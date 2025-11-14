“Chị đẹp” Lynk Lee khoe nét nữ tính trên sàn diễn thời trang

Tối 13/11, ca sĩ Lynk Lee gây bất ngờ khi xuất hiện trên sàn diễn của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Thu - Đông 2025.

Cô khoe nét nữ tính tinh tế trong bộ trang phục do nhà thiết kế (NTK) Phạm Trần Thu Hằng thực hiện, gồm váy da đỏ kết hợp corset đen tôn eo, áo lông tua rua bên ngoài.

Bộ trang phục được điểm xuyết vòng cổ và vòng tay với họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn, mang đến tổng thể vừa hiện đại vừa đậm chất văn hóa truyền thống.

Trên sàn diễn, nữ ca sĩ gây ấn tượng với những bước đi uyển chuyển và thần thái tự tin.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lynk Lee cho biết cô rất vinh dự khi được trở lại Tuần lễ Thời trang với vai trò trình diễn.

“Tôi cũng rất vui khi có cơ hội truyền tải thông điệp sáng tạo của NTK Phạm Trần Thu Hằng. Bộ trang phục hôm nay vừa mang tinh thần dân tộc với các chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn, vừa khéo khoe phong cách nữ tính nhưng vẫn có nét cá tính riêng, thể hiện tinh thần hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại”, Lynk Lee bày tỏ.

"Chị đẹp" Lynk Lee, Maitinhvi gây bất ngờ khi trở thành người mẫu (Video: Cẩm Tiên - Lê Phương Anh).

Lynk Lee (tên thật Tô Mạnh Linh, SN 1988) là ca sĩ ghi dấu ấn với loạt ca khúc tuổi học trò như: Ngày ấy bạn và tôi, Tạm biệt nhé, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ…

Giữa năm 2020, Lynk Lee công khai hành trình chuyển giới và thực hiện phẫu thuật dây thanh quản.

Năm 2023, Lynk Lee tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, lọt vào top 14 chung cuộc và gây chú ý với khả năng biến hóa đa dạng, tinh thần học hỏi không ngừng.

Không chỉ có Lynk Lee, buổi trình diễn năm nay còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ, khắc họa rõ rệt sự giao thoa giữa nhiều loại hình nghệ thuật. Sàn runway (sàn diễn thời trang) trở thành không gian sáng tạo sống động, nơi người mặc như trở thành người kể chuyện về chính mình.

Vũ công Maitinhvi xuất hiện trong bộ vest ấn tượng, kết hợp áo bông lấy cảm hứng từ dân tộc Thái và chân váy dài dân tộc Mông. Cô vừa trình diễn vừa thể hiện những động tác nhảy múa uyển chuyển, mang đến vẻ cá tính đậm chất dân tộc.

Sự năng động và phong cách cá tính của Maitinhvi không chỉ truyền cảm hứng cho khán giả trẻ mà còn tạo điểm nhấn đặc biệt cho bộ sưu tập (BST) Mad Room: Infinity của NTK Phạm Trần Thu Hằng.

Trong BST, còn có sự xuất hiện của Yến Ji , nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng, vợ của Phương Vũ, Giám đốc Nghệ thuật của Nirvana kiêm Nhà sáng lập Antiantiart, người từng thực hiện hàng loạt MV triệu view và các dự án hợp tác với thương hiệu, ngôi sao nổi tiếng trong và ngoài nước.

Yến Ji cao 1,71m, sở hữu phong thái tự tin, góp phần tôn vinh vẻ đẹp và sự sáng tạo của các bộ trang phục. Cô diện bộ trang phục ấn tượng gồm áo ngắn ôm sát, kết hợp chân váy ôm, xoè nhẹ ở phần đuôi, điểm xuyết vạt đỏ dài bay theo từng bước đi.

Sự kết hợp này vừa tôn vóc dáng, vừa tạo hiệu ứng thị giác uyển chuyển, khiến mỗi sải bước của Yến Ji trên sàn diễn trở nên sống động, tràn đầy năng lượng và tinh thần nghệ thuật.

Trong khi đó, Á quân Vietnam’s Next Top Model 2025, Vũ Mỹ Ngân, nổi bật trong trang phục màu xanh gồm quần thụng và áo bó lấy cảm hứng từ áo yếm, kết hợp vòng cổ cùng khuyên tai màu đồng mang nét dân tộc.

Trước đó, cô từng đoạt danh hiệu Người đẹp Áo dài và lọt top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Cao 1,82m với số đo 80-65-95cm, Vũ Mỹ Ngân gây ấn tượng nhờ phong thái tinh tế, gương mặt thanh thoát và khả năng làm chủ sân khấu.

Một trong những thiết kế ấn tượng khác của BST này là trang phục màu đen được làm từ chất liệu denim.

Người mẫu trình diễn bộ đồ này gây chú ý khi đội trên đầu một chiếc tivi cổ, di chuyển với những bước đi chậm rãi, chững chạc, xen lẫn những động tác múa nhẹ theo nhịp nhạc, mang lại cảm xúc đầy ám ảnh nhưng thể hiện trọn vẹn tinh thần của BST.

Hình ảnh vừa mang hơi hướng hoài niệm, vừa gợi mở tinh thần sáng tạo đậm chất nghệ thuật, tạo nên điểm nhấn thị giác khó quên trên sàn diễn.

BST còn có màn xuất hiện của rapper VCC Left Hand (tên thật Hoàng Anh Quân), mang đến nét cá tính riêng biệt và đầy khác lạ trên sàn diễn. Anh khoác trên mình các thiết kế kết hợp chất liệu hiện đại như quần jeans, áo da cùng các chi tiết thủ công truyền thống, tạo nên sự hài hòa giữa hiện đại và văn hóa dân tộc.

VCC Left Hand gây ấn tượng bởi phong thái tự tin trong vai trò người mẫu, đem lại màn trình diễn sống động và giàu cảm xúc.

Không chỉ có dàn nghệ sĩ đình đám, buổi trình diễn còn là nơi giao thoa giữa nhiều loại hình nghệ thuật.

BST gây ấn tượng mạnh khi người mẫu và nghệ sĩ không chỉ trình diễn trang phục mà còn kết hợp hát rap, nhảy múa, đánh đàn piano…

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự xuất hiện của rapper Dũng D.X và người mẫu nhí Gia Huy, mang đến phần trình diễn độc đáo, cháy hết mình, được hỗ trợ bởi dàn vũ công phụ họa và ban nhạc sống. Sân khấu sôi động xuyên suốt, tăng thêm chiều sâu và sức sống, biến sàn diễn thành trải nghiệm nghệ thuật đa chiều ấn tượng.