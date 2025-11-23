Sự cố xảy ra khi Gabrielle Henry trình diễn trang phục dạ hội. Cô diện váy dài màu cam kết hợp giày cao gót. Khi di chuyển đến gần rìa sân khấu, người đẹp bất ngờ hụt chân và ngã xuống bên dưới.

Một nguồn tin cho hay, người đẹp bất tỉnh sau cú ngã. Đội ngũ hỗ trợ lập tức có mặt, đưa cô rời khu vực bằng cáng để đảm bảo an toàn.

Người đẹp Gabrielle Henry vẫn đang nguy kịch (Ảnh: Instagram).

Theo Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Gabrielle Henry được đưa đến bệnh viện gần đó. Dù các kiểm tra ban đầu cho thấy không có chấn thương đe dọa tính mạng, bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi và tiến hành các xét nghiệm bổ sung để đảm bảo cô hồi phục hoàn toàn.

Vì tai nạn này, đại diện Jamaica không thể góp mặt trong đêm chung kết 21/11. Đây được xem là một trong những sự cố nghiêm trọng nhất từng xảy ra trong lịch sử cuộc thi, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng quốc tế.

Ngày 23/11, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica phát đi thông báo mới khiến người hâm mộ lo lắng. Theo cập nhật từ gia đình và ê-kíp y tế, tình trạng của Gabrielle Henry không tiến triển như mong đợi và cô cần được điều trị tích cực.

Người đẹp dự kiến phải nằm tại phòng Hồi sức tích cực (ICU) tối thiểu 7 ngày để theo dõi đặc biệt. Chị gái, mẹ và bà của người đẹp đã có mặt tại Thái Lan để chăm sóc cô.

Gabrielle Henry trước khi bị ngã khỏi sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền tin đồn thất thiệt hay bình luận tiêu cực gây áp lực cho gia đình: “Chúng tôi đề nghị công chúng tránh chia sẻ suy đoán, thông tin sai lệch có thể khiến gia đình tổn thương. Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là quá trình hồi phục của Gabrielle và sự bình an của gia đình cô ấy”.

Gabrielle Henry vốn là thí sinh được kỳ vọng tại mùa giải năm nay. Cô gây ấn tượng tốt ở các phần thi phụ và giới thiệu bản thân là một bác sĩ nhãn khoa.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã khép lại vào ngày 21/11 với chiến thắng thuộc về đại diện Mexico. Các danh hiệu á hậu lần lượt thuộc về đại diện Bờ Biển Ngà (Á hậu 4), Philippines (Á hậu 3), Venezuela (Á hậu 2) và Thái Lan (Á hậu 1). Kết quả này gây tranh cãi trong cộng đồng yêu thích các cuộc thi sắc đẹp.