Số phận bi thảm của linh dương non vừa chào đời

Một con linh dương sừng móc non vừa chào đời đã trở thành mục tiêu nhắm đến của bầy chó rừng. Bất chấp linh dương mẹ nỗ lực xua đuổi những kẻ đi săn, những con chó rừng khôn ngoan đã dụ cho linh dương mẹ rời xa để đồng loại tiếp cận và tấn công con non đơn độc.

Những vết cắn chí mạng của chó rừng đã khiến linh dương sừng móc non không có cơ hội nào để sống sót.

Số phận bi thảm của linh dương non vừa chào đời (Video: Roaring Earth).

Kinh ngạc với kích thước khổng lồ của “quái vật nước mặn”

Các du khách khi đang ghé thăm Vườn quốc gia Bhitarkanika (Ấn Độ) đã kinh ngạc khi chứng kiến một con cá sấu nước mặn với kích thước khổng lồ. Con vật có chiều dài ước tính lên đến gần 6m.

Cá sấu nước mặn là loài bò sát lớn nhất trên thế giới. Những cá thể trưởng thành có thể dài đến hơn 6m, nặng từ 1.000 đến 1.500kg.

Kinh ngạc với kích thước khổng lồ của “quái vật nước mặn” (Video: X).

Khỉ đầu chó non bị mẹ nắm đuôi để không quậy phá

Con non của bất kỳ loài động vật nào cũng tinh nghịch và quậy phá, như một cách để giúp chúng khám phá thế giới xung quanh.

Tuy nhiên, trong thế giới tự nhiên, những con non hiếu động có thể gây ra rắc rối khi vô tình tuột khỏi vòng tay của mẹ. Dường như đây chính là lý do khiến khỉ đầu chó mẹ phải nắm chặt đuôi đứa con của mình, ngăn không cho con gây ra rắc rối.

Khỉ đầu chó non bị mẹ nắm đuôi để không quậy phá (Video: Kruger).

Báo hoa mai vứt bỏ con mồi chạy tháo thân khi bắt gặp sư tử

Báo hoa mai đã tha con mồi lên cây trước khi thưởng thức, nhưng mùi máu và thịt tươi đã thu hút sự chú ý của 3 con sư tử đực đang lang thang ở gần đó.

Khi phát hiện 3 con sư tử đang tiến về phía mình, báo hoa mai đã có khoảnh khắc “đứng hình”. Đối mặt sư tử, nó đành chấp nhận để lại con mồi, bỏ chạy và trèo lên một ngọn cây cao hơn để lánh nạn.

Về phần sư tử, chúng đã có thể thoải mái thưởng thức con mồi do báo hoa mai để lại mà không cần phải tốn công đi săn.

Báo hoa mai vứt bỏ con mồi chạy tháo thân khi bắt gặp sư tử (Video: Kruger).

Công đực xòe đuôi khoe sắc trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Các du khách khi ghé thăm Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến một con công đực xòe đuôi để khoe sắc.

Công đực thường chỉ xòe đuôi múa khi muốn thu hút bạn tình, do vậy không rõ vì sao con công trong đoạn video này lại thể hiện màn "vũ đạo" khi chỉ có một mình như vậy.

Công đực xòe đuôi khoe sắc trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Video: Thảo Cầm Viên Sài Gòn).

Cá voi trắng tận dụng trí thông minh để lấy món đồ chơi yêu thích

Con cá voi trắng đã khiến nhiều người phải kinh ngạc và thán phục khi con vật biết cách vận dụng trí thông minh để lấy món đồ chơi yêu thích đang mắc kẹt trên bờ.

Cá voi trắng tận dụng trí thông minh để lấy món đồ chơi yêu thích (Video: ViralHog).

Khỉ suýt trả giá vì nghịch bật lửa

Đoạn video được một nhân chứng ghi lại tại thị trấn Puerto Misahuallí (Ecuador). Đây là một khu vực nằm gần rừng rậm Amazon nên thường xuyên có sự xuất hiện của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có những con khỉ.

Tác giả đoạn video cho biết không rõ con khỉ đã lấy chiếc bật lửa từ đâu, nhưng có vẻ như con vật đã học được cách tạo ra lửa. Con vật liên tục quẹt bật lửa xuống đất để tạo ra lửa, sau đó hướng ngọn lửa về phía dưới cơ thể, khiến một phần lông bị cháy rụi.

Mặc dù suýt bị bỏng vì trò tinh nghịch, con khỉ vẫn không dừng lại mà tiếp tục bật lửa và tự đốt lông của chính mình. Dĩ nhiên, con khỉ đủ thông minh để tắt lửa trước khi cơ thể bị bỏng hoặc toàn bộ lông bị thiêu rụi.

Nhiều người khi xem đoạn clip đã hài hước cho rằng con khỉ đang làm quen với cách sử dụng lửa để chế biến thức ăn, như cách mà người tiền sử đã từng làm.

Khỉ suýt trả giá vì nghịch bật lửa (Video: ViralHog).

Trăn gấm khoe miệng rộng khi ngáp

Trăn gấm sở hữu cơ hàm linh hoạt, với phần hàm dưới có thể tách đôi, giúp loài động vật này có thể nuốt chửng những con mồi to lớn hơn đầu của chúng rất nhiều.

Video ghi lại khoảnh khắc một con trăn gấm mở to miệng để ngáp có thể khiến nhiều người xem phải rùng mình.

Trăn gấm khoe miệng rộng khi ngáp (Video: X).

Bò uống nước bên sông bị cá sấu tóm gọn trong chớp mắt

Đàn bò đang uống nước bên sông mà không hề hay biết một con cá sấu đang rình rập bên dưới. Kẻ đi săn bất ngờ lao lên, tóm gọn và lôi bò xuống nước trong chớp mắt.

Bò uống nước bên sông bị cá sấu tóm gọn trong chớp mắt (Video: X).

Báo hoa mai bối rối vì có quá nhiều con mồi trước mặt

Báo hoa mai lao vào giữa bầy linh cẩu để săn mồi, nhưng lại trở nên bối rối vì không biết nhắm đến con mồi nào trong đàn. Cuối cùng, chuyến đi săn của báo đã thất bại vì không thể quyết định được mục tiêu săn đuổi.