TPHCM ra mắt cẩm nang dành tặng các đoàn làm phim quốc tế

Sáng 23/11, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM phối hợp cùng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương".

Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ của Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV đang diễn ra tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu ở hội thảo (Ảnh: Ban tổ chức).

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND TPHCM, các chuyên gia điện ảnh đến từ Pháp, Australia, Singapore, Ấn Độ, cùng đại diện nhiều sở, ngành, địa phương và các nhà sản xuất phim trong nước, quốc tế.

Mở đầu hội thảo, TPHCM ra mắt Cẩm nang TPHCM - Điểm đến sản xuất phim. Cẩm nang được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tư vấn chuyên môn và hỗ trợ từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng các chuyên gia điện ảnh quốc tế và TPHCM.

Cuốn cẩm nang cung cấp các thông tin như: Địa hình, khí hậu, giao thông, dịch vụ; danh mục bối cảnh nổi bật và tiềm năng của TPHCM; danh sách đơn vị hỗ trợ sản xuất, dịch vụ hậu cần, nguồn nhân lực; quy trình, thủ tục và hướng dẫn làm việc với các cơ quan quản lý; thông tin liên hệ nhanh và đầu mối giải quyết cho các đoàn phim.

Bà Trần Thị Diệu Thúy tặng hoa cảm ơn các cá nhân, chuyên gia tham gia vào dự án "Cẩm nang TPHCM - Điểm đến sản xuất phim" (Ảnh: Ban tổ chức).

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một địa phương chủ động xây dựng bộ cẩm nang chuyên biệt dành cho các đoàn làm phim quốc tế, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ sản xuất phim.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thuý - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - khẳng định, cẩm nang này không chỉ mang giá trị thực tiễn đối với các đoàn làm phim, mà còn là bước đầu tiên trong hành trình xây dựng TPHCM trở thành một trung tâm sản xuất phim năng động, hiệu quả và mang tầm khu vực.

Việc ra mắt cẩm nang cũng là hoạt động đầu tiên thể hiện cam kết mạnh mẽ của TPHCM sau khi được UNESCO vinh danh là Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh.

Với danh hiệu này, TPHCM đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất phim chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế tiếp cận và làm việc tại Việt Nam. Cuốn cẩm nang được xem là động lực mở đầu giúp TPHCM tiếp tục xây dựng cơ chế “dịch vụ một cửa hỗ trợ đoàn phim”, hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy đầu tư cho ngành công nghiệp điện ảnh.

Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM - trình bày tham luận (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở phiên thảo luận, các diễn giả khách mời trình bày tham luận, chia sẻ một số chủ đề như: Tiềm năng của TPHCM sau khi trở thành Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện cảnh, cơ hội để Việt Nam thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh và phát triển kinh tế sáng tạo.

Ngoài ra còn có những nội dung: Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng môi trường sản xuất phim, mô hình “one-stop service” (dịch vụ hỗ trợ một cửa) cho đoàn phim, khai thác bối cảnh và du lịch phim trường, chính sách hỗ trợ đoàn làm phim tại các địa phương, liên kết vùng và hợp tác quốc tế trong công nghiệp điện ảnh...