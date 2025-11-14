Siêu mẫu Naomi Campbell khen cú ngã đẹp như tạo dáng của Lại Mai Hoa

Tại đêm diễn đầu tiên của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 (tối 12/11), Lại Mai Hoa đảm nhận cả 2 vai trò quan trọng: mở màn (first face) và kết màn (vedette).

Người mẫu Lại Mai Hoa có pha xử lý bản lĩnh sau cú ngã trên sân khấu. Hiện, video ghi lại khoảnh khắc này đang được giới thời trang quốc tế quan tâm (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự cố xảy ra khi cô đang trình diễn ở vị trí vedette trong một thiết kế màu xanh bằng chất liệu vải xuyên thấu của nhà thiết kế (NTK) Hà Linh Thư. Khi đang catwalk trên bậc thang đi xuống, chiếc tà váy dài của bộ trang phục đã vô tình khiến Mai Hoa bị trượt ngã, khiến toàn bộ khán giả thoáng nín thở.

Tuy nhiên, thay vì tỏ ra bối rối, người mẫu cao 1,84m vẫn giữ phong thái lạnh lùng, bình tĩnh. Cô nhanh chóng thu chân, tạo thành một dáng ngồi quyến rũ.

Ngay sau đó, Quán quân Vietnam's Next Top Model (Người mẫu Việt Nam) 2025 đứng dậy đầy bản lĩnh, tự tin bước tiếp với biểu cảm kiêu hãnh và hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của mình trong tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Màn xử lý chuyên nghiệp này đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Khi tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam chia sẻ khoảnh khắc này trên Instagram, đoạn video đã thu hút hơn 3,2 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ.

Siêu mẫu thế giới Naomi Campbell khen ngợi Lại Mai Hoa (Ảnh: Chụp màn hình).

Điều bất ngờ đáng chú ý nhất là "siêu mẫu báo đen" Naomi Campbell đã bình luận dưới video này. Đó là một lời khen thẳng thắn và ngắn gọn: "Thật xinh đẹp", dành cho Lại Mai Hoa.

Naomi Campbell (SN 1970), được mệnh danh là "báo đen", là một trong những siêu mẫu huyền thoại thuộc nhóm "Big Six" (6 siêu mẫu) thống trị làng thời trang thập niên 1980-1990.

Sự nghiệp của cô mang tính tiên phong sâu sắc, khi Campbell là người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên trang bìa Vogue Paris (1988), giúp phá vỡ rào cản sắc tộc trong ngành thời trang quốc tế.

Cô nổi tiếng với phong thái trình diễn mãnh liệt, bước đi quyền lực và bản lĩnh sân khấu đặc biệt. Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động, Naomi Campbell vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn, là biểu tượng về sự chuyên nghiệp và là hình mẫu cho các thế hệ người mẫu da màu.

Lời khen của huyền thoại làng mốt thế giới được xem là một sự công nhận quý giá cho khả năng xử lý tình huống và thần thái xuất sắc của Lại Mai Hoa.

Cú ngã và những màn trình diễn gây sốt của Lại Mai Hoa (Video: Cẩm Tiên).

Không chỉ có Naomi, rất nhiều người hâm mộ thời trang quốc tế cũng quan tâm tới video quay cảnh Lại Mai Hoa xử lý sự cố sân khấu. Họ để lại nhiều bình luận ủng hộ người mẫu Việt Nam như: "Cô ấy nuốt trọn sân khấu và sự chú ý của tất cả mọi người"; "Nữ hoàng sàn diễn đã xuất hiện"; "Cô ấy khiến cú ngã trở nên đẳng cấp"...

Bản lĩnh sân khấu ấn tượng của Lại Mai Hoa đang giúp cô trở thành một trong những gương mặt sáng giá mới nổi của làng mốt Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mai Hoa cho biết, cô trải qua cú ngã khá đau vào khoảnh khắc đó. Tuy nhiên, cô nhanh chóng gạt cảm giác của cơ thể qua một bên để làm chủ sân khấu. Ngay khi đứng lên để tiếp tục trình diễn, Quán quân Người mẫu Việt Nam đã quên đi cơn đau.

Lại Mai Hoa tiếp tục hoàn thành màn trình diễn của mình trong đêm thứ nhất và tỏa sáng ở đêm thứ 2 của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025.

Lại Mai Hoa hoàn thành ấn tượng vai trò mở màn và kết màn đêm diễn đầu tiên của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Điều thú vị là, Quán quân Vietnam's Next Top Model hiện là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô vừa đi học, vừa hoạt động người mẫu một cách chuyên cần.

Chia sẻ về cách sắp xếp thời gian để vừa đi học, vừa tham gia các hoạt động nghệ thuật, Mai Hoa tiết lộ: “Trước khi tham gia Vietnam's Next Top Model, 70% thời gian tôi dành cho học tập, 30% đi diễn. Sau khi giành Quán quân, nhờ nhà trường ủng hộ, tôi có điều kiện tập trung hơn vào nghề người mẫu”.

Lợi thế lớn nhất của Mai Hoa chính là chiều cao ấn tượng. Nhắc đến bí quyết của mình, cô bật mí về thói quen tập luyện và chế độ dinh dưỡng từ nhỏ: “Hồi cấp 2, tôi tập bơi rất nhiều và ăn nhiều trứng, cộng thêm yếu tố di truyền trong gia đình, do vậy tôi cao thêm 7-8cm mỗi năm”.

Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vóc dáng thẳng đẹp, đặc biệt trong thời kỳ phát triển nhanh: “Hồi cấp 2 tôi từng hơi gù lưng khi cao nhanh, nhưng nhờ mẹ hướng dẫn chỉnh tư thế vai thẳng, tôi đã tự tin hơn với vóc dáng hiện tại”.

Lại Mai Hoa trình diễn đêm 13/11 tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cũng như nhiều người mẫu có chiều cao nổi bật, Mai Hoa từng gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn trang phục phù hợp.

“Khoảng 2-3 năm trước, khi thị trường thời trang Việt Nam chưa có nhiều mẫu đồ dành cho người cao, tôi thường phải đi may riêng hoặc tìm ở một vài cửa hàng hiếm hoi. Giờ thì dễ dàng hơn nhiều vì đã có nhiều thương hiệu trong nước quan tâm đến nhóm khách hàng này”, cô cho biết.

Với lợi thế hình thể cùng sự nỗ lực không ngừng, Lại Mai Hoa ngày càng khẳng định phong độ của mình trên sàn diễn.