Number 1 lan tỏa tinh thần bền đam mê đến thế hệ trẻ

Buổi sáng trong xưởng cơ khí, Trần Thị Kiều My là sinh viên Khoa Cơ khí - Đại học Bách khoa TPHCM, My đã theo một ngành học đa phần được lựa chọn bởi các chàng trai.

Giống như My, Trần Thị Cẩm Giang - cô sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin - vẫn luôn giữ đam mê với những dòng code (lập trình) khô khan.

Hai cô gái, hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng lại có chung một điểm: họ không dừng lại.

Khi thử thách là lò luyện đam mê

Ở Bách khoa, My là một trong số ít nữ sinh của khoa Cơ khí. Có những ngày thực hành, cô phải mang vác vật liệu nặng gấp đôi sức mình. Tay rát bỏng, vai mỏi nhừ, có lúc My tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để đi tiếp.

Với những người trẻ như My, giới hạn chỉ là điểm xuất phát để chinh phục ước mơ (Ảnh: NVCC).

Những giọt mồ hôi lại rơi, ánh thép lại lóe. My nhận ra, mệt mỏi cũng có thể được biến thành sức mạnh, chỉ cần đủ đam mê và năng lượng.

Còn với Giang, mỗi lỗi sai là một thử thách tinh thần: “Có lúc tôi mất cả đêm chỉ vì một dòng code, mắt cay xè, đầu căng như dây đàn.

Những khối sắt và dòng code biết tỏa sáng

Bài thực hành đầu tiên, thầy giao cho mỗi sinh viên một khối sắt thô và yêu cầu mài giũa thành chiếc cờ lê hoàn chỉnh. My miệt mài gần một tháng để hoàn thành.

Có đêm, cô ngồi lại xưởng một mình, chỉ có tiếng máy và ánh đèn vàng hắt xuống.

“Cầm chiếc cờ lê đầu tiên do chính tay mình mài ra, tôi cười mà tay run run. Lúc đó, tôi biết mình đã vượt qua giới hạn đầu tiên của chính mình”, My nói.

Bền bỉ từ những thử thách đầu tiên ấy, My chạm đến những cột mốc đáng nhớ: GPA 3.6, Giải Ba Olympic Cơ học, 3 công bố quốc tế, học bổng Tiến sĩ tại Đại học Hanyang (Hàn Quốc).

Với Giang, có những giấc mơ, chỉ cần được tiếp năng lượng là có thể bay thật xa (Ảnh: NVCC).

Trong khi đó, Giang miệt mài trong thế giới số. Công trình “Phân tích bố cục logic trên biển hiệu và poster” của cô hướng đến hỗ trợ người khiếm thị và xe tự hành. Bị từ chối ba lần, mất hơn một năm để chỉnh sửa, trước khi nhận thư chấp thuận trình bày tại Hội nghị Quốc tế về Phân tích và Nhận dạng tài liệu ICDAR 2025 (Rank A).

Gặp nhau ở đỉnh cao và cùng thắp sáng

Năm 2025, Trần Thị Kiều My và Trần Thị Cẩm Giang được vinh danh trong Top 20 Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Trần Thị Kiều My nhận giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025 từ Ban tổ chức và đại diện nhãn hàng Number 1 (Ảnh: BTC).

Giữa 180 hồ sơ trên toàn quốc, hai cô gái nổi bật bởi đam mê và nghị lực, là những “ngọn lửa Number 1” thắp sáng tinh thần bền bỉ của thế hệ Gen Z Việt.

Hành trình của My và Giang gợi nhớ đến rapper Đen, người bền bỉ 15 năm với âm nhạc, từng bước chinh phục sân khấu lớn bằng đam mê và nghị lực.

Ba lĩnh vực cơ khí, công nghệ, âm nhạc tưởng không chung mà cùng gặp nhau ở điểm: Dám ước mơ - Dám chinh phục và không ngừng bước tới để trở thành phiên bản Number 1 của chính mình.

Trần Thị Cẩm Giang được vinh danh là Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025 (Ảnh: BTC).

Khi My và Giang đứng trên bục vinh danh, ánh đèn chiếu xuống không chỉ soi rọi thành tích của cá nhân, mà còn phản chiếu hình ảnh tiêu biểu một thế hệ trẻ Việt đang không ngừng từng ngày hiện thực hóa ước mơ.

Từ xưởng cơ khí, phòng nghiên cứu, đến sân khấu âm nhạc, họ đều đang ngày đêm lao động, nghiên cứu, sáng tạo, tiếp năng lượng khi cần để vượt qua giới hạn của bản thân, bền bỉ với đam mê và làm chủ tương lai.

