Vì sao "bé Xuân Mai" bất ngờ sang Mỹ năm 9 tuổi khi ở đỉnh cao sự nghiệp?

Nhạc sĩ, ca sĩ Tuấn Cảnh quê Hà Nội, từng học Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Đầu thập niên 1990, ông thường biểu diễn tại sân khấu Trống Đồng, Lan Anh... Ông cũng hoạt động trong đoàn Duy Phương, Hương Loan, đi diễn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Cuối thập niên 1990, Tuấn Cảnh trở thành "ông bầu" của con gái - ca sĩ nhí Xuân Mai. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông sống kín tiếng tại Mỹ hơn 20 năm qua.

Gần đây, ca sĩ Tuấn Cảnh xuất hiện trên livestream, hé lộ về những ngày quản lý hoạt động nghệ thuật của "bé Xuân Mai" và những điều ít người biết đằng sau sự nổi tiếng của con gái.

Ca sĩ Xuân Mai bên bố - nhạc sĩ Tuấn Cảnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ông Tuấn Cảnh chia sẻ, trong 10 năm ông lui về hậu trường để lăng xê con gái, nhiều người nghĩ rằng ông kiếm được nhiều tiền, song thực tế hoàn toàn trái ngược.

"Tôi bán được 1 đĩa thì bên băng đĩa lậu bán được 10 đĩa. Tôi còn phải tự bù lỗ để có tiền làm MV cho Xuân Mai. Sản xuất một video ca nhạc tốn kém nhiều chi phí. Ai cũng đồn tôi giàu nhưng tôi không giàu. Tôi phải làm nhiều việc, tìm cách bù chỗ này, đắp chỗ kia", ca sĩ Tuấn Cảnh tâm sự.

Giải thích lý do đưa Xuân Mai sang Mỹ khi con gái đang ở thời đỉnh cao (năm 9 tuổi) và có nhiều cơ hội hoạt động nghệ thuật trong nước, ca sĩ Tuấn Cảnh nói: "Có một điều ít ai biết là bé Xuân Mai sinh ra ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam, vốn mang quốc tịch Mỹ. Khi đưa bé Xuân Mai về Việt Nam sống, vợ chồng tôi cũng cho con học trường quốc tế.

Khi bé Xuân Mai lớn hơn, chúng tôi phải đưa con trở lại Mỹ để đảm bảo việc học tập, không thể cứ đi hát mà bỏ quên chuyện học được".

Nhạc sĩ Tuấn Cảnh xuất hiện trong video hồi tháng 11 của danh hài Thúy Nga (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong chương trình Nhà có khách cùng Thúy Nga năm 2023, ca sĩ Tuấn Cảnh cũng từng chia sẻ, khi Xuân Mai còn nhỏ, cô đã được tiếp xúc với âm nhạc, sớm bộc lộ năng khiếu.

"Hơn 2 tuổi, con gái tôi đã biết hát. Mỗi lần Xuân Mai quay hình trên sân khấu không có khán giả, luôn có 3 người lớn hỗ trợ con. Một người nhắc lời, một người nhắc vũ đạo, một đạo diễn yêu cầu di chuyển theo kịch bản. Khi đó Xuân Mai nghe 3 người một lúc, làm theo và biểu diễn tự nhiên trước máy quay", ông Tuấn Cảnh kể.

Bố của Xuân Mai hé lộ thêm, con gái ông nhận nhiều lời mời hát đám cưới, hát sinh nhật, nhưng gia đình từ chối vì không muốn con chạy show kiếm tiền. Thời đỉnh cao danh tiếng, Xuân Mai chỉ biểu diễn tại các chương trình thiếu nhi dịp hè, dịp Tết.

Bố của Xuân Mai cho rằng cách đây hơn 20 năm, công nghệ, mạng Internet chưa phát triển nên con gái ông khá thiệt thòi. Dù vậy, gia đình vẫn luôn đầu tư hết mức để Xuân Mai theo đuổi đam mê.

Từng tất bật mưu sinh bán phở nhiều năm, nhạc sĩ Tuấn Cảnh nay dành thời gian nghỉ ngơi, giữ sức khỏe (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở tuổi ngoài 50, ca sĩ Tuấn Cảnh có cuộc sống bình yên bên người vợ thứ hai. Vài năm trước, thu nhập của ông chủ yếu đến từ việc kinh doanh quán phở.

Gần đây, ông hé lộ với người bạn thân thiết - nghệ sĩ hài Thúy Nga - về việc đã sang nhượng lại quán ăn, mong muốn có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Gia đình ông cũng đã chuyển từ California về Hawaii (Mỹ) sinh sống.

Về mối quan hệ hiện tại với con gái Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh khẳng định hai cha con vẫn duy trì liên lạc thường xuyên.

Xuân Mai sống cùng chồng và 3 con tại Ohio (Mỹ). Hằng tuần, con gái gọi video, gửi ảnh cháu ngoại cho ông Tuấn Cảnh. Thi thoảng vào các dịp hè, dịp Tết, Xuân Mai dẫn gia đình về thăm cha.