa dàn sao.

Sinh năm 2003, Bùi Thu Thủy là sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Cô song song theo đuổi hoạt động nghệ thuật, đảm nhận vai trò mẫu ảnh, mẫu quảng cáo cho nhiều thương hiệu nổi tiếng và từng đảm nhận vai nữ chính trong MV Người đơn phương yêu kẻ đơn phương của ca sĩ Đan Trường.

Người đẹp sở hữu gương mặt khả ái và thân hình chuẩn. Năm 2023, cô giành Á hậu 3 tại cuộc thi Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2023.

Tháng 12/2024, Bùi Thu Thủy đại diện Việt Nam tham dự Miss Tourism World 2024 (Hoa hậu Du lịch Thế giới 2024) tại Trung Quốc và xuất sắc giành danh hiệu Miss Tourism Global Queen 2024 (Hoa hậu Du lịch Toàn cầu 2024), khẳng định vị thế và sức hút của mình trên đấu trường quốc tế.

Sự xuất hiện đa dạng của các gương mặt đình đám khiến không khí sự kiện thêm phần náo nhiệt, tạo nên một thảm đỏ rực rỡ và giàu màu sắc tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025.