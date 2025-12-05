FPT Play và Samsung AI TV ra mắt loạt phóng sự đặc biệt “Tiến lên Việt Nam”

Loạt phóng sự độc quyền “Tiến lên Việt Nam” là một trong số các nội dung chuyên sâu được FPT Play phối hợp cùng Samsung AI TV triển khai thực hiện, bên cạnh công tác sản xuất và phát sóng SEA Games Thailand 2025 của đơn vị.

Series này gồm 6 tập, khắc họa các nhân vật trung tâm là những vận động viên (VĐV) Việt Nam tiêu biểu, thuộc nhiều bộ môn tại SEA Games Thailand 2025 như kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, cô gái vàng của làng điền kinh Nguyễn Thị Oanh, tiền đạo Huỳnh Như và thủ môn Trung Kiên…

Dưới hình thức phóng sự, “Tiến lên Việt Nam” không chỉ ghi lại những khoảnh khắc chân thực trong quá trình luyện tập mà còn tiết lộ những giai đoạn khó khăn như chấn thương, đối diện áp lực thi đấu của các VĐV.

Chia sẻ về dự án, đại diện FPT Play cho biết, thông qua “Tiến lên Việt Nam”, khán giả có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện phía sau mỗi tấm huy chương. Ở đó không chỉ có những giây phút vinh quang mà còn có những góc khuất ít được nhắc tới. Đây là cách mà FPT Play đồng hành cùng thể thao nước nhà, không chỉ ở mặt trận truyền hình, mà còn ở góc độ truyền cảm hứng.

Đi cùng Samsung AI TV trong việc lan tỏa nội dung của chương trình tới công chúng, diễn ra đúng thời điểm SEA Games 33 thu hút sự quan tâm lớn, FPT Play kỳ vọng series này tiếp cận khán giả rộng rãi hơn thông qua hạ tầng thiết bị và hệ sinh thái công nghệ của Samsung.

Với vị thế hàng đầu nhờ loạt cải tiến vượt trội về công nghệ, Samsung AI TV 2025 được trang bị bộ xử lý AI thế hệ mới có khả năng nâng cấp hình ảnh theo thời gian thực, đặc biệt thích hợp với các nội dung thể thao có chuyển động nhanh.

Ngoài ra, các dòng sản phẩm cao cấp như TV Neo QLED - Mini LED và OLED với tần số quét lên đến 240Hz và màn hình chống phản sáng, giúp trải nghiệm đại hội thể thao thêm trọn vẹn hơn. Qua đó, mỗi câu chuyện về từng vận động viên được thể hiện đầy sống động và chân thực, lay động mọi giác quan của người hâm mộ thể thao nước nhà.

Đại diện Samsung - ngành hàng Điện tử Nghe nhìn - chia sẻ: “Là thương hiệu TV số 1 toàn cầu trong 19 năm và số 1 Việt Nam trong 11 năm liên tiếp, Samsung luôn nỗ lực mang đến những trải nghiệm nghe nhìn tốt nhất cho người dùng Việt Nam.

Với nền tảng công nghệ hình ảnh tiên tiến từ Samsung AI TV kết hợp cùng nội dung thể thao đỉnh cao từ FPT Play, chúng tôi kỳ vọng người hâm mộ có thể thưởng thức từng khoảnh khắc của SEA Games 33 với chất lượng sống động, trọn vẹn ngay tại nhà. Đây cũng là cách Samsung góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và truyền cảm hứng về ý chí vươn lên của các vận động viên Việt Nam tới hàng triệu gia đình”.

Với chất lượng sản xuất, phát sóng từ FPT Play cùng sự đồng hành từ Samsung AI TV, “Tiến lên Việt Nam” hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong chuỗi nội dung SEA Games Thailand 2025, mang đến cho khán giả cái nhìn gần gũi, nhân văn và đầy cảm xúc về đội ngũ vận động viên đại diện Việt Nam thi đấu tại đấu trường khu vực.

SEA Games Thailand 2025 khai mạc từ ngày 9/12 và diễn ra đến hết ngày 20/12. Ngoài địa điểm chính là Sân vận động Rajamangala, các hoạt động của SEA Games Thailand 2025 sẽ được tổ chức ở 60 địa điểm khác nhau tại thủ đô Bangkok và tỉnh Chonburi (Thái Lan).

Đoàn thể thao Việt Nam đã làm lễ xuất quân vào ngày 28/11, với 1.165 thành viên tranh tài ở 42 môn, với mục tiêu giành 90-110 huy chương vàng.

FPT Play dự kiến sản xuất và trình chiếu trực tiếp các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games Thailand 2025 với bình luận chuyên môn tiếng Việt từ khách mời và các chuyên gia thể thao. Danh sách các bộ môn FPT Play dự kiến phát sóng bao gồm 29 bộ môn tiếp sóng tín hiệu chất lượng cao của đài truyền hình nước chủ nhà và một số môn có đội tuyển Việt Nam thi đấu do đơn vị chủ động sản xuất.

Trong đó, có nhiều bộ môn đang nhận được nhiều sự quan tâm như cầu lông, cầu mây, bóng rổ, thể thao điện tử, Billiards - Snooker, Karate và Taekwondo…

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.