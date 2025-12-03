Hoa hậu Đỗ Thị Hà bất ngờ gây tranh cãi vì đoạn clip 30 giây
(Dân trí) - Đoạn clip 30 giây ghi lại cảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện váy ngắn dạo phố bất ngờ gây chú ý, tạo nhiều tranh luận về trang phục.
Gần đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây bàn tán khi một đoạn clip về cô bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội.
Trong clip dài 30 giây, người đẹp xứ Thanh bước đi trên phố, khoe đôi chân dài cùng vóc dáng quyến rũ trong bộ áo và chân váy ngắn phom dáng ôm sát. Tuy nhiên, chiếc váy ngắn làm dấy lên những ý kiến tranh luận về ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm.
Một bộ phận khán giả cho rằng chiếc váy ngắn dễ tạo nên những tình huống hớ hênh cho Đỗ Thị Hà khi di chuyển. Số khác lại cho rằng Đỗ Thị Hà vốn có lợi thế về chiều cao 1,75m và đôi chân dài 1,1m nên yêu thích những thiết kế váy ngắn, quần short để khoe đôi chân đẹp.
Theo tìm hiểu, đoạn clip trên Đỗ Thị Hà ghi hình tại Hội An (cũ) từ tháng 7/2023. Thời điểm này, Đỗ Thị Hà dự show thời trang của nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son. Bên cạnh lịch trình công việc, cô và ê-kíp thực hiện bộ ảnh trên đường phố và quay video hậu trường.
Bộ trang phục cô diện trong đoạn clip đến từ một thương hiệu nội địa, gồm áo và chân váy thiết kế bằng chất liệu ren thun, họa tiết ô trám xuyên thấu, có giá 550.000 đồng.
Khoảng 2 năm qua, Đỗ Thị Hà theo đuổi phong cách thanh lịch hơn để phù hợp với hình tượng nữ doanh nhân sang trọng.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ nhiều clip diện trang phục đậm chất công sở. Cô thường mặc blazer, suit, sơmi, áo gilet, quần tây đến từ những thương hiệu thời trang trong nước.
Phong cách dạo phố đời thường của Đỗ Thị Hà cũng thay đổi, từ gợi cảm và ngọt ngào, chuyển sang hiện đại, trưởng thành hơn.
Thi thoảng, trong một số chuyến du lịch hay những buổi chơi pickleball, Đỗ Thị Hà diện trang phục khoe đôi chân dài nhưng vẫn giữ sự tiết chế, kín đáo.
Hồi tháng 10, đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tại Quảng Trị nhận sự quan tâm lớn từ khán giả. Cô bày tỏ lòng biết ơn trước những yêu thương, lời chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.
"Chúng tôi biết, để có một lễ cưới đẹp, không thể chỉ có tình yêu của hai người, mà còn là tình thân, tình bạn và cả sự tận tâm của những con người đầy chuyên nghiệp và tử tế. Cảm ơn vì đã cùng nhau biến ngày trọng đại của chúng tôi thành kỷ niệm không thể nào quên. Chúng tôi thật lòng biết ơn", Đỗ Thị Hà chia sẻ.
Sau lễ báo hỷ ở Hà Nội hôm 9/11, Đỗ Thị Hà chưa hé lộ về tuần trăng mật. Thời gian qua, cô thi thoảng đăng một số hình ảnh cắm hoa, nghỉ ngơi trong căn nhà ở Hà Nội. Người hâm mộ mong Đỗ Thị Hà chia sẻ thêm những khoảnh khắc đời thường bên chồng, nhưng hoa hậu muốn tôn trọng sự riêng tư của ông xã.
Đỗ Thị Hà hiện tập trung cho công việc. Cô điều hành một thẩm mỹ viện, làm đại sứ quảng cáo cho nhiều nhãn hàng. Người đẹp có sự đồng hành của chồng trong các hoạt động.
Đầu tháng 11, Đỗ Thị Hà cùng ông xã Nguyễn Viết Vương và các thành viên gia đình chồng làm việc thiện tại quê nhà Quảng Trị. Cuối tháng 11, vợ chồng hoa hậu đi công tác kết hợp nghỉ ngơi tại Trung Quốc.
Hôm 2/12, Đỗ Thị Hà và chồng có chuyến thiện nguyện tại tỉnh Đắk Lắk. Vợ chồng hoa hậu trao 2 tỷ đồng và 20 tấn gạo hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê ở Thanh Hóa. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và vào top 13 chung cuộc.
Sau khi tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân cuối năm 2023, hoa hậu đảm nhận vị trí đồng sáng lập và là CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế.
Từ đầu năm 2024, mạng xã hội lan truyền tin đồn Đỗ Thị Hà hẹn hò thiếu gia "nghìn tỷ" Nguyễn Viết Vương. Cặp đôi nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch.
Vào ngày 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà diễn ra tại Thanh Hóa. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết, buổi lễ đầy yêu thương, ấm cúng, đánh dấu một hành trình mới đối với cô. Đây cũng là lần đầu người đẹp công khai hình ảnh chồng - doanh nhân Nguyễn Viết Vương - sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng.