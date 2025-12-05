Mẹ bỏ đi, bé gái lớn lên trên giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệt

“Con gái dậy rồi à, lật nhẹ thôi, sút ống rồi kìa”, tiếng một nữ điều dưỡng của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi) vang lên khi thấy Đinh Thị Khánh Linh (28 tháng tuổi) trở mình thức giấc.

Ở một góc phòng, cô bé ngọ nguậy khiến ống thở oxy bị lệch. Nữ điều dưỡng chạy đến sửa ống thở rất nhẹ nhàng, dù vậy Linh vẫn cảm thấy đau. Cô bé chảy nước mắt.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi xem Đinh Thị Khánh Linh như con của mình (Ảnh: Quốc Triều).

“Linh đã gắn bó với giường bệnh từ khi mới lọt lòng. Bé thiếu hơi ấm từ bàn tay mẹ nên chúng tôi muốn bù đắp cho cháu”, nữ điều dưỡng Lê Thủy Tiên chia sẻ.

Hơn 28 tháng trước, Linh ra đời tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Mẹ Linh là một cô gái ở vùng cao Quảng Ngãi. Vừa lọt lòng, Linh đã mắc căn bệnh quái ác do một vùng não bị tổn thương. Do đó, Linh không thể tự thở, tự ăn uống như những đứa trẻ khác. Căn bệnh này buộc cô bé phải gắn chặt với ống thở oxy.

Cuộc sống quá nghèo khó, lại làm mẹ đơn thân nên cô không đủ sức chăm sóc con. Cô gái quyết định đưa Linh về nhà. Thế nhưng không có ống thở và máy móc hỗ trợ, Linh không thể sống.

Hàng chục y, bác sĩ của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc rất buồn khi người mẹ quyết định đưa Linh rời bệnh viện. Thương cháu, các y, bác sĩ động viên người mẹ để bé lại bệnh viện. Người mẹ gật đầu đồng ý rồi rời đi. Kể từ đó đến nay, cô chưa một lần quay lại thăm con.

Phòng chăm sóc đặc biệt trở thành nhà của Đinh Thị Khánh Linh (Ảnh: Quốc Triều).

Phòng chăm sóc đặc biệt trở thành “nhà” của Linh. Còn 28 y, bác sĩ của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trở thành “cha mẹ” của Đinh Thị Khánh Linh. Cô bé lớn lên trên giường bệnh, vượt qua đau đớn của bệnh tật bằng tình yêu thương vô bờ bến của những y, bác sĩ.

Bác sĩ Võ Ngọc Hơn cho biết Đinh Thị Khánh Linh là “cô con gái” của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Công việc chuyên môn của các y, bác sĩ rất căng thẳng, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Linh là mọi mệt nhọc đều tan biến.

“Các nữ điều dưỡng chăm sóc, chơi đùa, lo cho bé từng cái dây cột tóc, từng bộ đồ giống như con của mình. Bé không may mắn khi mắc phải căn bệnh quái ác nhưng bé được bù đắp bằng tình yêu thương của các y, bác sĩ ở đây”, bác sĩ Hơn nói.

Thời gian qua, chi phí điều trị cho bé Linh khá lớn nhưng được bảo hiểm chi trả. Về phần sữa, quần áo, đồ chơi… cho bé được các y, bác sĩ đóng góp hoặc vận động các cá nhân hảo tâm hỗ trợ thêm.

Đinh Thị Khánh Linh lớn lên trong tình yêu thương của các y, bác sĩ (Ảnh: Quốc Triều).

Về bệnh tình của Linh, bác sĩ Hơn cho biết, do não bị tổn thương khiến các cơ của bé rất yếu. Do đó Linh không thể tự thở hoặc ăn uống. Khả năng vận động của Linh cũng chậm hơn rất nhiều so với các em bé khác. Dù đã 28 tháng tuổi nhưng Linh chỉ mới biết lật, biết ngồi.

“Một phần não của bé bị tổn thương hầu như không thể phục hồi. Bé Linh đang phụ thuộc hoàn toàn vào thở máy. Chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc cho Linh với hy vọng sức khỏe bé có tiến triển tốt hơn”, bác sĩ Hơn chia sẻ.