Liên Bỉnh Phát kể mối tình 5 năm với thành viên Mắt Ngọc, lý do chưa cưới

Liên Bỉnh Phát (SN 1990) được biết đến từ vai chính trong Song Lang - bộ phim anh đóng chung với Isaac và tạo dấu ấn mạnh - ngay từ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Ba năm gần đây, tên tuổi anh càng phủ sóng khi tham gia các show thực tế như Chạy đi chờ chi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Gần đây, Liên Bỉnh Phát tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất qua Quán Kỳ Nam - dự án đánh dấu lần hợp tác đáng nhớ với tiền bối Đỗ Thị Hải Yến.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên tại Hà Nội, Liên Bỉnh Phát chia sẻ thêm về vai diễn và mối tình 5 năm với ca sĩ Ngọc Kayla.

Không sợ mất fan, thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái

Không ít nghệ sĩ chọn giấu kín chuyện tình cảm để giữ hình ảnh, nhưng Liên Bỉnh Phát dường như rất thoải mái thể hiện. Quan điểm của anh về điều này như thế nào?

- Tôi nghĩ nghệ sĩ cũng là con người bình thường, chỉ khác ở nghề nghiệp. Tình cảm vẫn giống như mọi người thôi.

Từ trước đến nay, tôi không chủ trương công khai hay giấu kín. Những ai thân thiết đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi. Những chuyện như ôm bạn gái ở sân bay, đi xem phim hay ngồi cạnh nhau tại concert… vốn là điều chúng tôi vẫn làm từ lâu, chỉ là trước đây không ai để ý.

Hôm tôi đưa bạn gái đi xem concert của anh Quốc Thiên, chỉ nghĩ đơn giản là 2 đứa rảnh thì đi chơi. Vậy mà xui sao, máy quay lại hướng trúng vào mình.

Tôi tôn trọng cảm xúc của bản thân, cảm thấy thế nào thì thể hiện như vậy.

Trong phim, anh thể hiện tình yêu một cách lặng lẽ, không ồn ào. Còn ngoài đời, khi yêu anh là người như thế nào?

- Tôi thích sự yên bình. Chính vì vậy mà mọi người chỉ biết chuyện tình cảm của tôi sau 5 năm. Thực tế, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng chuyện tình yêu để PR cho sự nghiệp, dù cả hai đều làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Đó là phần cá nhân, còn công việc là công việc. Tôi không phải kiểu người thích ồn ào.

Việc bất ngờ được quan tâm nhiều hơn về đời tư có khiến anh và bạn gái thấy không thoải mái?

- Có lạ một chút, hơi "xui" nữa (cười), vì từ trước đến nay mọi thứ vẫn diễn ra như vậy nhưng bỗng nhiên bây giờ mọi người lại chú ý hơn.

Tôi cũng chưa thể nói điều đó là tích cực hay tiêu cực, chỉ biết nó khác so với trước.

Tôi và bạn gái đều không chủ trương đưa chuyện riêng tư ra để được nhắc tới hay gây sự chú ý. Điều chúng tôi muốn là khán giả biết đến công việc của mỗi người nhiều hơn. Tôi quan tâm diễn xuất, Ngọc quan tâm ca hát.

Dù vậy, chúng tôi luôn cố giữ thái độ tích cực trong mọi hoàn cảnh. Cả hai chỉ cố gắng sống bình thường và là chính mình.

Nhiều nghệ sĩ nam thường hạn chế công khai chuyện tình cảm để giữ hình ảnh và thu hút fan (người hâm mộ), đặc biệt là khán giả nữ. Việc công khai có khiến anh lo ngại ảnh hưởng đến mình?

- Tôi nghĩ người đã đồng hành với mình suốt 5-6 năm thì sự công nhận dành cho họ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Tôi muốn tôn trọng cảm xúc của chính mình và của bạn gái. Sự hiện diện của Ngọc trong cuộc sống của tôi là điều tự nhiên và tôi không muốn né tránh hay che giấu.

Nếu việc công khai khiến hình ảnh của tôi bị ảnh hưởng đôi chút, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Điều quan trọng nhất là người ở bên cạnh mình cảm nhận được sự trân trọng thật sự.

Với tôi, những danh xưng đó không quá quan trọng. Điều quan trọng hơn nhiều là cả hai công nhận mối quan hệ này và không phải che giấu nhau trước bất kỳ ai.

Chúng tôi hiểu mình đang ở đâu, đang gìn giữ điều gì, nên không để những lời bàn tán bên ngoài làm ảnh hưởng.

Một người đàn ông 35 tuổi như anh, lại có mối tình đã 5 năm, anh đã nghĩ đến chuyện “ngôi nhà và những đứa trẻ”?

- Tôi tôn trọng cảm xúc của cả hai và hiện tại chúng tôi hạnh phúc với những gì mình có. Tôi không cảm thấy cần phải vội vàng đưa ra một quyết định lớn chỉ để đủ đầy, hạnh phúc hơn.

Tương lai thế nào tôi không thể nói trước, nhưng lúc này, điều khiến tôi an tâm nhất là cả hai đều vui vẻ với hiện tại.

Với bạn gái, anh là người lãng mạn hay… gia trưởng?

- Thú thật, tôi không phải kiểu đàn ông quá lãng mạn, đôi khi còn khá khô khan nữa. Nhưng cô ấy vẫn chọn ở lại bên tôi. Điều đó khiến tôi biết ơn và trân trọng mối quan hệ này nhiều hơn.

Anh đóng khá nhiều cảnh tình cảm, thậm chí cảnh nóng và cảnh hôn. Bạn gái anh phản ứng thế nào sau những phân đoạn đó?

- Tôi may mắn khi có bạn gái như Ngọc, cô ấy hiểu rất rõ tính chất công việc của tôi và ngược lại.

Chúng tôi luôn thẳng thắn với nhau. Trước mỗi dự án, tôi đều chia sẻ mức độ cảnh tình cảm, những phân đoạn nhạy cảm ra sao. Cô ấy rất thoải mái, không gây áp lực gì.

Có phim, nếu cảm thấy không thoải mái khi xem, cô ấy chọn không xem, kiểu như: “Anh cứ làm công việc của anh, em không xen vào”.

Nếu sợ bản thân bị cuốn vào cảm xúc ghen tuông trên màn ảnh, cô ấy chủ động tránh. Tôi thấy cách cô ấy xử lý cảm xúc như vậy rất thú vị và giúp mối quan hệ của chúng tôi bền vững hơn.

Nụ hôn 3 giây với Đỗ Thị Hải Yến trong "Quán Kỳ Nam"

Trở lại với vai diễn của anh trong phim điện ảnh “Quán Kỳ Nam”, Liên Bỉnh Phát thấy mình giống nhân vật Khang ở điểm nào?

- Khang là kiểu người sẵn sàng đi theo tiếng gọi con tim, và tôi cũng có phần giống cậu ấy. Tình cảm trong phim được thể hiện rất ý nhị, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra ở phân đoạn khi Kỳ Nam nói: “Tôi đâu thể dựa vào cậu mãi được”, Khang chỉ đáp một câu “Tại sao?”. Câu hỏi đó cho thấy chỉ cần Kỳ Nam gật đầu, Khang sẵn sàng từ bỏ cơ hội ra nước ngoài để ở lại bên cô.

Khoảnh khắc ấy, cậu chọn tình yêu thay vì lý trí. Nhưng Kỳ Nam không muốn Khang phải hy sinh vì mình. Khi cô nói: “Đời mà không đi thì còn gì là đời nữa”, Khang mới quyết định rời xa.

Tôi hoàn toàn đồng cảm với Khang. Khi hóa thân vào nhân vật trong Quán Kỳ Nam, tôi gần như không băn khoăn trước bất kỳ lựa chọn hay hành động nào của cậu ấy. Khang đã yêu chân thành, nhưng tình yêu ấy không được đáp lại theo cách cậu mong muốn.

Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Khang, có lẽ tôi cũng sẽ chọn như cậu ấy - nghiêng về tình cảm - dù con đường sự nghiệp vẫn rộng mở phía trước. Khang coi trọng tình yêu, còn Kỳ Nam tin rằng tương lai của anh nên được đặt lên hàng đầu. Cậu buồn trước lựa chọn ấy, nhưng vẫn tôn trọng người mình yêu.

Còn trong đời thật, anh có lựa chọn theo cách đó?

- Không hẳn. Quyết định của Khang chỉ đúng trong không gian của bộ phim. Còn ngoài đời, mọi lựa chọn đều phụ thuộc vào bối cảnh, vào việc điều gì quan trọng nhất với mình ở thời điểm đó.

Đối với anh, đâu là thử thách lớn nhất khi thể hiện vai Khang - một nhân vật chủ yếu diễn bằng ánh mắt và hành động?

- Với tôi, mỗi vai diễn đều hoàn toàn mới. Hiểu một người thật ngoài đời đã khó, hiểu một nhân vật sống trong bối cảnh thập niên 80 còn khó hơn.

Biểu cảm hay hành động chỉ là phần nổi, điều quan trọng là nắm được hành trình, đời sống nội tâm của nhân vật.

Tôi phải thâm nhập vào thế giới của Khang, hiểu cậu ấy nghĩ gì, đau ở đâu, yêu thế nào. Đó mới là thách thức lớn nhất.

Còn nụ hôn 3 giây với diễn viên Đỗ Hải Yến trên phim có phải là một trong những cảnh khó?



- Có thể nói như vậy. Dù chỉ vài giây lại đòi hỏi diễn xuất từ nội tâm, vì mọi cảm xúc được phản chiếu qua ánh mắt.

Khang đã trải qua điều gì, vì sao lại bước tới ở khoảnh khắc ấy, và hai nhân vật chạm nhau ra sao, tất cả phải có nhiều lớp cảm xúc. Hơn nữa, đây là phim nhựa nên cơ hội làm lại không nhiều, mọi thứ phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bấm máy.

Anh và chị Hải Yến có tập luyện nhiều trước cảnh quay đó?



- Trước phim này, chúng tôi hầu như chưa có tương tác. Nhưng suốt một tháng trước ngày quay, ngày nào cũng gặp nhau từ 9h sáng để làm việc cùng đạo diễn. Sự xa lạ ban đầu dần biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái và tin tưởng khi bước vào bối cảnh phim.

Chúng tôi có thời gian đọc kịch bản, làm việc cùng đạo diễn khá kỹ. Nhưng riêng cảnh hôn thì không tập trước. Tôi nghĩ đạo diễn muốn giữ cảm xúc tinh khôi nhất, để mọi thứ xảy ra đúng với tiến trình tâm lý nhân vật. Lúc ấy cảm xúc của Khang thế nào, tôi sẽ thể hiện đúng như thế.

Khi đóng chung với một người đẹp và dày dặn kinh nghiệm như chị Đỗ Hải Yến, cảm xúc của anh thế nào? Anh có tiếc vì nụ hôn trên màn ảnh chỉ diễn ra chớp nhoáng?

- Khi vào cảnh quay, tôi không còn thấy chị Hải Yến mà chỉ là cô Kỳ Nam. Nếu có rung động, đó là rung động của Khang.

Trong phân đoạn ấy có rất nhiều lớp cảm xúc và bối cảnh cũng không cho phép một nụ hôn kéo dài: Cửa đang khép, xung quanh nhiều người qua lại… Khang chỉ có thể hành xử như vậy.

Còn tiếc hay không, tôi nghĩ sự chớp nhoáng đôi khi lại tạo nên hiệu quả tinh tế. Nó vừa đủ cho một khoảnh khắc mà nhân vật chỉ kịp chạm vào nhau trước khi phải tách ra.

Hai nhân vật có rất ít thoại nhưng lại tạo được phản ứng hóa học mạnh. Anh và chị Hải Yến đã phối hợp thế nào, nhất là khi chênh lệch tuổi tác?

- Có lẽ vì cả hai đều chọn cách trở thành nhân vật hoàn toàn. Khi đóng, tôi không tính toán kỹ thuật hay tiểu xảo; tôi đi từ xuất phát điểm của nhân vật và nuôi dưỡng cảm xúc qua từng ngày, từng cảnh.

Khi đã là Khang, mọi rung động, kể cả nụ hôn hay sự bối rối, đều là của nhân vật. Có lẽ nhờ vậy mà phản ứng hóa học tự nhiên hình thành.

Năm 2025 là một năm rực rỡ của Liên Bỉnh Phát khi anh liên tục nhận giải thưởng và có nhiều dự án nổi bật. Anh có thấy ngợp hay áp lực?

- Tôi nghĩ nghệ sĩ luôn phải biết nắm bắt cơ hội. Năm nay tôi vừa tham gia show thực tế như Anh trai vượt ngàn chông gai, Running Man, vừa có 2 phim điện ảnh. Việc mọi thứ đến cùng lúc là may mắn. Tôi chỉ mong mình hoàn thành tốt nhất những gì đã nhận lời.

Còn chuyện ngợp thì không. Với cường độ công việc ở Việt Nam, tôi vẫn đủ sức để đảm đương, thậm chí có khoảng nghỉ để thoát vai trước khi bước vào dự án mới. Nhiều đồng nghiệp, nhất là ca sĩ, còn bận rộn hơn rất nhiều. Tôi thấy nhịp độ hiện tại là vừa phải.

Cảm ơn Liên Bỉnh Phát vì những chia sẻ!

