Ca sĩ Hương Tràm: "Tôi từng đau khổ vì bị phản bội, giờ vẫn độc thân"

Là Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Hương Tràm đón nhận hào quang, sự giàu có ở độ tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên, sự nổi tiếng từ khi mới 17 tuổi đã mang đến những góc tối, khủng hoảng cho Hương Tràm.

Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng là tinh thần suy sụp, đánh mất sự tự tin, sức khỏe ngày một cạn kiệt. Cô quyết định sang Mỹ du học, từ bỏ con đường tương lai rộng mở tại Việt Nam.

Ca sĩ Hương Tràm hạnh phúc trở lại sân khấu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí nhân dịp ra mắt album mới đánh dấu cột mốc tuổi 30, Hương Tràm nói về 5 năm "ở ẩn" tại Mỹ - quãng thời gian cô học cách yêu chính mình, chữa lành những tổn thương tinh thần và tìm cách để có những giấc ngủ ngon thay vì uống thuốc ngủ triền miên.

Sau những thăng trầm, giọng ca xứ Nghệ hạnh phúc khi được trở lại. Cô hiện điềm tĩnh hơn, sẵn sàng "sống chậm", biết từ chối những điều không vui và cũng không cần gồng lên chứng tỏ với thế giới "tôi là ai".

"Tôi từng có mọi thứ, nhưng vẫn không hạnh phúc"

Quyết định rời showbiz ở thời điểm đỉnh cao của Hương Tràm từng khiến nhiều người bất ngờ. Điều gì đã khiến bạn đủ can đảm để dừng lại và rời đi?

- Mọi người có thể thấy tôi thành công, nhưng chưa ai hỏi tôi rằng tôi có hạnh phúc không, sức khỏe của tôi có ổn không. Tôi từng có mọi thứ, được mọi người yêu thương, nhưng tận sâu bên trong tôi không thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Con đường tôi đi có điều gì đó không đúng, cuối ngày tôi không thể ngủ ngon. Khi đó, tôi phải thay đổi. Rời đi, là tôi cho chính mình cơ hội làm một người bình thường, cho mình cơ hội được khiêm tốn thêm lần nữa.

Trong 5 năm sống xa Việt Nam, điều thay đổi sâu sắc nhất trong bạn là gì?

- Quãng thời gian đó tôi sống chậm lại, tìm về bên trong, học cách chăm sóc mình, yêu thương chính mình. Ngày xưa ở Việt Nam, tôi làm gì cũng có người chăm lo từng chút. 16-17 tuổi tôi đã hoạt động nghệ thuật, nên có nhiều thiếu sót, thiếu trải nghiệm với những bạn bè đồng trang lứa.

Quyết định rời đi, tôi chưa biết mình có quay trở lại showbiz không, có trở thành người nổi tiếng nữa hay không. Nhưng tôi không buông bỏ, tôi vẫn trau dồi chính mình. Có thể tôi hát hay, trình bày bài hát tốt, nhưng liệu đã đủ chưa?

Khi ra nước ngoài, tôi nhận ra mình cần học hỏi để bù đắp những khuyết điểm. Tôi may mắn vì được làm việc với những cộng sự từng trong ê-kíp của Chris Brown, Britney Spears... Họ rất giỏi về kỹ năng, qua đó cho tôi những kinh nghiệm, những sự va chạm để tôi hoàn thiện. Nhìn lại, đó vẫn là đoạn đường đúng đắn. Điều hạnh phúc nhất là những nỗ lực của tôi đã có thành quả.

Nhan sắc quyến rũ tuổi 30 của Hương Tràm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hương Tràm nhận diện rõ những nỗi đau và "chữa lành" ra sao trong hành trình trưởng thành?

- Có giai đoạn, tôi tìm đến sân khấu, nghệ thuật để làm điểm tựa quên những nỗi buồn. Nhưng tận sâu bên trong, ánh hào quang không thể giúp tôi giải tỏa nỗi tổn thương.

Tôi nhận ra, mình nên đối diện trực tiếp, thoải mái đón nhận những góc tối bên trong, cho mình sự kiên nhẫn với mọi vết xước tâm hồn. Gần đây, tôi tâm đắc với câu nói "Cứ thoải mái với nỗi buồn" của Jun Phạm, rồi thời gian sẽ giúp xoa dịu mọi vết thương.

Tôi cũng học thiền qua yoga để tìm lại giấc ngủ. Ngày xưa, tôi thường mất ngủ triền miên. Bây giờ tôi ngủ rất ngon.

"Không phải ai cầm mic cũng có thể hát cảm xúc như Bùi Anh Tuấn"

Từng đi xa, nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống người bình thường, hiện tại Hương Tràm trở về với nhịp sống showbiz. Bạn thích nghi ra sao?

- Gần 2 năm qua, cuộc sống của tôi khá vui vẻ. Lúc không đi show, tôi dành thời gian cho chính mình. Tôi duy trì chế độ tập gym, tập yoga 4-5 lần/tuần để duy trì hơi thở, buổi tối ngủ sâu giấc hơn.

Những khi buồn, tôi lái xe lòng vòng TPHCM, bật nhạc rock thật lớn, lắc lư theo điệu nhạc. Đi một vòng, khi trở về nhà, cũng là lúc tôi hết buồn.

Bây giờ tôi tiếp nhận mọi thứ bằng lăng kính bình yên, cho phép mọi điều xảy ra. Tôi không bắt buộc mình phải thành công, bắt ép mình đạt được điều gì hay phải làm những điều tôi không thích. Tôi cũng dám thể hiện những điều khiến mình hạnh phúc và nhờ sự giúp đỡ từ mọi người nếu cần.

Một ngày nào đó, Hương Tràm có lại "mất tích" như xưa?

- Tôi hiểu con đường mình đi, chưa bao giờ hoang mang về hành trình mình chọn. Bây giờ tôi thấy đủ đầy và trọn vẹn. Những năm ở Mỹ, tôi cũng tạo dựng những kết nối trong công việc, để có thể học hỏi họ từ xa.

Tương lai, biết đâu nếu thấy cần quãng thời gian lắng đọng để thực hiện album, thì có khi tôi sẵn sàng nghỉ ngơi 1 năm (cười). Khán giả sẽ thấu hiểu cho tôi, vì tôi cũng là con người, có những hỷ nộ ái ố, có những cảm xúc bình thường. Nếu chỉ vì bài hit, mọi người không ủng hộ tôi đến giờ đâu.

Hương Tràm hiện sống tại TPHCM sau khi trở về Việt Nam hồi tháng 4/2024 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Có ý kiến nói Hương Tràm hiện tại không còn hào quang như xưa. Bạn nghĩ sao?

- Quan trọng là hành trình, chứ không phải kết quả. Nhìn lên, luôn có người giỏi, tốt hơn, nổi tiếng hơn. Nhưng nhìn ngang, cũng có nhiều người mơ ước như tôi (cười).

Thực tế là có nhiều người xuất phát điểm như tôi, nhưng họ đã bỏ cuộc. Mọi người tiếc nuối vì tôi có thể nổi tiếng hơn, nhưng tôi hài lòng, tự hào về điều mình đang có.

Khán giả yêu tôi sẽ yên tâm vì thấy tôi hạnh phúc. Ba mẹ tự hào vì tôi trưởng thành, biết chăm sóc chính mình, tin tưởng vào mọi quyết định của tôi.

Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn song ca trong chương trình hôm 1/12 (Ảnh: Bích Phương).

Gần đây, màn tái hợp của bạn và Bùi Anh Tuấn trên sân khấu gây sốt. Gặp lại sau 12 năm, hai bạn có cảm xúc gì?

- Chúng tôi may mắn khi được khán giả yêu thương từ lúc còn trẻ cho đến bây giờ. Từ cuộc thi Giọng hát Việt, tôi đã quý anh Tuấn. Không phải ai cầm mic cũng có thể hát cảm xúc như anh ấy.

Bao năm gặp lại, anh ấy vẫn chân thành, giữ trái tim hồn nhiên như xưa. Có một người bạn trưởng thành cùng mình sau hơn một thập kỷ là điều tôi trân quý.

Những năm tôi đi du học, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhắn tin hỏi thăm, chúc nhau mạnh khỏe. Do đó, khi gặp lại, chúng tôi không hề ngại ngùng, vẫn thấu hiểu nhau (cười).

Những thời điểm Bùi Anh Tuấn gặp thăng trầm, Hương Tràm động viên ra sao?

- Tôi luôn quan tâm Bùi Anh Tuấn, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi trực tiếp những vấn đề riêng của anh ấy, mà hỏi thăm qua mẹ anh hoặc quản lý. Bùi Anh Tuấn rất nhạy cảm, nếu hỏi thẳng sẽ khiến anh buồn và suy nghĩ.

"Tôi từng khó khăn khi kết thúc một mối quan hệ"

Vì sao Hương Tràm chọn album "Phao cứu sinh" để đánh dấu sự trở lại vào lúc này?

- Tôi không chọn thời điểm, mà thời điểm chọn tôi. Tôi để mọi thứ đạt độ chín, diễn ra tự nhiên khi mình đã trải nghiệm đủ, chứ không ép mình làm những điều không thoải mái nữa. Đó là điều khác trước đây.

Album mới nói gì về tư duy âm nhạc và con người Hương Tràm?

- Pop Cinematic (nhạc mang chất điện ảnh, pha trộn nhiều thể loại) là thể loại định nghĩa chính xác nhất phiên bản Hương Tràm hiện tại. Ở Mỹ, tôi đi xem nhạc kịch nhiều và cảm thấy mình muốn mang đến không gian âm nhạc, điện ảnh, có chiều sâu như vậy đến thị trường Việt Nam.

Trong album, tôi sáng tác 4 bài hát. So với sáng tác nhạc vui, tôi viết nhạc buồn dễ hơn (cười). Có lẽ vì mình mang trái tim nghệ sĩ nhạy cảm, hướng nội, thường đắm chìm nỗi buồn.

Quá trình học hỏi tại Mỹ giúp Hương Tràm có thêm năng lượng tươi mới, thay đổi so với hình tượng ngày xưa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều bài hát trong album nói về sự đau khổ trong tình yêu, nỗi thù hận của phái nữ. Bạn lấy cảm hứng từ chính mình ra sao để truyền tải trọn vẹn cảm xúc?

- Tôi cũng từng trải qua những chuyện đau khổ, như chia tay, bị phản bội vì người yêu có người khác. Những lúc như vậy, tôi tự hỏi vì sao bạn bè mình vượt qua đau khổ dễ dàng, còn tôi ở lại trong nỗi buồn quá lâu, thích gặm nhấm, giữ gìn những kỷ vật, kỷ niệm.

Trước đây, tôi trải qua một mối quan hệ, ở đó việc lựa chọn ra đi hay ở lại khiến tôi mất rất nhiều thời gian. Bài hát Trong em đã lớn do tôi viết lời kể về chuyện tình đã chết nhưng cô gái vẫn tiếc nuối những kỷ niệm từng đi qua. Nhờ trải nghiệm từ tình yêu, tôi mới có thể truyền tải chân thật những cảm xúc đó.

Nhiều ý kiến cho rằng Hương Tràm thay đổi cách hát, giọng không còn nội lực, dày, khỏe như xưa. Bạn phản ứng thế nào?

- Trước đây tôi hát bằng giọng lực nên dễ đuối sức sau 5-7 bài. Dần dần, tôi nhận ra cách hát này không phù hợp. Bây giờ tôi dùng giọng pha nhiều hơn. Tôi biết ơn khán giả yêu thương và góp ý, nhưng tôi muốn thay đổi để đi được đường dài, bền lâu hơn với nghề.

Sự thay đổi này cũng giúp quãng giọng của tôi rộng hơn, sáng hơn.

Ở tuổi 30, nữ ca sĩ không đặt áp lực về sự thành công, bình thản đón nhận mọi thứ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giọng hát thay đổi chính là sự phản chiếu về sự trưởng thành của nghệ sĩ?

- Đúng là ngày xưa tôi hát theo kiểu chứng minh "tôi là ai", "tôi có giọng nội lực". Bây giờ, tôi hát theo kiểu thủ thỉ, tâm tình, như người bạn muốn hỏi han khán giả cảm nhận thế nào. Trải qua nhiều hành trình trưởng thành, tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc cùng khán giả, thay vì gồng lên chứng tỏ bản thân.

Thuật toán của các bảng xếp hạng âm nhạc không còn như thời trước đây. Bạn nghĩ sao về thành tích, thứ hạng?

- Mọi người có thể tự hỏi, từ lúc về Việt Nam, tôi không tham gia cuộc thi này, cuộc thi kia, vậy thì danh tiếng có còn như trước không? Nhưng may mắn là một số ca khúc trong album mới của tôi đang có thứ hạng tốt.

Tôi tin thị trường có nhiều đất diễn, cơ hội chia đều cho mọi người. Trong thời đại mà mọi thứ đều diễn ra vội vã, tôi tin rằng khi mình "bật công tắc sống chậm", vẫn có những người thích thư giãn, thích nhẹ nhàng tận hưởng mọi thứ như tôi.

Hương Tràm hé lộ vẫn độc thân, chưa tính đến chuyện lấy chồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều khán giả khen Hương Tràm ngày càng xinh đẹp hơn và đoán bạn đang hạnh phúc trong tình yêu. Bạn nói gì?

- Hiện tại tôi độc thân. Ba mẹ cũng chưa hối thúc tôi chuyện lấy chồng. Hành trình tôi đi có những khác biệt, nên tôi không đặt ra cột mốc nào thì cần lập gia đình.

Tôi nghĩ rằng mình là nghệ sĩ, nhận những yêu thương của khán giả, thì tôi cần học cách bớt kỳ vọng. Tôi cũng không có mẫu người lý tưởng, chỉ cần đến cuối ngày mình có thể bình yên dựa vào người đó là đủ.

Hồi tháng 7, sự kết hợp của Bùi Công Nam và Hương Tràm ở concert "Rực rỡ ngày mới" do báo Dân trí tổ chức được đón nhận rất tích cực. Cảm xúc của bạn thế nào?

- Tôi rất vui khi được kết hợp cùng ca sĩ hát hay như Bùi Công Nam. Lúc biểu diễn xong chương trình, tôi mở mạng xã hội và không giấu được cảm xúc bất ngờ khi ca khúc đạt lượt xem rất ấn tượng. Trong tương lai, nếu có cơ hội, tôi hy vọng sẽ được hợp tác cùng anh ấy.

Cảm ơn bạn vì những chia sẻ!