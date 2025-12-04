Đời thường gợi cảm, xinh đẹp của nữ diễn viên đang bị ghét nhất phim VTV

Bộ phim truyền hình Cách em 1 milimet đang thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ dàn diễn viên trẻ có lối diễn tự nhiên, ăn ý.

Bên cạnh tuyến nhân vật chính, các vai phản diện cũng tạo ra nhiều tranh luận. Đáng chú ý, nhân vật Nga do Ngọc Trâm đảm nhận gây ấn tượng mạnh vì độ đanh đá, khiến người xem luôn cảm thấy mệt mỏi vì tính cách đổ lỗi cho người khác và luôn đóng vai nạn nhân Vai diễn này thậm chí bị một bộ phận khán giả mong sớm kết thúc vì quá đáng ghét, cho thấy mức độ nhập vai của nữ diễn viên trẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Trâm cho biết nhân vật Nga trong Cách em 1 milimet vừa đáng trách vừa đáng thương. “Nếu chỉ nhìn bề nổi, nhiều người sẽ thấy Nga đáng trách. Nhưng khi đặt mình vào vị trí của cô ấy, tôi lại thấy Nga vừa đáng trách, vừa đáng thương. Nga không cố tình phản bội, chỉ là mang quá nhiều nỗi sợ và đi sai hướng. Với tôi, Nga không phải người xấu, cô ấy chỉ chưa đủ mạnh mẽ để giữ được điều đúng đắn”, Ngọc Trâm nói.

Trước những ý kiến trái chiều khi các tập gần đây lên sóng, nữ diễn viên cho biết, cô không buồn hay suy nghĩ tiêu cực. Cô luôn đón nhận góp ý của khán giả, bởi phần lớn phản ứng là do người xem ghét nhân vật chứ không nhằm vào cá nhân. “Đến giờ chưa có bình luận nào khiến tôi buồn vì bị ghét ở ngoài đời”, cô khẳng định.

Ngọc Trâm (SN 1999) tên đầy đủ là Bùi Thị Ngọc Trâm, quê Quảng Ninh. Ít ai biết trước khi đến với diễn xuất, cô từng học tại Học viện Hàng không Việt Nam theo định hướng của gia đình.

Lớn lên trong một gia đình thuần nông, không ai hoạt động nghệ thuật, Trâm từng nghĩ mình khó có cơ hội theo đuổi đam mê. Tuy vậy, tình yêu nghệ thuật nhen nhóm từ nhỏ đã thôi thúc cô rẽ hướng.

Nữ diễn viên cho biết bước ngoặt đến khi cô tham gia casting (thi tuyển diễn viên) quảng cáo, sau đó được mời đóng MV và dần tìm hiểu sâu hơn về diễn xuất. Ngọc Trâm từng xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc và tham gia phim điện ảnh Linh miêu: Quỷ nhập tràng với vai Nguyệt.

Trước đây, cô từng góp mặt trong một số dự án truyền hình tại TPHCM, nhưng Cách em 1 milimet là lần đầu tiên cô hợp tác với “vũ trụ VFC”.

Khác hẳn vẻ ghê gớm trên màn ảnh, Ngọc Trâm ngoài đời sở hữu nhan sắc ngọt ngào và nữ tính. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh chỉn chu, khoe nét đẹp trẻ trung và phong cách đa dạng từ gợi cảm, đến cá tính, năng động và khỏe khắn.

Nữ diễn viên trẻ sở hữu vóc dáng săn chắc với đường cong quyến rũ. Tuy nhiên, Ngọc Trâm cho biết, cô không cố định bản thân ở phong cách gợi cảm.

“Tôi thấy trang phục nào phù hợp thì mặc, không chủ đích theo đuổi hình ảnh sexy. Tôi nghĩ mình cũng không quá gợi cảm như mọi người thường nhận xét”, cô chia sẻ.

Ngọc Trâm chia sẻ, hiện tại, cô vẫn chưa có người yêu. Để giữ vẻ tươi tắn và nguồn năng lượng tích cực, cô duy trì lối sống năng động: Dậy sớm, tập thể dục, tập gym và thêm cả boxing. Việc ăn uống được cô giữ ở mức lành mạnh, không theo bất kỳ chế độ kiêng khem khắc nghiệt nào.

Với vai diễn truyền hình đầu tay tạo dấu ấn rõ nét, Ngọc Trâm hứa hẹn trở thành gương mặt trẻ triển vọng của phim truyền hình VTV.

Ảnh: Facebook nhân vật