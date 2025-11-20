Tìm thấy nữ TikToker nổi tiếng Trung Quốc mất tích tại Campuchia

Giữa tháng 11, gia đình cho biết họ mất liên lạc với Chéngzi Jiejie từ ngày 13/11. Theo kế hoạch, cô sẽ lên chuyến bay trở về Trung Quốc cùng ngày, song sau 48 giờ, người thân vẫn không thể kết nối và không nhận được bất kỳ thông tin nào từ cô.

Bạn trai của Chéngzi Jiejie - người được cho là kinh doanh quán ăn tại Sihanoukville (Campuchia) - cũng mất liên lạc cùng thời điểm, khiến vụ việc càng thêm nhiều nghi vấn.

Nữ TikToker Chéngzi Jiejie được xác định không mất tích mà đang bị giam giữ chờ xét xử (Ảnh: Weibo).

Dữ liệu hải quan xác nhận Chéngzi Jiejie chưa nhập cảnh trở lại Trung Quốc, đồng nghĩa kế hoạch về nước không được thực hiện. Người nhà cho biết tâm trạng cũng như mối quan hệ của cô hoàn toàn bình thường trước thời điểm mất liên lạc.

Trong nhiều ngày, gia đình đăng tải thông tin tìm kiếm trên Douyin và Weibo, đồng thời liên hệ Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhờ hỗ trợ.

Bạn bè, cộng đồng mạng cũng tích cực chia sẻ thông tin, phối hợp với người Trung Quốc sinh sống tại Campuchia và các đội cứu hộ dân sự. Một số người hâm mộ còn kêu gọi lập quỹ để mở rộng quá trình tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến ngày 20/11, truyền thông Campuchia bất ngờ đưa tin Chéngzi Jiejie không phải bị bắt cóc mà bị cảnh sát bắt giữ.

Theo cáo buộc ban đầu, cô bị nghi ngờ tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến và hợp tác với nhóm tội phạm để hỗ trợ đường dây buôn người qua biên giới từ tháng 10 đến tháng 11.

Nguồn tin cho biết số tiền thu lợi từ hoạt động phạm pháp đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng mang tên cô.

Hiện, Chéngzi Jiejie bị tạm giam tại nhà tù ở Phnom Penh, chờ hoàn tất điều tra và đưa ra xét xử. Theo luật Campuchia, tội lừa đảo có mức phạt tù 2-5 năm; hành vi liên quan đến buôn người qua biên giới có thể bị phạt 7-15 năm tù.

Thông tin này khiến người hâm mộ nữ TikToker sở hữu hơn 110.000 người theo dõi vô cùng bất ngờ và thất vọng, bởi trước đó họ tin rằng cô là nạn nhân của một vụ mất tích bí ẩn tại nước ngoài.