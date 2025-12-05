"Chị đẹp" Xa Thi Mạn định đoạt tương lai khối tài sản 23 triệu USD

Theo HK01, quyết định này được Xa Thi Mạn công bố sau khi chứng kiến sự ra đi đột ngột của cha nuôi - diễn viên kỳ cựu Hứa Thiệu Hùng - hồi tháng 11. Sự mất mát khiến nữ diễn viên suy ngẫm sâu sắc hơn về tuổi tác, sinh lão bệnh tử và nhu cầu chủ động chuẩn bị cho tương lai.

Xa Thi Mạn quyết định lập di chúc ở tuổi 50 (Ảnh: News).

Cô bày tỏ: “Khi hơn 30 tuổi, cuộc sống xoay quanh yêu đương, kết hôn, sinh con. Nhưng khi bước sang giai đoạn khác, bạn đối mặt nhiều chia ly và mất mát. Tôi nhìn thoáng hơn, xem sinh tử là điều tất yếu. Đời người ngắn ngủi, nên phải sống tốt, làm điều thiện và trân trọng những người bên cạnh”.

Xa Thi Mạn xác nhận đã lập di chúc cách đây không lâu: “Tôi làm việc vất vả cả đời. Nếu có chuyện gì, tôi không muốn số tiền ấy bị lãng phí. Tất cả phải được phân chia đúng theo ý nguyện của tôi”.

Bước sang tuổi 50, nữ diễn viên chủ động giảm một nửa thời gian làm việc để dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Cô cho biết không còn đặt nặng chuyện hôn nhân hay sinh con. Những chia sẻ thẳng thắn của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Nữ diễn viên 50 tuổi hiện dành thời gian tận hưởng cuộc sống và những người cô yêu thương (Ảnh: Weibo).

Xa Thi Mạn (SN 1975) bước chân vào làng giải trí qua cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1997 và giành ngôi á hậu. Thời gian đầu đóng phim cho TVB, cô bị chỉ trích là “bình hoa di động” vì diễn xuất thiếu cảm xúc. Cô kể từng bị mắng chửi ngay trên phim trường nhưng luôn kìm nén cảm xúc để hoàn thành công việc.

Năm 1999, khi quay Tuyết sơn phi hồ, cô tiếp tục bị đạo diễn quở trách trước mặt ê-kíp. Tuy nhiên, Xa Thi Mạn xem đây là động lực để nỗ lực hơn. Đến năm 2004, cô bứt phá mạnh mẽ với vai Nhĩ Thuần trong Thâm cung nội chiến, trở thành một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất truyền hình Hong Kong.

Những bộ phim ghi dấu tên tuổi của cô gồm: Tuyết sơn phi hồ, Hồ sơ trinh sát, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm cung nội chiến, Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Diên Hy công lược…

Xa Thi Mạn sở hữu khối tài sản khoảng 23 triệu USD (Ảnh: News).

Từ năm 2011, Xa Thi Mạn mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc đại lục và nhanh chóng đạt thành công. Cô từng lọt “Danh sách người nổi tiếng Forbes Trung Quốc” với vị trí thứ 67 về độ nổi tiếng và thứ 57 về thu nhập.

Nhờ làm việc chăm chỉ và đầu tư thông minh, Xa Thi Mạn hiện sở hữu khối tài sản rộng lớn, gồm danh mục bất động sản trị giá khoảng 100 triệu HKD (gần 340 tỷ đồng). Truyền thông gọi cô là “phú bà bất động sản” của làng giải trí.

Nhìn lại hành trình của mình, Xa Thi Mạn nói: “Mọi thứ rất công bằng. Bạn tập trung vào điều gì thì điều đó sẽ tốt hơn. Điều quan trọng là trân trọng cơ hội, không sợ tuổi tác và luôn học cách tiến lên. Mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp riêng”.