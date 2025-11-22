NSND Lan Hương tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn

Trên trang cá nhân, NSND Lan Hương đã chia sẻ bức ảnh cưới của con gái cách đây hơn 20 năm. Điều đặc biệt là trong ảnh, NSƯT Nguyệt Hằng tặng dây chuyền vàng cho con gái của NSND Lan Hương trong ngày cưới.

Ngoài ra, diễn viên Anh Tuấn - chồng của Nguyệt Hằng - cũng chụp ảnh với cô dâu rất thân tình và gần gũi.

NSƯT Nguyệt Hằng (phải) trao dây chuyền vàng cho con gái của NSND Lan Hương trong ngày cưới (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Hơn 20 năm trôi qua, hôm nay mới giở ảnh cưới của con gái ra xem, thong dong ngắm nghía. Ảnh anh trai và em gái đẹp quá. Thằng anh lúc đó chưa bị hói đầu, có tên ở nhà là Tuấn "tít ba chòm", hồi bé tóc nó xoăn tít và xinh trai. Chị dâu lên tặng em dây chuyền", NSND Lan Hương viết.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Lan Hương cho biết, đây là những hình ảnh quý giá, bà luôn lưu giữ cho con gái. Người chồng đầu tiên của bà cũng chính là bố ruột của diễn viên Anh Tuấn. Vì thế, Anh Tuấn và con gái của bà là anh em cùng cha khác mẹ.

Theo NSND Lan Hương, sau khi ly hôn với người chồng đầu, con gái bà theo bố sang Đức. Năm 1987, bà yêu và lấy đạo diễn Tất Bình, hai mẹ con cũng thường xuyên nói chuyện, tâm sự cùng nhau.

Con gái NSND Lan Hương kết hôn năm 2002 tại Đức. Năm 2003, vợ chồng con gái NSND Lan Hương về Việt Nam tổ chức tiệc cưới để mời họ hàng đôi bên đến dự. Hình ảnh mà nữ nghệ sĩ chia sẻ là chụp trong đám cưới tổ chức tại Hà Nội năm 2003.

"Con gái tôi sang Đức với bố, lúc 6 tuổi. Hồi đó đi nước ngoài khó nên có điều kiện đi là cho con sang luôn. Sống ở nước ngoài từ nhỏ nên con có tính cách lai Tây, sống hồn hậu, dễ tin người, về Việt Nam mọi người thường gọi là gà tồ", Lan Hương kể lại.

Vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn (trái) và vợ chồng con gái NSND Lan Hương trong ngày vui của gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

NSƯT Nguyệt Hằng cũng bộc bạch rằng, khi về Nhà hát Tuổi trẻ công tác, chị vẫn gọi NSND Lan Hương là "chị", nhưng sau này khi lấy diễn viên Anh Tuấn và có con, chị chuyển sang gọi NSND Lan Hương bằng "bà".

"Tôi thương và quý chị Lan Hương vì ông xã tôi và con gái chị ấy là anh em ruột. Hai anh em từng cùng sang nước ngoài cùng bố nhưng anh Tuấn thích Việt Nam hơn nên đã về nước lập nghiệp", Nguyệt Hằng chia sẻ.

NSND Lan Hương cho biết, sau những thăm trầm trong cuộc sống, bà đang có cuộc sống êm ấm với đạo diễn, NSƯT Tất Bình. Dù đã gần 40 năm sống cùng nhưng vợ chồng bà chưa từng to tiếng với nhau.

"May mắn tôi và ông xã làm cùng nghề nên hiểu nhau hơn. Khi tôi đến với anh Tất Bình, chúng tôi đã từng đổ vỡ nên cả hai trân trọng nhau. Có người dèm pha, nói "không biết sống với nhau được bao lâu", nhưng rồi chúng tôi đã đi bên nhau gần 40 năm rồi. Mặc dù rất nhiều phong ba nhưng đâu dễ từ bỏ. Tôi là người phụ nữ của gia đình nên luôn vun vén hạnh phúc hôn nhân", bà tâm sự.

Không có con chung nhưng NSND Lan Hương và NSƯT Tất Bình vẫn luôn yêu thương, gắn bó. Bà cho rằng, con cái là lộc trời cho, nên bản thân để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

"Tôi nghĩ là do "ông trời se duyên", là nợ với nhau từ kiếp trước. Tại sao giữa hàng vạn người, ta lại thích người này mà không phải người kia? Tại sao những người đàn ông có người vợ tuyệt vời, tào khang như thế nhưng rồi vẫn chia tay được để đến với người khác?", bà lý giải về tình yêu của mình.

NSND Lan Hương và NSƯT Tất Bình đang có một cuộc sống bình yên (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ nghệ sĩ nói, bà may mắn khi được tham gia bộ phim Em bé Hà Nội của đạo diễn Hải Ninh năm 10 tuổi. Bộ phim này đã gắn cho bà một danh xưng đáng nhớ để đến tuổi 61, khán giả vẫn gọi bà là Lan Hương "em bé Hà Nội".

"Bản thân tôi không bao giờ tưởng tượng được, cho đến tận bây giờ khi đã trở thành bà ngoại, đã ngoài 60 tuổi vẫn được khán giả gọi như vậy. Tôi không cảm thấy buồn hay chạnh lòng vì điều đó. Đời người nghệ sĩ có được vai diễn ấn tượng không phải là điều dễ dàng. Có một vai để đời và đi cùng là hạnh phúc lắm rồi", bà chia sẻ.