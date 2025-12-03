2 món phụ kiện không thể thiếu của hoa hậu 1,86m nói tiếng Anh "như gió"

Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - tiếp tục thu hút sự chú ý sau phần phát biểu hoàn toàn bằng tiếng Anh tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.

Với chiều cao 1,86m, học vấn nổi bật, chứng chỉ IELTS 8.0 cùng phong thái tự tin, cô được nhiều khán giả khen ngợi là “hoa hậu hiếm hoi nói tiếng Anh thuyết phục khi đứng trước đám đông”. Bên cạnh khả năng ngoại ngữ, cô còn gây chú ý bởi phong cách thời trang thanh lịch, nhẹ nhàng.

Trong loạt ảnh đời thường lẫn sự kiện, người đẹp cao 1,86m nhiều lần chọn mang kính cận gọng mảnh.

Đây là phụ kiện gần như luôn xuất hiện trong các bộ trang phục của cô: Khi diện váy trắng dài ở họp báo, khi mặc váy ngắn xuống phố hay lúc phối jumpsuit đen cùng áo khoác vai dáng rộng.

Kính giúp gương mặt cô sáng, khẳng định được hình ảnh “hoa hậu trí thức”, không lệ thuộc vào xu hướng của các người đẹp đeo kính áp tròng để trông lung linh hơn.

Kiểu kính cận được Bảo Ngọc ưa chuộng là kính có tròng to bản, gọng nhỏ gọn hoặc trong suốt. Những phom kính này tôn lên sự trẻ trung của người dùng, không gây cảm giác nặng nề trên gương mặt.

Đặc biệt, Hoa hậu Liên lục địa còn sở hữu gương mặt nhỏ so với tỷ lệ cơ thể. Do vậy, việc cô lựa chọn gọng kính mảnh và trong suốt càng trở nên hợp lý, bởi theo như các chuyên gia về kính mắt tư vấn, gọng kính bản to sẽ tạo cảm giác "nuốt trọn" gương mặt.

Bên cạnh kính cận, phụ kiện thời trang đặc biệt của người đẹp này là giày bệt, giày đế thấp.

Bảo Ngọc thường chọn giày bệt thay cho giày cao gót, kể cả những khi tham dự sự kiện trước công chúng hay làm đại sứ nhãn hàng. Chiều cao tự nhiên 1,86m cho phép cô giữ phong thái thoải mái với giày đế thấp mà vẫn thanh thoát.

Từ giày Mary Jane màu xanh pastel tới sandal bệt hoặc giày mũi tròn nữ tính, cô phối linh hoạt với váy ngắn, váy liền thanh lịch hay trang phục công sở tối giản.

Giày bệt đem lại vẻ mềm mại, thực tế và gần gũi, khác biệt rõ rệt với hình ảnh thường thấy ở các hoa hậu luôn ưu tiên giày cao gót.

Dù xuất hiện ở sự kiện, cà phê hay trong buổi chụp hình, 2 phụ kiện quen thuộc này tạo nên một tổng thể hài hòa cho Bảo Ngọc: Nhẹ nhàng, trí thức và đúng tinh thần của một người đẹp đề cao nét tự nhiên.

Bảo Ngọc cũng ưa chuộng tông màu trung tính, chất liệu mềm, phom dáng đơn giản nhưng tinh tế. Cách phối đồ nhất quán, phù hợp với hình tượng giúp cô giữ hình ảnh cho dù đứng trong bất kỳ bối cảnh nào.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bảo Ngọc cho biết, cô cũng đang chuẩn bị cho Miss World vào năm 2026, với nhiều công tác khác nhau, đặc biệt là rèn luyện nội lực.

"Thời gian gần đây tôi tập trung nhiều hơn vào quá trình hoàn thiện nội lực: rèn luyện tư duy, trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng. Những điều này không chỉ phục vụ một mục tiêu trước mắt, mà còn tạo nền tảng lâu dài cho con đường sự nghiệp, dù là trong lĩnh vực giải trí, hoạt động xã hội hay kinh doanh", cô chia sẻ.

Mới đây, Bảo Ngọc nhận bằng tốt nghiệp cử nhân xếp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Quốc tế và Đại học West of England (Anh quốc). Trước đó, cô từng nhận nhiều học bổng quốc tế như SEED của Chính phủ Canada và học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Singapore.

Công chúng đang dành nhiều thiện cảm cho Hoa hậu Bảo Ngọc bởi cô mang tới nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng về phụ nữ hiện đại vừa xinh đẹp, vừa giàu tri thức.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô là người Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này, sau khi đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Bảo Ngọc được biết đến với chiều cao ấn tượng 1,86m, học vấn tốt, đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0 và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Ảnh: Facebook nhân vật