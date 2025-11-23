HIEUTHUHAI phản ứng bất ngờ khi được yêu cầu hát "Trình" từng gây tranh cãi
(Dân trí) - Tối 22/11 tại GENfest MBillion, khi được khán giả yêu cầu hát ca khúc “Trình” từng gây tranh cãi, HIEUTHUHAI đã có phản ứng khiến nhiều khán giả bật cười.
Sự kiện âm nhạc GENfest MBillion diễn ra tại TPHCM, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ như RHYDER, B Ray, JSOL, Pháp Kiều, Low G... Trong đó, sự xuất hiện của HIEUTHUHAI được nhiều khán giả mong đợi. Dù là người diễn cuối, nam rapper vẫn được hàng nghìn khán giả kiên nhẫn nán lại, chờ đợi.
Trong 45 phút trình diễn, HIEUTHUHAI mang đến loạt hit đình đám: Ngủ một mình, Exit Sign, Hẹn gặp em dưới ánh trăng, Nước mắt cá sấu…
Trên sân khấu, nam rapper khéo léo giao lưu với khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động. Khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi người hâm mộ yêu cầu anh thể hiện Trình - ca khúc từng gây tranh cãi vì ca từ phản cảm.
Trước yêu cầu này, HIEUTHUHAI hài hước đáp lại: "Bài Trình à? Tỉnh lại em ơi!". Sau đó, nam rapper chuyển sang bài tiếp theo.
Trước đó, Trình từng bị cơ quan quản lý đưa vào danh sách ca khúc lệch chuẩn văn hóa. Công ty quản lý HIEUTHUHAI đã lên tiếng xin lỗi, giải thích về ý nghĩa bài hát và khẳng định không cổ xúy điều tiêu cực.
Ở những phút cuối của đêm diễn, HIEUTHUHAI gây chú ý khi kêu gọi khán giả hướng về miền Trung, nơi đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.
Nam rapper kêu gọi mọi người cùng nhau quyên góp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay giúp đỡ những người dân vùng lũ.
HIEUTHUHAI chia sẻ: "Hiện tại, mưa lũ ảnh hưởng đến người dân. Đứng trên sân khấu, cùng hàng nghìn khán giả bên dưới, tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa để san sẻ với bà con trong vùng lũ".
Ngay sau đó, nam rapper thực hiện chuyển khoản 400 triệu đồng. Hành động nhân văn của anh nhận được sự ủng hộ từ khán giả.
Vào tháng 10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Âm nhạc, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TPHCM cùng các cơ quan báo chí yêu cầu đẩy mạnh định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhận định, gần đây, một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng.
Công văn cũng nêu ví dụ về các trường hợp rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) trong bài Sự nghiệp chướng; rapper Gducky (Đặng Mai Việt Hoàng) với bài Miền mộng mị; HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) với bài Trình; Andree (Bùi Thế Anh) và Bình Gold (Vũ Xuân Bình) với bài Em iu; Hoàng Tôn (Nguyễn Hoàng Tôn), Andree và Tinle (Đặng Tuấn Anh) với bài CLME; Andree với bài Kẹo; Bray (Trần Thiện Thanh Bảo) và Đạt G (Nguyễn Tấn Đạt) với bài Cao ốc 207...
Văn bản cũng nêu rõ, cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của thành phố.
Thời điểm đó, phía HIEUTHUHAI cho biết: "Khi sáng tác bài Trình, nghệ sĩ HIEUTHUHAI không có chủ đích cổ xúy, kêu gọi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cổ xúy cho tệ nạn xã hội".
Đơn vị quản lý cũng khẳng định, HIEUTHUHAI luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội của người hoạt động nghệ thuật, tuân thủ quy tắc ứng xử do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.