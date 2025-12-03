Hoa hậu Đỗ Thị Hà bất ngờ gây tranh cãi vì đoạn clip 30 giây

Gần đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây bàn tán khi một đoạn clip về cô bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong clip dài 30 giây, người đẹp xứ Thanh bước đi trên phố, khoe đôi chân dài cùng vóc dáng quyến rũ trong bộ áo và chân váy ngắn phom dáng ôm sát. Tuy nhiên, chiếc váy ngắn làm dấy lên những ý kiến tranh luận về ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm.

Đoạn clip của Đỗ Thị Hà tạo tranh luận trên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Một bộ phận khán giả cho rằng chiếc váy ngắn dễ tạo nên những tình huống hớ hênh cho Đỗ Thị Hà khi di chuyển. Số khác lại cho rằng Đỗ Thị Hà vốn có lợi thế về chiều cao 1,75m và đôi chân dài 1,1m nên yêu thích những thiết kế váy ngắn, quần short để khoe đôi chân đẹp.

Theo tìm hiểu, đoạn clip trên Đỗ Thị Hà ghi hình tại Hội An (cũ) từ tháng 7/2023. Thời điểm này, Đỗ Thị Hà dự show thời trang của nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son. Bên cạnh lịch trình công việc, cô và ê-kíp thực hiện bộ ảnh trên đường phố và quay video hậu trường.

Bộ trang phục cô diện trong đoạn clip đến từ một thương hiệu nội địa, gồm áo và chân váy thiết kế bằng chất liệu ren thun, họa tiết ô trám xuyên thấu, có giá 550.000 đồng.

Khoảng 2 năm qua, Đỗ Thị Hà theo đuổi phong cách thanh lịch hơn để phù hợp với hình tượng nữ doanh nhân sang trọng.

Đỗ Thị Hà hiện theo đuổi phong cách công sở thanh lịch, phù hợp với công việc kinh doanh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ nhiều clip diện trang phục đậm chất công sở. Cô thường mặc blazer, suit, sơmi, áo gilet, quần tây đến từ những thương hiệu thời trang trong nước.

Phong cách dạo phố đời thường của Đỗ Thị Hà cũng thay đổi, từ gợi cảm và ngọt ngào, chuyển sang hiện đại, trưởng thành hơn.

Thi thoảng, trong một số chuyến du lịch hay những buổi chơi pickleball, Đỗ Thị Hà diện trang phục khoe đôi chân dài nhưng vẫn giữ sự tiết chế, kín đáo.

Đỗ Thị Hà trong đám cưới cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương, hôm 9/11 tại Hà Nội (Ảnh: Linh Lê Chí).

Hồi tháng 10, đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tại Quảng Trị nhận sự quan tâm lớn từ khán giả. Cô bày tỏ lòng biết ơn trước những yêu thương, lời chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

"Chúng tôi biết, để có một lễ cưới đẹp, không thể chỉ có tình yêu của hai người, mà còn là tình thân, tình bạn và cả sự tận tâm của những con người đầy chuyên nghiệp và tử tế. Cảm ơn vì đã cùng nhau biến ngày trọng đại của chúng tôi thành kỷ niệm không thể nào quên. Chúng tôi thật lòng biết ơn", Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Sau lễ báo hỷ ở Hà Nội hôm 9/11, Đỗ Thị Hà chưa hé lộ về tuần trăng mật. Thời gian qua, cô thi thoảng đăng một số hình ảnh cắm hoa, nghỉ ngơi trong căn nhà ở Hà Nội. Người hâm mộ mong Đỗ Thị Hà chia sẻ thêm những khoảnh khắc đời thường bên chồng, nhưng hoa hậu muốn tôn trọng sự riêng tư của ông xã.

Đỗ Thị Hà hiện tập trung cho công việc. Cô điều hành một thẩm mỹ viện, làm đại sứ quảng cáo cho nhiều nhãn hàng. Người đẹp có sự đồng hành của chồng trong các hoạt động.

Đầu tháng 11, Đỗ Thị Hà cùng ông xã Nguyễn Viết Vương và các thành viên gia đình chồng làm việc thiện tại quê nhà Quảng Trị. Cuối tháng 11, vợ chồng hoa hậu đi công tác kết hợp nghỉ ngơi tại Trung Quốc.

Hôm 2/12, Đỗ Thị Hà và chồng có chuyến thiện nguyện tại tỉnh Đắk Lắk. Vợ chồng hoa hậu trao 2 tỷ đồng và 20 tấn gạo hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.