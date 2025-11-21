Hương Giang khóc khi trượt top 30: "Tôi đã không làm mọi người tự hào"

Sáng 21/11, chung kết Miss Universe 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Mexico - Fátima Bosch. Khán giả Việt Nam không khỏi tiếc nuối khi Hương Giang trượt top 30.

Là một trong những đại diện nhận được nhiều kỳ vọng, Hương Giang được đông đảo khán giả quốc tế chú ý và người hâm mộ Việt Nam đặt niềm tin. Không ít đồng nghiệp, nghệ sĩ thân thiết đã bay sang Thái Lan để trực tiếp cổ vũ cho cô ở chung kết.

Khoảnh khắc Hương Giang hô tên tại chung kết (Ảnh: Chụp màn hình).

Khoảnh khắc MC xướng tên top 30 nhưng không có đại diện Việt Nam khiến nhiều người hụt hẫng. Ngay sau cuộc thi, Hương Giang chia sẻ đầy cảm xúc: "Không làm mọi người tự hào được rồi! Cho tôi mời mọi người qua Thái Lan cổ vũ đi ăn một bữa".

Cô cũng đăng tải bức ảnh trong vòng tay người hâm mộ, kèm lời chia sẻ: "Đã dặn lòng không được khóc mà khi bước ra sân khấu thấy những người Việt Nam thân thương ở dưới lại không kìm được nước mắt.

21 ngày ở Miss Universe đã kết thúc, nhưng tôi sẽ nhớ mãi những gì đã diễn ra. Sau này khi có gia đình, tôi có thể tự hào kể với con rằng tôi từng bước trên sân khấu Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của biết bao người Việt Nam và hàng triệu khán giả trên thế giới".

Hương Giang nói, hành trình này cô không có thành tích vẻ vang mang về, nhưng với cô, đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc.

"Dù trong những khoảnh khắc buồn nhất, tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây sẽ là trải nghiệm giúp tôi tiếp thêm động lực cho những học trò của mình sau này", người đẹp chia sẻ.

Đồng nghiệp, người hâm mộ sang Thái Lan cổ vũ Hương Giang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hương Giang nói thêm: "Tôi nợ mọi người một đêm không ngủ, một buổi sáng dậy sớm, một chuyến bay, một cổ họng khan tiếng… Chưa biết trả bằng cách nào, nhưng cứ cho tôi ghi sổ hết".

Những chia sẻ của Hương Giang nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của khán giả. Ninh Dương Lan Ngọc, Văn Mai Hương, Bùi Quỳnh Hoa... cùng nhiều nghệ sĩ đã gửi lời động viên, cho rằng hành trình của cô xứng đáng được trân trọng.

Khoảnh khắc Phú Cường ôm Hương Giang (Ảnh: Chụp màn hình).

Đặc biệt, bạn trai của cô - người mẫu Phú Cường - cũng có mặt tại Thái Lan để cổ vũ. Sau khi Hương Giang trượt top 30, anh gây chú ý khi để lại bình luận: "Giải tán, về lấy chồng".

Cả hai đã công khai hẹn hò nhưng vẫn khá kín tiếng trước truyền thông, hạn chế thể hiện tình cảm quá mức trước ống kính. Trong suốt hành trình Hương Giang chinh chiến tại Miss Universe 2025, Phú Cường luôn là điểm tựa tinh thần cho cô trước áp lực lớn của cuộc thi.