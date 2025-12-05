Từ câu nói đùa đến quyết định "điên rồ", người đàn ông thành triệu phú

Quyết định "điên rồ" từ một câu nói đùa

Năm 2015, giữa lúc đang điều hành trang trại ba ba và ếch thương phẩm thành công, ông Lê Thanh Long (SN 1975, trú tại phường Đông Sơn, Thanh Hóa) bất ngờ đưa ra một quyết định nhận thầu 5ha đồng ruộng bỏ hoang để chuyển hướng sang trồng trọt.

Quyết định này không chỉ khiến người thân, bạn bè ngỡ ngàng mà còn vấp phải nhiều lời can ngăn, cho rằng ông đang "tự đưa mình vào vùng đất chết".

Toàn cảnh khu vườn 5ha của gia đình ông Long (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Long, khi đó là Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại xã Đông Hòa (huyện Đông Sơn cũ), chia sẻ rằng ý tưởng táo bạo này nảy sinh từ một câu nói đùa của cán bộ trong cuộc họp: "Ông làm Chủ tịch hội mà để 5ha đồng hoang".

Câu nói ấy đã chạm đến lòng tự trọng và niềm đam mê nông nghiệp của ông, thôi thúc ông mạnh dạn đề nghị nhận thầu toàn bộ diện tích để đưa vào sản xuất.

"Chỉ một câu nói khiến tôi quyết định ký hợp đồng ngay. Thời điểm đó đã cuối năm, ký xong tôi không dám nói với vợ. Mãi đến đầu năm sau tôi mới công khai. Vợ tôi giật mình, còn bố tôi ra sức phản đối", ông Long kể lại. Thậm chí, bố ông còn dặn dò người thân không cho ông vay tiền, nhưng niềm đam mê đã giúp ông vượt qua mọi rào cản.

Với số vốn 200 triệu đồng vay ngân hàng và từ bạn bè, ông Long bắt tay vào cải tạo vùng đất hoang hóa. Suốt nhiều tháng, ông dựng chòi tạm giữa đồng, ăn mì tôm, ngủ tại chỗ, ngày đêm san gạt, xử lý đất.

Ông Lê Thanh Long biến 5ha đồng ruộng hoang hóa thành cơ ngơi bạc tỷ (Ảnh: Thanh Tùng).

"Cánh đồng khi đó khô cằn, gò đất cao lởm chởm. Tôi phải mất rất lâu mới cải tạo xong. Có lúc tôi mang cả thùng mì tôm ra đồng, ăn ngủ ngay tại đó. Ai nhìn cũng nghĩ tôi sớm muộn gì cũng thất bại", ông Long nhớ lại những ngày tháng gian khổ.

Thành quả ngọt ngào và những bài học đắt giá

Sau khi cải tạo mặt bằng, ông Long quyết định chọn đào phai và quất cảnh, những loại cây có giá trị kinh tế cao vào dịp Tết. Ông không ngừng học hỏi kinh nghiệm, thuê thợ giỏi để nắm vững kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa và tạo dáng cây. Với khoảng 1.000 gốc đào và quất ban đầu, ông đã đặt nền móng cho một hướng đi mới đầy triển vọng.

Năm 2017, thành quả đầu tiên đã đến. Dịp Tết Nguyên đán năm đó, ông Long xuất bán những gốc đào và quất đầu tiên, thu về cả tỷ đồng.

"Năm đó tôi kiếm cả tỷ đồng nhờ đào và quất. Có vốn, tôi tiếp tục cải tạo và trồng thêm bưởi, cam để mở rộng mô hình", ông Long chia sẻ.

Tuy nhiên, thành công không phải lúc nào cũng "trải hoa hồng". Đại dịch Covid-19 ập đến khiến sản phẩm trong vườn ế ẩm, gây thua lỗ nặng trong nhiều năm liên tiếp. Từ những thất bại đó, ông Long đúc rút kinh nghiệm, kiên trì bám trụ và phục hồi lại vườn cây của mình.

Hiện tại, khu vườn 5ha của ông Long là một hệ sinh thái đa dạng với cam, bưởi, đào và quất. Đào, quất vẫn là cây trồng chủ lực với hơn 2.000 gốc. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, ông bán ra thị trường khoảng 1.500 gốc, mang về thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

"Mỗi dịp cận Tết, khách đến tận nhà đặt mua. Một số ít cây đẹp tôi giữ lại để bán lẻ ở chợ hoa xuân. Nhìn lại hành trình gian nan, đến nay tôi mới thấy hướng đi của mình hoàn toàn đúng đắn", ông Long tự hào.

Mô hình của ông Long tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên tại địa phương (Ảnh: Thanh Tùng).

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình của ông Long còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương, với mức lương 3,6-10 triệu đồng/tháng.

Theo ông Long, nghề trồng đào, quất cảnh đòi hỏi kiến thức, kỹ thuật và khả năng ứng phó với thời tiết.

"Không ít lần mưa lớn triền miên khiến vườn đào ngập úng rồi chết. Hay những đợt thời tiết bất thường, nắng ấm cuối năm khiến đào nở sớm. Sau mỗi lần như vậy, tôi phải học cách xem dự báo thời tiết để ứng phó kịp thời", ông Long đúc kết.

Sau 10 năm gắn bó với cánh đồng hoang, ông Lê Thanh Long đã biến "vùng đất chết" thành một cơ ngơi bạc tỷ, trở thành chủ vườn đào lớn nhất phường Đông Sơn. Thành quả này không chỉ khiến vị cán bộ từng trêu đùa ngày trước mà cả người dân địa phương phải ngả mũ thán phục.

Ông Lê Quang Hân, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Sơn, đánh giá mô hình của ông Long là tấm gương kinh tế điển hình, đạt giải Nhì cuộc thi "Vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu" của tỉnh.

Địa phương đang có kế hoạch nhân rộng mô hình này và phát triển các mô hình trồng cây cảnh kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm, học hỏi từ thành công của ông Lê Thanh Long.