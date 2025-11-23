Mặt đất xuất hiện vết nứt chạy dài, Lâm Đồng sơ tán nhiều hộ dân

Ngày 23/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất tại thôn Đường Mới, xã D’ran, và hỗ trợ sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân, di chuyển tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm (Ảnh: An Chi).

Theo Thượng tá Hà Bảo Lộc, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ diện tích đất ở thôn Đường Mới ngấm nhiều nước, mặt đất có vết nứt chạy dài với độ hở miệng khoảng 20cm, một số đoạn bị sạt trượt gần một mét.

Khu vực nguy cơ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân với 20 nhân khẩu.

Một vị trí xuất hiện sụt lún (Ảnh: An Chi).

Trước đó, như Dân trí thông tin, D’ran là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do ngập lụt.

Cụ thể, khuya 19, rạng sáng 20/11, Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xả điều tiết nước làm khu vực hạ du 2 bên bờ sông Đa Nhim bị ngập sâu. Trong đó, xã D’ran ghi nhận hàng trăm căn nhà của người dân bị ngập nước, hư hỏng; hơn 300ha rau màu bị hư hại.