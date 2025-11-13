Hoa hậu Thanh Thuỷ làm vedette, khoe chân dài miên man ở tuần lễ thời trang

Tối 12/11, Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 (Vietnam International Fashion Week 2025 - VIFW) khai mạc tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, mở ra mùa thời trang thứ 20 với chủ đề Pure Style Shines - Bản sắc riêng tạo phong cách.

Trên thảm đỏ, Huỳnh Thị Thanh Thuỷ - Hoa hậu Việt Nam 2022 - Hoa hậu Quốc tế 2024 (Miss International 2024) - xuất hiện rạng rỡ với thiết kế váy len vai trần gợi cảm.

Cô xuất hiện trên thảm đỏ cùng nhà thiết kế (NTK) Vũ Việt Hà. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của Thanh Thuỷ toát lên sự tự tin, sẵn sàng cho màn trình diễn với vai trò vedette.

Thanh Thủy khoe chân dài miên man trong vị trí vedette (Video: Cẩm Tiên).

Bước trên sàn diễn, Thanh Thuỷ đảm nhận vai trò kết màn quan trọng. Thiết kế mà cô khoác lên người khá độc đáo. Cô mặc một chiếc váy ngắn bên trong, được bọc bên ngoài bằng một lớp kén, tạo ấn tượng mạnh về thị giác.

Nguồn năng lượng từ từng sải bước của cô lan tỏa khắp sàn diễn, dáng đi dứt khoát nhưng mềm mại.

Sánh vai cùng với Hoa hậu Thanh Thủy ở màn diễn này là ca sĩ S.T Sơn Thạch. Sự kết hợp này làm nổi bật thần thái và nguồn năng lượng tươi trẻ của hai nghệ sĩ, khiến toàn bộ khán phòng như bừng sáng và khán giả vỗ tay không ngớt.

Khoảnh khắc kết màn càng ấn tượng khi Thanh Thuỷ cùng Chủ tịch Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Trang Lê, NTK Vũ Việt Hà và Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa xuất hiện trên sàn diễn chào khán giả.

Sinh năm 2003 tại Đà Nẵng, Huỳnh Thị Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam 2022 và Hoa hậu Quốc tế 2024 (Miss International 2024).

Với chiều cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 80-63-94, Thanh Thuỷ không chỉ tỏa sáng về nhan sắc mà còn là hình ảnh hiện đại, năng động, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giáo dục và quảng bá văn hóa Việt.