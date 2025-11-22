Nguyễn Văn Chung học đại học tuổi 42: "Tôi chấp nhận hy sinh show diễn"

Gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thu hút sự chú ý khi thông báo trúng tuyển đại học với tổng điểm 21,17, sắp sửa nhập học chính quy ngành Sư phạm tại Nhạc viện TPHCM.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đỗ đại học tuổi 42 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong kỳ thi, Nguyễn Văn Chung dự thi 3 môn: Kiến thức âm nhạc, nhạc cụ và thanh nhạc. Ở phần nhạc cụ, anh trình diễn piano Nhật ký của mẹ (sáng tác của chính anh) và A time for us (Nino Rota).

Với phần thanh nhạc, anh thể hiện Trống cơm và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Kết quả, anh đạt 5,17 điểm môn Kiến thức âm nhạc, 8 điểm ở 2 môn còn lại.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh ôn tập một tháng trước kỳ thi. Ban ngày, anh sang nhà thầy giáo ôn tập kiến thức, sau đó tự học đến khuya. Nam nhạc sĩ hạnh phúc vì nỗ lực của anh đã có thành quả vượt xa sự mong đợi.

Nguyễn Văn Chung muốn học bài bản, có kiến thức nền tảng vững vàng để chuẩn bị cho tương lai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Quyết định đi học đại học ở tuổi 42 đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cân nhắc kỹ lưỡng. Anh cho biết, khi mới vào nghề, anh xem âm nhạc là sự thử nghiệm, muốn thử thách bản thân xem có thể đi xa đến đâu.

Những năm qua, Nguyễn Văn Chung ấp ủ dự định đi học nhạc bài bản, song vướng bận chuyện gia đình, con cái nên chưa thực hiện được. Hiện tại, Nguyễn Văn Chung thấy đây là thời điểm phù hợp nhất để học đại học.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung muốn có kiến thức vững vàng, chuẩn bị cho tương lai dài hơi trong nghề nghệ thuật. Với nền tảng có sẵn, anh đăng ký thi chuyên ngành Sư phạm để sau này có thể truyền cảm hứng, kinh nghiệm, lửa nghề cho thế hệ sau.

"Trước nay tôi chủ yếu tự học hoặc nhờ người có chuyên môn hỗ trợ, nên kiến thức của tôi thiên về thực tiễn nhiều hơn. Thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình là một sự may mắn. Tôi muốn có thêm nhiều thành công hơn nữa thay vì chỉ gặp may. Muốn vậy, tôi cần nền tảng thật vững. Chỉ khi có kiến thức, mình mới đi được xa hơn.

Vài năm trước, tôi có nhiều trách nhiệm phải lo. Bây giờ mọi việc đã ổn, con cái lớn hơn, công việc thuận lợi hơn. Tôi sẵn sàng hy sinh một số show diễn để đầu tư cho tương lai vì tôi nghĩ về con đường dài phía trước", Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Nhạc sĩ cho biết, 4 năm sắp tới sẽ là thử thách với anh trong việc sắp xếp thời gian dành cho học tập, công việc và chăm sóc con. Tuy nhiên, lịch học đại học chính quy buổi sáng cũng là điểm khá thuận tiện. Buổi tối, anh phải đưa đón, chăm sóc con cái, sáng tác và hoạt động thể thao. Nếu trùng lịch công tác, lưu diễn, anh sẽ xin phép nhà trường hoặc chủ động điều chỉnh thời gian học cho phù hợp.