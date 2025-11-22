Gia thế ấn tượng của tân Hoa hậu Hoàn vũ

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Fátima Bosch lập tức trở thành tâm điểm truyền thông Mexico và quốc tế. Bên cạnh hành trình dự thi và những tranh cãi xoay quanh kết quả chung cuộc, gia thế của người đẹp 25 tuổi cũng thu hút sự chú ý lớn.

Theo nhiều nguồn tin, Fátima Bosch lớn lên trong một gia đình giàu có. Cha cô là giám đốc trong lĩnh vực dầu khí, anh trai hoạt động chính trị, còn phía họ ngoại lại có truyền thống tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Fátima Bosch đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025, ngày 21/11 (Ảnh: MUT).

Năm 2018, Fátima Bosch đăng quang Flor Tabasco - cuộc thi sắc đẹp tại địa phương - trước khi bước ra đấu trường quốc tế. Người đẹp cho biết, gia đình là chỗ dựa lớn nhất và việc tham gia một cuộc thi sắc đẹp giống như “nghi lễ” của dòng họ. Mẹ cô, bà Vanessa Fernández Balboa, xuất thân từ gia đình có 3 chị em gái đều từng đăng quang hoa khôi bang Tabasco (Mexico).

Fátima từng chia sẻ rằng cô mắc chứng khó đọc và rối loạn tăng động giảm chú ý, khiến việc học tập gặp nhiều trở ngại và từng bị bắt nạt. Vì vậy, cô đến với sân chơi sắc đẹp để truyền cảm hứng cho những người gặp hoàn cảnh tương tự, khẳng định mỗi người đều có quyền nuôi dưỡng ước mơ.

Bên cạnh sự ủng hộ của mẹ, anh trai của tân hoa hậu - Bernardo Bosch Jr. - cũng là gương mặt đáng chú ý. Anh là bình luận viên của SM Noticias, chuyên theo dõi mảng thời sự - chính trị, đồng thời làm cố vấn lập pháp cho Thượng nghị sĩ Verónica Camino Farjat tại Mexico.

Tân Hoa hậu Fátima Bosch bên gia đình tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: Instagram).

Bernardo đã xuất hiện tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 để chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của em gái. Mẹ của anh từng tự hào nói: “Nó sẽ là tổng thống Mexico tiếp theo”, tạo nên khoảnh khắc lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Dì của tân hoa hậu - bà Mónica Fernández Balboa - cũng là gương mặt nổi bật, từng đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp địa phương Flor Tabasco 1984 trước khi theo đuổi sự nghiệp chính trị và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch Thượng viện Mexico và Giám đốc INDEP thuộc Bộ Tài chính Mexico.

Tuy nhiên, ngay sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025, chiến thắng của Fátima Bosch lập tức đối mặt với loạt nghi vấn dàn xếp.

Giám khảo Omar Harfouch - người rút lui trước bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - công khai cáo buộc Ban tổ chức sắp đặt kết quả để đại diện Mexico chiến thắng, cho rằng Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) Raúl Rocha Cantú có liên kết kinh doanh với cha của Fátima.

Fátima Bosch từng mắc chứng khó đọc và tăng động giảm chú ý (Ảnh: Instagram).

Tiếp đó, cựu Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova - thành viên hội đồng giám khảo - cũng gây tranh cãi khi tuyên bố sẽ “không trở lại với vai trò giám khảo”. Cô bày tỏ sự khó hiểu trước việc cuộc thi năm nay không có sự giám sát của một công ty kiểm toán độc lập như những mùa trước, làm dấy lên thêm nghi ngờ về tính minh bạch.

Những chia sẻ trên khiến dư luận tiếp tục đặt dấu hỏi về kết quả chung cuộc. Một bộ phận khán giả cho rằng sự thể hiện của Fátima Bosch trong đêm chung kết chưa thực sự nổi bật so với 4 thí sinh còn lại trong top 5, càng khiến chiến thắng của cô trở thành tâm điểm bàn tán.

Bất chấp những ồn ào xoay quanh kết quả Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Fátima Bosch vẫn giữ thái độ bình thản. Trên trang cá nhân, ngay sau đêm đăng quang, người đẹp Mexico viết: “Hôm nay, tôi muốn khẳng định rằng, những gì Chúa đã định sẵn cho bạn, sẽ không bị đố kỵ cản trở, không bị số phận phá hỏng và cũng không thể bị vận may làm thay đổi”.

Fátima Bosch tin tưởng vào chiến thắng của bản thân và sẽ đồng hành với Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ trong 1 năm tới (Ảnh: MU).

Trước đó, trong phần ứng xử cuối cùng tại chung kết, trước câu hỏi: “Nếu trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, bạn sẽ nói gì để khích lệ những phụ nữ trẻ?”, Fátima trả lời: “Tôi sẽ nói rằng hãy tin vào sức mạnh của chính mình. Dù giấc mơ của bạn là gì, cảm xúc của bạn ra sao, đừng bao giờ để người khác khiến bạn nghi ngờ giá trị bản thân. Khi bạn mạnh mẽ, tiếng nói của bạn sẽ được lắng nghe”.

Sinh năm 2000, Fátima Bosch đang là người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang tại Mexico. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 vào tháng 9.

Người đẹp tốt nghiệp Đại học Universidad Iberoamericana, ngành Thiết kế thời trang và may mặc, đồng thời theo học một khóa học chuyên sâu tại Học viện Lyndon Institute (Vermont, Mỹ). Tân hoa hậu hiện sở hữu một thương hiệu thời trang riêng.