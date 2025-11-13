Khó nhận ra ca sĩ Minh Hằng với vẻ ngoài khác lạ, trẻ trung như Gen Z

Ca sĩ Minh Hằng gây bất ngờ khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Thu - Đông 2025 (tối 12/11) với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Mái tóc bạch kim ngắn cùng phong cách trẻ trung khiến nhiều khán giả không nhận ra cô.

Trên sân khấu thời trang tại Hà Nội, Minh Hằng trình diễn ca khúc mới vừa phát hành mang tên Director (Đạo diễn), một sáng tác mang thông điệp ẩn ý về việc làm chủ cuộc đời mình như một đạo diễn.

Với mái tóc bạch kim cắt ngắn, trang phục màu trắng gợi cảm, Minh Hằng mang đến sân khấu nguồn năng lượng trẻ trung, sôi động như các nghệ sĩ Gen Z (thế hệ ra đời từ năm 1997 cho tới 2012).

Một số người nhận xét, hình ảnh này của Minh Hằng khác biệt hoàn toàn so với vẻ đằm thắm của một "mẹ bỉm sữa" giai đoạn trước. Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả có mặt tại sự kiện suýt chút nữa không nhận ra nữ ca sĩ.

Sân khấu này cũng đánh dấu sự trở lại chính thức của Minh Hằng với đường đua âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng. Nữ ca sĩ thừa nhận, cô đã mất khá nhiều thời gian để sản xuất được một sản phẩm phù hợp với định hướng của bản thân ở hiện tại.

Những năm gần đây, Minh Hằng gần như rời xa âm nhạc. Cô kết hôn vào giữa năm 2022, sinh con đầu lòng vào năm 2023 và dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Cô chủ yếu tham gia phim điện ảnh, chương trình thực tế và làm đại sứ thương hiệu.

Chia sẻ về sự trở lại, Minh Hằng cho biết: “Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp nhất. Thời gian vừa qua, tôi đã được nghỉ ngơi, tập trung vào vai trò làm vợ và làm mẹ. Đến khi tham gia Chị đẹp đạp gió, nguồn cảm hứng làm nhạc, trình diễn và đứng trên sân khấu bắt đầu quay lại trong tôi".

Thành công tại Chị đẹp đạp gió 2024, nơi cô giành giải Chị đẹp được yêu thích nhất và vào đội hình Hoa đạp gió, chính là động lực lớn.

"Sự ủng hộ quý giá của khán giả sau nhiều năm vắng bóng đã tiếp thêm năng lượng cho tôi thực hiện sản phẩm mới", cô nói.

Minh Hằng nhảy vũ đạo nóng bỏng, S.T Sơn Thạch gây ấn tượng khi catwalk (Video: Cẩm Tiên).

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng gây chú ý khi chia sẻ Nhạc dance is back (tạm dịch: Nhạc nhảy đã trở lại). Điều này gợi nhớ sự việc cách đây hơn 10 năm, khi Minh Hằng có hành động ném đĩa CD nhạc dance tặng khán giả.

Dù đoạn video này từng gây nhiều ý kiến, Minh Hằng cho biết đó là mong muốn tương tác gần gũi và xem đây là một bài học đáng nhớ trên hành trình làm nghề.

Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng (SN 1987) là một trong những nghệ sĩ có danh tiếng bền vững của showbiz Việt. Cô từng nổi lên với các bản hit, như Một vòng trái đất và một số vai diễn điện ảnh, truyền hình: Gọi giấc mơ về, Bẫy ngọt ngào...

Sau khi kết hôn và sinh con, cô tạm lùi về chăm sóc gia đình. Gần đây, Minh Hằng quyết định quay trở lại chinh phục thị trường âm nhạc với sản phẩm mới.