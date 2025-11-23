Quốc Thiên kể về tình cũ, được Hồ Ngọc Hà và Hòa Minzy ủng hộ trong concert

Tối 22/11, concert (hòa nhạc) SKYnote 2025: The Reflection của ca sĩ Quốc Thiên diễn ra tại TPHCM. Chương trình được tổ chức ở địa điểm ngoài trời lớn, quy tụ gần 10.000 khán giả, được thực hiện bởi ê-kíp hùng hậu gồm đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc Hoài Sa và SlimV, đạo diễn ánh sáng Long Kenji.

Tổ chức đêm nhạc cá nhân quy mô nhất sự nghiệp sau 17 năm làm nghề, Quốc Thiên mong muốn tri ân khán giả, tạo được dấu ấn nghệ thuật trong không gian mới mẻ, sáng tạo.

Trong bối cảnh nhiều khu vực miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, Quốc Thiên cho biết anh sẽ trích 200 triệu đồng từ doanh thu đêm nhạc để san sẻ, hỗ trợ phần nào cho bà con vượt qua khó khăn.

Suốt 4 tiếng đồng hồ, Quốc Thiên và dàn ca sĩ khách mời đã mang đến cho khán giả 35 tiết mục thuộc 6 chương với những màu sắc âm nhạc đa dạng.

Nhiều khán giả nhận xét, đêm nhạc của Quốc Thiên diễn ra gọn gàng, ấn tượng. Bên cạnh chất lượng những màn trình diễn, hòa nhạc ghi điểm bởi sự đầu tư chuyên nghiệp. Âm thanh, ánh sáng cùng sân khấu hiện đại giúp mở ra không gian trình diễn độc đáo, nhiều hiệu ứng bắt mắt.

Hai chương mở đầu là hành trình Quốc Thiên ghép lại những mảnh ký ức đã gắn liền với anh trong năm tháng tuổi trẻ, dùng âm nhạc để kể những cảm xúc riêng tư. Trên sân khấu, nam ca sĩ thể hiện loạt hit như Ước gì, Lặng, Lạc, Anh đau từ lúc em đi, Căn phòng, Ánh trăng giả dối...

Quốc Thiên nhớ lại, thời mới vào nghề, anh tự bươn chải tại TPHCM với nhiều khó khăn. Giai đoạn đó, nam ca sĩ gặp tình yêu đầu tiên, người đã để lại cho anh những kỷ niệm khó quên mà đến nay nhắc lại anh vẫn còn thấy đau trong trái tim mình.

Nam ca sĩ chia sẻ, trải nghiệm trong tình yêu giúp anh truyền tải cảm xúc, sự sâu sắc, chiêm nghiệm trong những ca khúc tình ca gửi tặng khán giả.

"Từ khi người ấy rời đi, trái tim tôi cũng lạc mất. Đây chính là cảm giác trống rỗng. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở đều nhắc tôi về một khoảng trống lạnh lẽo. Vào khoảnh khắc đó, tôi không biết phải làm gì, không có ai để bấu víu, chỉ còn một mình đối diện với chính trái tim đang dần hóa xám", Quốc Thiên bộc bạch.

Ở chương 3, Quốc Thiên mang đến cho khán giả loạt ca khúc ballad như Vẫn nhớ, Hãy để em đi... Mạch cảm xúc được dẫn dắt nhất quán, từ nỗi đau vụn vỡ đến sự dịu dàng của những lời buông tay, khiến không gian đêm nhạc sâu lắng và xúc động.

Điểm nhấn ở chương này là sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Bùi Công Nam. Quốc Thiên chia sẻ, Bùi Công Nam là người em mà anh vô cùng yêu mến khi gặp gỡ ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Cả hai mang đến màn song ca Anh không theo đuổi em nữa - một sáng tác của chính Bùi Công Nam.

Bước sang chương 4, nam ca sĩ khuấy động không khí với những tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Trong đó, khoảnh khắc gây bất ngờ nhất chính là màn xuất hiện của khách mời bí mật - Hòa Minzy - ở tiết mục Đào liễu.

Hòa Minzy hé lộ, buổi sáng cô ở Bắc Ninh, trưa bay về TPHCM, chiều có mặt tại sân khấu tổng duyệt. Dù chân bị đau, nữ ca sĩ vẫn thực hiện những điệu nhảy duyên dáng, cùng Quốc Thiên tạo nên màn kết hợp đậm chất Bắc Bộ trong ca khúc Bắc Bling.

MONO cũng là khách mời góp mặt trong đêm nhạc của Quốc Thiên. Anh mang đến bản hit Em xinh, Waiting for you.

MONO chia sẻ rằng anh ngưỡng mộ Quốc Thiên từ lâu, không chỉ vì giọng hát mà còn vì hành trình làm nghề bền bỉ. Quốc Thiên cũng kể kỷ niệm đáng nhớ khi anh trai của MONO - ca sĩ Sơn Tùng M-TP - từng viết tặng anh ca khúc Gió cuốn em đi trong những năm đầu sự nghiệp.

"Tôi và MONO thân nhau từ chương trình Chiến sĩ quả cảm. Đối với tôi, MONO là ca sĩ rất ngoan, hiếm có ai tuổi còn trẻ đều đặn hằng ngày 10h đêm đi ngủ, 6h sáng dậy tập gym như vậy", Quốc Thiên nói về đàn em.

Ca sĩ khách mời Hồ Ngọc Hà cũng mang đến những tiết mục bất ngờ và để lại dấu ấn mạnh mẽ cho khán giả. Ngay khi bước ra sân khấu, "nữ hoàng giải trí" và Quốc Thiên cùng thể hiện màn mashup 8 ca khúc gồm: Gửi người yêu cũ, Phải là anh thì em mới biết, Hừng đông, Cô đơn trên sofa, Vội vàng, Xin hãy thứ tha, Chia cách bình yên, Hãy thứ tha cho em.

Màn trình diễn được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, gợi cảm hứng về đoạn nhạc kịch giàu kịch tính.

Ở tiết mục solo, Hồ Ngọc Hà thể hiện ca khúc Tìm lại giấc mơ. Cô khiến người xem "thót tim" với màn tung hứng trên cao vô cùng hoành tráng. Nữ ca sĩ chia sẻ, cách cô đầu tư cho tiết mục là để thể hiện sự tôn trọng dành cho đêm nhạc của đàn em. Hồ Ngọc Hà động viên Quốc Thiên tiếp tục bước xa hơn trong sự nghiệp sau cột mốc SKYnote 2025.

Loạt khách mời Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Duy Khánh mang đến những tiết mục vũ đạo hài hước trên nền nhạc gây sốt TikTok gần đây, tạo không khí thoải mái, sôi động.

Các đồng đội của Quốc Thiên từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai gồm Tiến Luật, Tiến Đạt, Duy Khánh, Binz và Rhymastic cũng bất ngờ tái hợp trong đội hình Nhà Trẻ, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Những ca khúc từng được yêu thích của nhóm như Đi đu đưa đi, Sao cũng được tiếp tục được tái hiện với bản phối mới.

Ở phần cuối đêm nhạc, hàng nghìn khán giả đứng lên hòa mình vào những ca khúc sôi động và năng lượng, trước khi khép lại trong giai điệu Skynote - ca khúc chủ đề concert.

Quốc Thiên không giấu được sự xúc động, mắt đỏ hoe. Anh chia sẻ: "Có những khoảng trời trong đời, tôi cảm nhận được màu sắc rực rỡ, tươi sáng, hạnh phúc. Rồi có những điều ập đến, sự mất mát, sự ra đi của những người mình thương yêu, khoảng trời trở nên xám xịt, lạnh lẽo, tưởng như chẳng còn lối ra.

Nhưng rồi, như một phép màu, bàn tay của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả luôn ở đấy. Mọi người vá lại những mảnh trời xám ấy, giúp màu xanh hy vọng dần hiện lên. Khoảng trời của tôi giờ đây lại rộng mở, trong trẻo, và tràn đầy sức sống".

Ảnh: Trịnh Nguyễn