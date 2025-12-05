Vương phi Kate đội vương miện đính 2.600 viên kim cương

Tại sự kiện quốc yến diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Đức, Vương phi Kate đã thu hút mọi ánh nhìn khi lần đầu tiên đội chiếc vương miện Oriental Circlet nổi tiếng của Hoàng gia Anh.

Sự xuất hiện này được đánh giá là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng, có thể báo hiệu một bước chuyển trong vai trò hoàng gia của cô.

Vương phi Kate đội vương miện nổi tiếng thuộc hoàng gia Anh sánh bước bên chồng Thân vương William (Ảnh: Getty).

Vương phi Kate cùng Thân vương William đã bước vào đại sảnh trong trang phục trang trọng. Vương phi Kate diện bộ đầm Jenny Packham lộng lẫy với thiết kế cổ xẻ đặc trưng, chân váy phủ kim sa và phần áo choàng mềm mại, làm nổi bật vẻ đẹp quý phái của cô.

Theo tạp chí Tatler, chiếc vương miện Oriental Circlet được chế tác bởi hãng kim hoàn Garrard vào năm 1853 theo chỉ đạo của Hoàng thân Albert dành cho Nữ hoàng Victoria.

Ban đầu, món trang sức này được đính đá mắt mèo cùng 2.600 viên kim cương. Về sau, Nữ hoàng Alexandra đã thay thế các viên đá mắt mèo bằng hồng ngọc, do tin rằng loại đá kia đem lại vận rủi. Dù vậy, cấu trúc nguyên bản của vương miện, mang cảm hứng kiến trúc Ấn Độ với họa tiết hoa sen và mái vòm Mughal, vẫn được giữ nguyên.

Trong suốt thế kỷ qua, chiếc vương miện này rất ít khi được nhìn thấy. Nữ hoàng Elizabeth là người đội nó nhiều nhất và coi đây là một trong những món đồ yêu thích.

Bà từng mang vương miện Oriental Circlet trong nhiều bức chân dung chính thức chụp vào năm 1939, năm 1950 và năm 1953.

Đến triều đại Nữ hoàng Elizabeth II, món trang sức chỉ xuất hiện một lần duy nhất, trong chuyến thăm Malta năm 2005.

Nữ hoàng Elizabeth II từng đội chiếc vương miện này năm 2005 (Ảnh: Getty).

Chính vì mức độ xuất hiện hiếm hoi đó, việc Vương phi Kate chọn đội Oriental Circlet lần này được xem là một khoảnh khắc quan trọng.

Trước đây, cô thường ưu ái mẫu vương miện Lover’s Knot, gắn liền với hình ảnh Công nương Diana. Quyết định chuyển sang một chiếc vương miện khác từ bộ sưu tập hoàng gia được đánh giá là mang tính biểu tượng, có thể báo hiệu một bước chuyển trong vai trò hoàng gia của Kate.

Quốc yến tại lâu đài Windsor nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân.

Bên cạnh Thân vương và Vương phi xứ Wales, Nhà vua Charles III, Hoàng hậu Camilla cùng Công tước, Nữ công tước xứ Edinburgh đều xuất hiện trong bữa tiệc. Sự kiện này diễn ra trong lúc Cung điện Buckingham đang trong giai đoạn cải tạo, nên Windsor được chọn làm điểm tổ chức chính.

Trước tiệc tối, đoàn hoàng gia đã đón Tổng thống Đức và phu nhân tại khuôn viên lâu đài. Lễ chào mừng gồm đội danh dự, nghi thức chào hoàng gia, quốc thiều hai nước và buổi duyệt đội ngũ. Sau đó, các thành viên hoàng gia Anh và khách mời tham dự bữa trưa và cùng tham quan triển lãm những hiện vật thuộc bộ sưu tập hoàng gia có liên hệ với nước Đức.

Quốc yến được xem là điểm nhấn của chuyến thăm. Nhà vua và Tổng thống Đức lần lượt có bài phát biểu trước khi bắt đầu bữa tối. Đây cũng không phải lần đầu hai bên gặp gỡ trong tiệc cấp Nhà nước. Tháng 3/2023, Nhà vua Charles và Hoàng hậu Camilla từng tham dự quốc yến tại Điện Bellevue ở Berlin trong chuyến thăm Đức.