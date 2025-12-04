Phong cách ngọt ngào như công chúa tóc mây của Lisa gây sốt

Ngày 3/12, “búp bê Thái Lan” góp mặt cùng dàn sao hàng đầu Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) như J-Hope (BTS), Felix (Stray Kids), Gong Yoo, Jun Ji Hyun, Jung Ho Yeon, Shin Min A, Bae Doona và Won Ji An.

Trên thảm đỏ, Lisa chọn mái tóc xoăn sóng lớn mang hơi hướng cổ điển kết hợp bộ váy xuyên thấu mô phỏng đường phác thảo trên nền vải, tay áo phồng và phần đuôi váy kéo dài tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Lisa xuất hiện với tạo hình ngọt ngào tại sự kiện thời trang ở Hàn Quốc, ngày 3/12 (Ảnh: Topstarnews).

Tạo hình này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn thời trang. Nhiều ý kiến khen ngợi sự cá tính và mới mẻ, trong khi một bộ phận cho rằng thiết kế chưa tôn được vóc dáng cũng như vẻ ngọt ngào quen thuộc của Lisa.

Kiểu tóc bồng bềnh mới này cũng vừa giúp Lisa xuất hiện trên trang bìa Vogue số tháng 12/2025. Thời gian qua, nữ ca sĩ liên tục được đồn đoán sẽ đảm nhận vai Rapunzel trong phiên bản phim điện ảnh người đóng Tangled (Công chúa tóc mây) của Disney. Sự thay đổi hình ảnh được cho là mang tính “úp mở” về dự án mới của cô.

Kiểu tóc uốn xoăn nhuộm nâu của Lisa khiến nhiều khán giả thích thú (Ảnh: TV Report).

Lisa trên bìa tạp chí Vogue, số tháng 12/2025 (Ảnh: Vogue).

Thời gian gần đây, Lisa nhiều lần đối mặt tranh cãi liên quan đến lựa chọn trang phục.

Tại sự kiện thời trang hàng đầu nước Mỹ Met Gala 2025, cô bị chỉ trích vì diện bodysuit (bộ đồ liền) ôm sát in chân dung các nhân vật da đen có tầm ảnh hưởng lịch sử, trong đó có Rosa Parks. Việc hình ảnh xuất hiện tại khu vực nhạy cảm khiến nhiều khán giả cho rằng thiết kế “kém tinh tế”.

Trong các buổi diễn tại Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore thuộc chuyến lưu diễn của Blackpink, Lisa tiếp tục gây tranh luận khi mặc trang phục ngắn và cắt xẻ táo bạo.

Đặc biệt, thiết kế biểu diễn ở Singapore cuối tháng 11 gồm áo siêu ngắn, phần thân trên ôm sát mô phỏng mặt nạ kim loại và các chi tiết neon phát sáng khiến nữ ca sĩ bị đánh giá “phô trương quá mức”. Nhiều đường cắt hở lớn dù đã được phủ lớp vải màu da làm người đối diện cảm thấy khó chịu khi nhìn từ xa.

Lisa theo đuổi phong cách thời trang và trình diễn cá tính, gợi cảm (Ảnh: Instagram).

Một bộ phận khán giả cho rằng phong cách mới của Lisa đi quá xa so với nét quyến rũ tinh tế trước đây. Ngược lại, không ít người hâm mộ khẳng định nữ ca sĩ có quyền thể hiện cá tính nghệ thuật theo ý muốn.

Từ khi rời YG Entertainment và thành lập công ty riêng vào cuối năm 2023, Lisa theo đuổi hình ảnh táo bạo hơn, mang đậm ảnh hưởng thời trang Âu - Mỹ. Sự chuyển mình này giúp cô trở thành tâm điểm thảo luận liên tục tại châu Á, giữa ranh giới sáng tạo và chuẩn mực văn hóa.

Lisa (SN 1997) là thành viên duy nhất không phải người Hàn trong Blackpink - nhóm nhạc nữ toàn cầu có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường âm nhạc quốc tế.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, cô hiện là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu thế giới với hơn 106 triệu người theo dõi trên Instagram và thường xuyên góp mặt tại nhiều sự kiện quốc tế lớn.