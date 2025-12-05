Doanh nghiệp xây trường học đổ đất thải tràn lan vỉa hè dân cư

Tự ý đổ đất tràn vỉa hè

Thời gian gần đây, người dân ngõ 40 và 42, đường Nguyễn Hữu An, tổ dân phố Cổ Loan Thượng, phường Hoa Lư vô cùng bức xúc trước sự việc, Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành trong quá trình thi công xây dựng dự án trường liên cấp chất lượng cao đã tự ý đổ đất thải tràn hết ra khu vực vỉa hè sát khu dân cư gây bụi bẩn, ô nhiễm.

Dự án xây dựng trường liên cấp chất lượng cao của Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành đang triển khai trên diện tích đất rộng 2ha tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Một người dân cho hay, hàng chục khối đất thải múc từ dưới nền móng công trình lên được Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành cho máy đổ tràn hết ra khu vực vỉa hè ngay sát khu dân cư, có điểm đất tràn xuống cả lòng đường. Tình trạng trên diễn ra ngang nhiên, ngay giữa ban ngày, người dân đã ý kiến lên phường, cán bộ phường về làm việc nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Cũng theo người dân, khối lượng đất thải khổng lồ được công ty này đổ tràn ra vỉa hè dài cả trăm mét, chất cao như núi tại khu vực tường rào của công trình và tràn lan khắp khu vực vỉa hè khiến bụi bẩn vương vãi khắp nơi.

"Khối lượng đất bẩn này múc lên từ dưới lòng đất bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Gia đình tôi có người ốm không dám mở cửa và phải đóng kín cả ngày vì bụi bẩn, mùi hôi thối bay vào nhà không chịu nổi", người dân bức xúc nói.

Quá trình thi công, Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành múc đất móng đổ tràn lan ra vỉa hè giáp khu dân cư (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên, dự án xây dựng Trường liên cấp chất lượng cao Global Hoa Lư do Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành làm chủ đầu tư đang được thi công rầm rộ. Trên khu đất rộng khoảng 2ha, doanh nghiệp này đang múc đất nền để xây dựng móng.

Xung quanh khu đất đã được xây dựng tường rào, tuy nhiên hàng chục khối đất múc từ móng công trình lên được doanh nghiệp này đổ tràn qua tường rào và lấp hết khu vực vỉa hè ngay sát các khu dân cư. Những khối đất chất cao 3-5m, có chỗ tràn sát mép lòng đường, gây bụi bẩn.

Toàn bộ công trình xây dựng dự án trường học này 4 mặt tiếp giáp với đường giao thông của khu dân cư nhưng chỉ được che chắn tạm bợ, gây ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh khu vực. Vì thế, nhiều người dân rất bức xúc trước việc thiếu đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án của công ty này.

Khối lượng đất thải khổng lồ, chất cao như núi gây bụi bẩn, ô nhiễm khiến người dân vô cùng bức xúc (Ảnh: Thái Bá).

Không khắc phục sẽ xử lý nghiêm

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, phường đã nắm được sự việc Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành đổ đất tràn ra vỉa hè trong quá trình thi công dự án trường liên cấp chất lượng cao khiến người dân bức xúc.

"UBND phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đến kiểm tra, lập biên bản sự việc. Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành dọn toàn bộ phần đất đã đổ trên vỉa hè của 2 tuyến ngõ 40 và 42, đường Nguyễn Hữu An, trả lại hiện trạng ban đầu.

Biên bản kiểm tra của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị nêu rõ, thời gian đến hết ngày 6/12, Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành phải hoàn thành xong việc thu dọn đất đã đổ tràn ra khu vực vỉa hè. Nếu quá thời gian trên, công ty không chấp hành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Khu dân cư ngay sát dự án phải gánh chịu bụi bẩn, ô nhiễm thời gian gần đây (Ảnh: Thái Bá).

Ngoài ra, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cũng yêu cầu doanh nghiệp này, trong quá trình thi công doanh nghiệp này phải có biện pháp che chắn, giảm thiểu ảnh hưởng tới các hộ gia đình xung quanh. Tổ dân phố Cổ Loan Thượng được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp và có báo cáo về UBND phường bằng văn bản kịp thời.

Lãnh đạo UBND phường Hoa Lư cho hay, nếu doanh nghiệp không thực hiện nghiêm theo biên bản, phường sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.