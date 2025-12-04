Tình hình hiện tại của Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả lo lắng

Trong buổi ra mắt phim Hoàng tử quỷ diễn ra tối 2/12 ở TPHCM, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc có mặt ủng hộ đồng nghiệp thân thiết - ca sĩ Anh Tú Atus.

Ngay khi xuất hiện, nữ diễn viên lập tức thu hút sự chú ý của khán giả khi để lộ dáng đi khập khiễng, liên tục bước chậm, phải nhờ người dìu. Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ, khiến người hâm mộ lo lắng cho cô.

Ninh Dương Lan Ngọc khó khăn khi di chuyển, phải nhờ trợ lý dìu (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong một sự kiện hồi tháng 10, Ninh Dương Lan Ngọc cũng xuất hiện với tình trạng tương tự. Cô cố gắng đứng vững, giữ thăng bằng, nhưng chưa thể bước đi bình thường như trước.

Người hâm mộ để lại nhiều bình luận bày tỏ sự hoang mang, cho rằng chấn thương của Ninh Dương Lan Ngọc khá nặng và chúc nữ diễn viên sớm hồi phục sức khỏe.

Phóng viên Dân trí liên hệ phía Ninh Dương Lan Ngọc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Dù vậy, tại sự kiện, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn thân thiện giao lưu cùng khán giả, khoe vẻ đẹp rạng rỡ trong chiếc áo dài màu hồng nhạt. Người hâm mộ khen cô nhiều năng lượng dù lịch trình bận rộn.

Ở tuổi 35, nữ diễn viên được cho sở hữu vẻ đẹp chín muồi, ngày càng thăng hạng.

Ninh Dương Lan Ngọc trong sự kiện tối 2/12 ở TPHCM (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ninh Dương Lan Ngọc từng tiết lộ gặp chấn thương hồi tháng 6 khi ghi hình tập 1 chương trình Running Man Vietnam. Nữ diễn viên phải ngồi xe lăn trong các tập tiếp theo và chỉ trở lại từ tập 4.

Thời điểm đó, cô cũng tham gia Sao nhập ngũ. Vì tình trạng sức khỏe không cho phép, Ninh Dương Lan Ngọc phải chia tay chương trình sớm hơn dự kiến.

Tại họp báo ra mắt Running Man Vietnam hồi tháng 10, nữ diễn viên cho biết, với một show thực tế đòi hỏi vận động, di chuyển nhiều thì tình trạng chấn thương là không tránh khỏi.

Ngoài ra, Ninh Dương Lan Ngọc giải thích, cô luôn quyết liệt tìm đối thủ "khó nhằn" để đấu tay đôi, nên dễ gặp va chạm mạnh.

"Khi anh Trấn Thành trở lại chương trình, anh ấy lanh lợi, có nhiều chiêu trò hơn. Tôi muốn đấu tay đôi với anh ấy, khi thử sức va chạm với anh ấy thì bị chấn thương vì không có sự chuẩn bị kỹ càng", diễn viên cho biết.

Nhan sắc tuổi 35 của Ninh Dương Lan Ngọc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên hé lộ thêm, khi gặp sự cố chấn thương, cô phải đi cấp cứu lúc 2h sáng. Trở lại trường quay, cô nghĩ mình sẽ không thể ghi hình tiếp. Tuy nhiên, cuối cùng, cô vẫn quyết định tham gia Running Man Vietnam vì kịch bản chương trình không thể thay đổi kịp.

Những tháng qua, Ninh Dương Lan Ngọc sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để sức khỏe dần hồi phục. Cô xem đây là khoảng thời gian được sống chậm lại, quây quần bên gia đình nhiều hơn sau khi tập trung cho công việc.

Người hâm mộ cũng nhận thấy từ khi gặp chấn thương, nữ diễn viên thường ưu tiên chọn giày bệt, giày thể thao trong những hoạt động thường ngày.