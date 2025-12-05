BIM Energy hợp tác Evolution Data Centres cấp điện sạch cho trung tâm dữ liệu TPHCM

Thỏa thuận hướng tới việc EDC mua năng lượng xanh từ các dự án điện mặt trời, điện gió do BIM Energy phát triển, phục vụ nhu cầu ước tính 50-100 MW cho trung tâm dữ liệu tại TPHCM có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD.

Ông Nguyễn Hải Vinh - Tổng giám đốc BIM Energy (thứ 4 từ trái sang) và ông Darren Webb, Đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Evolution Data Centres - tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (Ảnh: BIM).

DPPA - Bước đi thực chất cho hạ tầng số xanh của Việt Nam

Theo MoU, hai bên phối hợp đánh giá các phương án kỹ thuật - thương mại để triển khai DPPA, cho phép trung tâm dữ liệu của EDC mua điện tái tạo trực tiếp từ BIM Energy qua hệ thống điện quốc gia.

Đây là một trong những nỗ lực tiên phong kết nối nhà sản xuất năng lượng trong nước với đơn vị vận hành hạ tầng số quốc tế, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển trung tâm dữ liệu, cloud và AI theo hướng phát thải thấp.

Khi kết hợp lợi thế năng lượng sạch của Việt Nam và DPPA, quốc gia có thêm điều kiện thu hút dòng vốn công nghệ toàn cầu, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng cho chuyển đổi số.

Ông Darren Webb, Đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc EDC, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng hợp tác với BIM Energy để đảm bảo khách hàng của EDC tiếp cận nguồn điện tái tạo ở quy mô lớn - yếu tố tiên quyết đối với mọi nhà vận hành cloud hoặc AI tại Việt Nam.

Kết hợp lợi thế năng lượng sạch tự nhiên với đối tác có năng lực như BIM Energy sẽ tạo cơ hội thúc đẩy giảm phát thải và xây dựng hạ tầng dữ liệu bền vững trong khu vực".

Cụm nhà máy điện mặt trời của BIM Group tại Khánh Hòa (Ảnh: BIM).

Các phân tích thị trường cho thấy Việt Nam đang nổi lên như điểm đến trung tâm dữ liệu mới của Đông Nam Á nhờ vị trí kết nối, lực lượng lao động trẻ và tiềm năng năng lượng tái tạo.

Mô hình hợp tác BIM Energy - EDC chứng minh những bước đi cụ thể để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của hạ tầng số, đồng thời giữ vững tiêu chuẩn ESG. Nếu các cơ chế như DPPA được thúc đẩy mạnh, Việt Nam có thể tiến tới vai trò trung tâm hạ tầng số xanh của khu vực trong thập kỷ tới.

BIM Energy - Năng lực xanh cho chuẩn trung tâm dữ liệu quốc tế

BIM Energy hiện vận hành hơn 500MW điện mặt trời và điện gió, sản lượng gần 1 tỷ kWh/năm, tương đương nhu cầu của khoảng 300.000 hộ gia đình. Tổ hợp năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận - kết hợp kinh tế tuần hoàn giữa muối, điện mặt trời và điện gió - được ghi nhận là một trong những mô hình hiệu quả tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tổng công suất vận hành và phát triển lên ít nhất 1.700MW vào năm 2027, phù hợp yêu cầu nguồn điện ổn định - quy mô lớn - chuẩn ESG cho các trung tâm dữ liệu hiện đại.

Ông Nguyễn Hải Vinh, Tổng giám đốc BIM Energy, nhấn mạnh: “Hợp tác với EDC là bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa các dự án điện gió và điện mặt trời của BIM trở thành nguồn năng lượng sạch cho hạ tầng số Việt Nam.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác mua điện theo cơ chế DPPA, qua đó đa dạng hóa khách hàng bên cạnh EVN và tăng tính bền vững trong hoạt động kinh doanh".

Theo ông Vinh, DPPA mở ra lợi ích kép: giúp các tập đoàn quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn năng lượng xanh, đồng thời bảo đảm các dự án năng lượng tái tạo trong nước được khai thác hiệu quả.

Tổ hợp năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió - kết hợp sản xuất muối sạch của BIM Group tại Khánh Hòa (Ảnh: BIM).

BIM Group - Kiên định tầm nhìn phát triển bền vững

Trải qua 31 năm, BIM Group kiên định triết lý đầu tư dài hạn, gắn tăng trưởng với tôn trọng môi trường và cộng đồng địa phương. Trong chiến lược năng lượng, BIM coi năng lượng tái tạo là xương sống của nền kinh tế tương lai và là mảnh ghép giúp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị công nghệ số toàn cầu.

Hợp tác với EDC minh chứng cho hướng đi này: từ nhà phát triển điện gió - điện mặt trời, BIM Energy đang trở thành đối tác cung cấp điện sạch cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI - những lĩnh vực quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.