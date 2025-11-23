Phạm Băng Băng thắng giải Ảnh hậu, nhận “cơn mưa” lời chúc từ người hâm mộ

Tại lễ trao giải, Phạm Băng Băng không có mặt. Đạo diễn Trương Cát An thay cô lên sân khấu nhận tượng vàng. Nữ diễn viên giao lưu qua điện thoại và gửi lời cảm ơn ngắn gọn: “Cũng mong các nhà làm phim Trung Quốc sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn nữa”.

Để nhận giải, Phạm Băng Băng vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Phương Úc Đình (A Foggy Tale), Lưu Nhược Anh (Unexpected Courage), Lâm Y Thần (Deep Quiet Room) và Cao Y Linh (Family Matter).

Phạm Băng Băng thắng giải Ảnh hậu tại Kim Mã 2025 (Ảnh: Sohu).

Trong Địa mẫu, nữ diễn viên chấp nhận tăng 6kg để hóa thân thành một phụ nữ nông thôn làm nghề trừ tà. Đây được xem là hình tượng hoàn toàn mới mẻ trong sự nghiệp của cô.

Giải thưởng năm nay đánh dấu lần thứ hai Phạm Băng Băng được vinh danh tại Kim Mã. Trước đó, cô từng nhận giải Nữ phụ xuất sắc tại Kim Mã năm 2007.

Là một trong 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Hoa ngữ, Kim Mã mang ý nghĩa đặc biệt đối với Phạm Băng Băng sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi lệnh phong sát liên quan đến bê bối trốn thuế.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng ảnh chân dung và chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng: “Vừa trả lời hơn 600 lời chúc của bạn bè, tôi đã ăn liền 3 con cua lông. Lúc này, tôi thấy vừa hạnh phúc, vừa có chút ngơ ngác”.

Người hâm mộ nhanh chóng gửi lời chúc mừng, trong khi truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là màn “tái xuất mạnh mẽ” của cô.

Phạm Băng Băng bị phong sát từ năm 2018 nhưng liên tục cố gắng gây dựng lại sự nghiệp (Ảnh: Sina).

Phạm Băng Băng từng là một trong những ngôi sao hàng đầu của giải trí Trung Quốc, nhiều lần được ca ngợi là “nữ hoàng thảm đỏ” nhờ nhan sắc nổi bật và phong cách thời trang được đầu tư chỉn chu. Cô cũng điều hành nhiều công ty giải trí và có sức ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang châu Á.

Từ năm 2018, sự nghiệp của Phạm Băng Băng gián đoạn sau scandal trốn thuế, khiến cô phải nộp phạt hơn 130 triệu USD. Không còn cơ hội hoạt động trong nước, nữ diễn viên chuyển hướng sang thị trường quốc tế và tiếp tục tạo dấu ấn ở các sự kiện điện ảnh, thời trang lớn. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn được đánh giá giữ vững nhan sắc và phong độ.

Mỹ nhân họ Phạm chọn lối sống kín tiếng, hạn chế giao du. Cô tập trung kinh doanh, làm thiện nguyện và theo đuổi các dự án điện ảnh mới.

Người đẹp không công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào sau chuyện tình không thành với nam diễn viên Lý Thần. Họ bắt đầu hẹn hò vào năm 2015, đính hôn vào năm 2017 nhưng bất ngờ xác nhận chia tay vào năm 2019 trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Sau Lý Thần, Phạm Băng Băng vướng nghi vấn tình cảm với doanh nhân Quách Nham Phong vào năm 2022. Tuy nhiên, cuộc tình này được cho là đã tan vỡ vào cuối năm 2023 khi nữ diễn viên thừa nhận đang tận hưởng cuộc sống độc thân trong một bài phỏng vấn.