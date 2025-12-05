Mỹ sẽ mở rộng danh sách cấm nhập cảnh lên hơn 30 nước

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “The Ingraham Angle” của Fox News, bà Noem được hỏi rằng liệu chính quyền của Tổng thống Donald Trump có tăng số quốc gia trong danh sách cấm lên 32 hay không.

Bà trả lời: “Tôi sẽ không nói cụ thể về con số, nhưng nó là hơn 30, và Tổng thống đang tiếp tục đánh giá các quốc gia".

Ông Trump đã ký sắc lệnh vào tháng 6 cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ và hạn chế công dân của 7 nước khác, nói rằng biện pháp này là cần thiết để bảo vệ trước mối đe dọa “khủng bố nước ngoài” và các mối đe dọa an ninh khác.

Lệnh cấm áp dụng đối với cả người nhập cư và người không nhập cư, bao gồm du khách, sinh viên và doanh nhân.

Bà Noem không nêu rõ những quốc gia nào có thể sẽ được đưa thêm vào danh sách.

Bà nói: “Nếu họ không có một chính phủ ổn định, nếu họ không có một quốc gia có khả năng tự vận hành và cho chúng ta biết những cá nhân đó là ai và giúp chúng ta thẩm tra họ, thì tại sao chúng ta lại nên cho phép người từ quốc gia đó vào Mỹ?”

Reuters trước đó đưa tin chính quyền ông Trump đang xem xét việc cấm công dân của 36 quốc gia nhập cảnh Mỹ, theo một công văn nội bộ của Bộ Ngoại giao.

Việc mở rộng danh sách sẽ đánh dấu diễn biến mới trong các biện pháp siết nhập cư mà chính quyền đã thực hiện kể từ vụ nổ súng vào 2 lính Vệ binh Quốc gia ở Washington, D.C.

Các điều tra viên cho biết vụ nổ súng do một công dân Afghanistan gây ra, người đã vào Mỹ năm 2021 thông qua một chương trình tái định cư. Theo các quan chức trong chính quyền ông Trump, chương trình này không được thẩm tra đầy đủ.

Vài ngày sau vụ nổ súng, ông Trump cam kết “tạm dừng dài hạn” việc tiếp nhận người nhập cư từ tất cả “các quốc gia thuộc Thế giới thứ ba”, dù ông không nêu cụ thể quốc gia nào hoặc định nghĩa “Thế giới thứ ba”.

Trước đó, các quan chức Bộ An ninh Nội địa cho biết ông Trump đã ra lệnh rà soát diện rộng các trường hợp tị nạn được chấp thuận dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden, và các thẻ xanh đã cấp cho công dân của 19 quốc gia.

Kể từ khi quay lại nắm quyền vào tháng 1, ông Trump đã ưu tiên mạnh mẽ việc thực thi luật nhập cư, điều động lực lượng liên bang đến các thành phố lớn của Mỹ và từ chối tiếp nhận nhiều người xin tị nạn tại biên giới Mỹ - Mexico.