Bộ phim lên sóng chính thức vào ngày 2/12 và mô tả mạng lưới kiểm soát, bạo lực và cưỡng ép mà Diddy (Sean Combs) bị cáo buộc duy trì suốt nhiều năm.

Phim gồm 4 phần tái hiện sự nghiệp, danh tiếng và quá trình suy sụp của Combs, người đã bị kết án 50 tháng tù vào tháng 10 vì các tội danh liên quan đến mại dâm.

Diddy bức xúc khi phim tài liệu "Sean Combs: The Reckoning" lên sóng (Ảnh: Getty Images).

Tác phẩm sử dụng nhiều đoạn ghi âm, video và tài liệu được mô tả là “bùng nổ”, cho thấy các hành vi thao túng truyền thông, che giấu bằng chứng và kiểm soát nạn nhân. Nữ đạo diễn Alexandria Stapleton cho biết ê-kíp được tiếp cận kho tư liệu khổng lồ do chính Diddy tự quay trong nhiều thập kỷ, bắt đầu từ khi ngôi sao da màu mới 19 tuổi.

Việc nam rapper có thói quen ghi lại các khoảnh khắc nhạy cảm bị mô tả như một phần trong chiến thuật kiểm soát và đe dọa nạn nhân. Theo ê-kíp sản xuất, một số video từng được trình chiếu tại tòa như bằng chứng chống lại Diddy.

Trong phiên xử tháng 5 tại New York (Mỹ), tòa án đã nghe các cáo buộc rằng Combs ép buộc bạn gái cũ - ca sĩ Cassie Ventura - tham gia các “cuộc vui” kéo dài, có sự tham gia của những người đàn ông được chính giọng ca danh tiếng thuê và đôi khi chính Diddy trực tiếp quay lại.

Những bữa tiệc hoành tráng với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng tại dinh thự riêng của Diddy cũng được đề cập trong phim tài liệu (Ảnh: Yahoo).

Phim cũng phát hành các đoạn ghi âm giữa Diddy và luật sư trong những ngày trước khi bị bắt năm 2024, hé lộ cách ông và cộng sự bàn tính đối phó với truyền thông và tìm cách né tránh các cáo buộc.

Ngay khi phim lên sóng, phía Diddy phản đối dữ dội, gọi đây là “tác phẩm đáng xấu hổ”, cáo buộc Netflix sử dụng trái phép các cảnh quay chưa từng được cho phép phát hành.

Ngày 2/12, các luật sư của Combs gửi thư yêu cầu Netflix dừng phát sóng với lý do vi phạm bản quyền và khai thác trái phép dữ liệu riêng tư. Netflix phản hồi rằng toàn bộ chứng cứ trong phim đều được thu thập hợp pháp.

Một điểm gây tranh cãi khác là vai trò nhà sản xuất điều hành của rapper 50 Cent. Đại diện của Diddy chỉ trích đây là “quyết định có ý đồ”, bởi cả hai được cho là có mâu thuẫn kéo dài nhiều năm.

Bạn gái cũ Cassie Ventura đã tố cáo Diddy bạo hành, xâm hại, thao túng cô trong nhiều năm (Ảnh: Getty Images).

Khi Diddy bị bắt năm 2024, 50 Cent liên tục chỉ trích và tuyên bố sẽ làm phim về các bê bối của đồng nghiệp. Trước đó, 50 Cent nói trên Good Morning America rằng, ông tham gia vì “không ai trong thế giới hip-hop dám lên tiếng về những tội ác”.

Netflix sau đó đã bênh vực 50 Cent và khẳng định nam rapper không có quyền can thiệp nội dung.

Từ trong tù, thông qua luật sư, Diddy chỉ trích bộ phim là sản phẩm “giật gân để kiếm lợi”. Tuy nhiên, Netflix vẫn giữ lịch phát sóng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phơi bày hệ thống thao túng và lạm dụng mà Combs bị cáo buộc duy trì trong nhiều thập kỷ.

Diddy bị giam tại Nhà giam liên bang MDC ở Brooklyn (Mỹ) từ tháng 9/2024, đối mặt hàng loạt cáo buộc lạm dụng, cưỡng ép tình dục và quay lén.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện gây chấn động của ca sĩ Cassie Ventura vào năm 2023, kéo theo nhiều nạn nhân khác lên tiếng. Các lời khai cho rằng ông trùm hip-hop thường dùng quyền lực để dụ dỗ, cô lập và đe dọa nạn nhân.

Hình ảnh Diddy trong tù (Ảnh: TMZ).

Dù đang thi hành án, Diddy vẫn tham gia giảng dạy khóa học khởi nghiệp Free Game with Diddy trong tù. Ngôi sao ca nhạc nhiều lần xin được tại ngoại với mức bảo lãnh 50 triệu USD nhưng đều bị từ chối.

Trước khi nhận án 10 tháng tù giam vào tháng 10, Diddy viết thư gửi thẩm phán, xin “cơ hội thứ hai” và bật khóc nức nở xin lỗi nạn nhân. Dự kiến, Diddy sẽ mãn hạn tù vào tháng 5/2028.

Vụ án của Diddy được xem là một trong những bê bối nghiêm trọng nhất showbiz Mỹ nhiều năm qua.

Trước khi sa đọa, Diddy là biểu tượng quyền lực của hip-hop, người sáng lập Bad Boy Records (1993), từng sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD vào năm 2022, trước khi giảm còn khoảng 600 triệu USD vào năm 2024 vì hàng loạt vụ kiện và hợp đồng bị đình chỉ.