HIEUTHUHAI phản ứng bất ngờ khi được yêu cầu hát "Trình" từng gây tranh cãi

Sự kiện âm nhạc GENfest MBillion diễn ra tại TPHCM, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ như RHYDER, B Ray, JSOL, Pháp Kiều, Low G... Trong đó, sự xuất hiện của HIEUTHUHAI được nhiều khán giả mong đợi. Dù là người diễn cuối, nam rapper vẫn được hàng nghìn khán giả kiên nhẫn nán lại, chờ đợi.

Trong 45 phút trình diễn, HIEUTHUHAI mang đến loạt hit đình đám: Ngủ một mình, Exit Sign, Hẹn gặp em dưới ánh trăng, Nước mắt cá sấu…

HIEUTHUHAI trình diễn năng lượng trên sân khấu (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trên sân khấu, nam rapper khéo léo giao lưu với khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động. Khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi người hâm mộ yêu cầu anh thể hiện Trình - ca khúc từng gây tranh cãi vì ca từ phản cảm.

Trước yêu cầu này, HIEUTHUHAI hài hước đáp lại: "Bài Trình à? Tỉnh lại em ơi!". Sau đó, nam rapper chuyển sang bài tiếp theo.

Trước đó, Trình từng bị cơ quan quản lý đưa vào danh sách ca khúc lệch chuẩn văn hóa. Công ty quản lý HIEUTHUHAI đã lên tiếng xin lỗi, giải thích về ý nghĩa bài hát và khẳng định không cổ xúy điều tiêu cực.

HIEUTHUHAI bất ngờ khi được yêu cầu hát ca khúc “Trình" (Video: Quỳnh Tâm).

Ở những phút cuối của đêm diễn, HIEUTHUHAI gây chú ý khi kêu gọi khán giả hướng về miền Trung, nơi đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Nam rapper kêu gọi mọi người cùng nhau quyên góp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay giúp đỡ những người dân vùng lũ.

Nam rapper mang đến nhiều tiết mục gắn với tên tuổi (Ảnh: Quỳnh Tâm).

HIEUTHUHAI chia sẻ: "Hiện tại, mưa lũ ảnh hưởng đến người dân. Đứng trên sân khấu, cùng hàng nghìn khán giả bên dưới, tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa để san sẻ với bà con trong vùng lũ".

Ngay sau đó, nam rapper thực hiện chuyển khoản 400 triệu đồng. Hành động nhân văn của anh nhận được sự ủng hộ từ khán giả.