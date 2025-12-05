Nghệ An: Hiệu quả từ Dự án 7 trong chăm sóc 1.000 ngày đầu đời cho trẻ em dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, Dự án 7 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang lại nhiều chuyển biến quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại Nghệ An. Đặc biệt, các hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng và theo dõi phát triển trong 1.000 ngày đầu đời, giai đoạn “vàng” quyết định thể lực và trí lực của trẻ đang cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Theo ghi nhận từ ngành Y tế Nghệ An, trước khi triển khai Dự án 7, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu… ít tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt là khám thai định kỳ.

Thai phụ ở xã Lưỡng Minh thường xuyên thăm khám thai theo chương trình dự án 7 (Ảnh: Lương Nga).

Nhờ Dự án 7, hệ thống trạm y tế được tăng cường, nhân viên y tế thôn bản được tập huấn chuyên sâu, các chương trình truyền thông bằng tiếng dân tộc được đẩy mạnh. Tỷ lệ phụ nữ mang thai đến khám đúng lịch tại các huyện miền núi tăng 10-15% so với trước đây.

Nhiều điểm bản xa xôi đã có ngày hội chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, giúp thai phụ được siêu âm, bổ sung sắt, axit folic và tư vấn dinh dưỡng hoàn toàn miễn phí.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của Dự án 7 là giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi và nhẹ cân ở trẻ em dân tộc thiểu số, thông qua các gói hỗ trợ thiết thực như: Cung cấp thực phẩm bổ sung giàu dinh dưỡng cho trẻ dưới 2 tuổi, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ và ăn dặm hợp lý, hỗ trợ món ăn mẫu tại bản, tổ chức cân đo định kỳ và lập hồ sơ theo dõi tăng trưởng

Nhiều địa phương đã ghi nhận mức giảm suy dinh dưỡng 2-4% mỗi năm. Một số xã ở Tương Dương, Kỳ Sơn còn tổ chức lớp học nấu ăn bằng nguyên liệu sẵn có, hướng dẫn các bà mẹ nấu bột, cháo đủ chất cho trẻ.

Điểm sáng lớn nhất của Dự án 7 là tạo ra thay đổi hành vi bền vững. Trước đây, nhiều phụ huynh vùng cao vẫn giữ thói quen cho trẻ ăn cơm sớm, không cho bú mẹ hoàn toàn hoặc kiêng khem quá mức khi mang thai.

Nhờ các buổi truyền thông bằng tiếng Thái, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu cùng sự vào cuộc của già làng, trưởng bản, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt.

Ngày càng nhiều gia đình, đưa trẻ đi khám định kỳ, theo bảng biểu tăng trưởng của trạm y tế, biết cách bổ sung đa dạng thực phẩm. Hiểu rằng 1.000 ngày đầu đời quyết định tương lai của trẻ, những thay đổi nhỏ ấy đang góp phần tạo nên những thế hệ trẻ em vùng cao khỏe mạnh hơn.

Thông qua Dự án 7, hàng trăm cán bộ y tế xã, y tế thôn bản tại Nghệ An đã được tập huấn về: Theo dõi tăng trưởng trẻ dưới 2 tuổi, tư vấn dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật.

Trang thiết bị như cân điện tử, máy đo chiều cao, bộ test nhanh, tủ lạnh bảo quản vaccine… cũng được bổ sung, giúp các trạm y tế vùng sâu hoạt động hiệu quả hơn.

Điểm đáng chú ý của Dự án 7 là triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu: phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ và trẻ em dưới 2 tuổi.

Nhiều hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn được hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật, thực phẩm, dinh dưỡng, giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt.

Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em đến khám bệnh, tiêm chủng và theo dõi sức khỏe tăng mạnh, góp phần hạn chế bệnh tật và tử vong ở trẻ em vùng cao.

Dự án 7 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những thế hệ trẻ em vùng cao Nghệ An phát triển toàn diện hơn, đủ thể lực, trí lực để vươn lên trong tương lai.

Quang Dũng