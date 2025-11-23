Xử lý 52 tài khoản Facebook, TikTok đăng tin sai sự thật về mưa lũ

Ngày 23/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã phát hiện 52 tài khoản Facebook, TikTok có hành vi đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ những ngày qua.

Cơ quan công an đã mời các chủ tài khoản đến trụ sở làm việc, xử phạt hành chính 5 trường hợp với số tiền 37,5 triệu đồng; yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp và yêu cầu gỡ bỏ bài viết vi phạm đối với 30 trường hợp.

Một chủ tài khoản đăng thông tin sai sự thật về thiệt hại do mưa lũ được cơ quan công an mời làm việc (Ảnh: Anh Nguyễn).

Ngoài xử lý vi phạm, công an cũng đã làm việc với các KOLs (người có sức ảnh hưởng), quản trị viên các hội nhóm lớn tại Đắk Lắk và yêu cầu các cá nhân này tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ ngay các bình luận, hình ảnh tiêu cực, sai lệch về tình hình mưa lũ gây ảnh hưởng an ninh trật tự.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải thông tin vỡ đập Đồng Cam (xã Phú Hòa 1) vào tối 20/11 khiến người dân vô cùng lo lắng, hoảng loạn. Xác định không có bất kỳ sự cố vỡ đập nào, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đăng phát thông báo chính thống để trấn an dư luận.

Thông tin sai sự thật về số lượng người chết do mưa lũ ở xã Hòa Thịnh gây hoang mang dư luận (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ngày 21/11, trên mạng xã hội có thông tin người dân lặn vớt tôm hùm bị dính axit sunfuric khiến 10 người chết, thông tin này cũng được cơ quan chức năng bác bỏ.

Tối 21/11, mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều clip, thông tin cho rằng tại xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) có "hàng trăm người chết do lũ", "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt"... Những thông tin này khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh sau đó đã lên tiếng khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.