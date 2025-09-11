Thân hình săn chắc, gương mặt đẹp tựa nữ thần của cựu Hoa hậu Hoàn vũ

Harnaaz Sandhu (SN 2000) đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn 2021 vào tháng 12/2021. Cô là người Ấn Độ thứ ba giành danh hiệu này và đưa Hoa hậu Hoàn vũ trở lại với Ấn Độ sau gần 20 năm.

Trở thành nữ hoàng sắc đẹp của một trong hai cuộc thi lớn nhất hành tinh, Harnaaz Sandhu được khen tài sắc vẹn toàn. Các chuyên trang cũng nhận xét, hoa hậu Harnaaz Sandhu xứng đáng với danh hiệu, sở hữu cả vẻ ngoài quyến rũ và khả năng hùng biện tốt, truyền cảm hứng.

Harnaaz Sandhu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021 (Ảnh: MU).

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2021, cô ghi điểm với giám khảo và khán giả theo dõi cuộc thi với câu trả lời thông minh.

Người đẹp chia sẻ: "Áp lực lớn nhất mà giới trẻ ngày nay phải đối mặt là niềm tin vào bản thân. Phải biết rằng bạn chính là độc nhất vô nhị và bạn rất đẹp vì điều đó. Vậy nên hãy ngừng so sánh bản thân với người khác và hãy nói về những điều quan trọng hơn đang xảy ra trên thế giới.

Tôi nghĩ đây là điều các cô gái trẻ cần hiểu rõ. Bước lên đi và lên tiếng vì chính mình, bởi bạn mới là người làm chủ cuộc đời mình. Bạn là tiếng nói đại diện cho cuộc sống của bạn. Tôi đã tin vào bản thân. Và đó là lý do tôi đứng ở đây hôm nay".

Harnaaz Sandhu từng gặp vấn đề cân nặng sau khi đăng quang (Ảnh: MU).

Sau khi giành chiến thắng, cuộc sống của Harnaaz Sandhu thay đổi hoàn toàn. Cô đối mặt với những lời miệt thị ngoại hình khi tăng cân “không phanh” ngay sau khi đăng quang.

Hơn một năm, người đẹp Ấn Độ phải chịu những lời chê bai về dáng vóc đậm đà, gương mặt thiếu thon gọn ngay trên trang cá nhân và trang web chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, hoa hậu Harnaaz Sandhu buông thả bản thân, không giữ gìn hình ảnh dù cô đang là đương kim hoa hậu. Lựa chọn thời trang của hoa hậu cũng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã đưa ra phản hồi trên fanpage chính thức để bênh vực người đẹp: "Chúng tôi không chấp nhận việc miệt thị người khác ở bất cứ hình thức nào. Hoa hậu Hoàn vũ là cộng đồng được xây dựng để ủng hộ, khuyến khích và thúc đẩy lẫn nhau. Ở đây không có chỗ cho sự ghét bỏ".

Các người đẹp tiền nhiệm cũng lần lượt lên tiếng bênh vực Harnaaz Sandhu. Trước những sức ép dành cho bản thân, Harnaaz Sandhu lên tiếng giải thích, cô tăng cân vì ảnh hưởng bệnh tật và chịu tác dụng phụ của thuốc điều trị. Bên cạnh đó, lịch trình làm việc dày đặc khiến cô không có thời gian tập luyện, rối loạn sinh hoạt nên việc tăng cân xuất hiện.

Người đẹp cũng nỗ lực lan tỏa những năng lực tích cực và giúp phụ nữ sống mạnh mẽ trong xã hội hiện đại qua các bài phỏng vấn. Cô nói: "Chúng ta đang ở thế kỷ 21. Thực sự, tôi băn khoăn tại sao phụ nữ vẫn bị để ý về cách ăn mặc và phán xét phong cách thời trang mà họ theo đuổi. Tôi cho rằng phụ nữ đang đi đầu và họ có thể thay đổi nhiều thứ. Đừng bận tâm, đừng dừng lại, hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu. Hãy tự tin và đủ mạnh mẽ".

Kết thúc nhiệm kỳ, Harnaaz Sandhu trở lại là chính mình. Cô dành thời gian tập luyện và theo đuổi những sở thích cá nhân. Người đẹp chăm chỉ trong phòng gym, tập yoga kết hợp pilates để lấy lại dáng vóc gọn gàng, tinh thần sảng khoái.

Cô cũng có chuyển hướng tích cực trong sự nghiệp khi rẽ sang lĩnh vực điện ảnh, niềm đam mê cô ấp ủ bấy lâu. Trên trang cá nhân, cựu hoa hậu chia sẻ nhiều hình ảnh liên quan tới công việc diễn viên. Ngoại hình trẻ trung, tươi tắn và đầy sức sống của Harnaaz Sandhu nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Một số khán giả thừa nhận, Harnaaz Sandhu hiện là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất mọi thời đại và luôn tỏa ra năng lượng tích cực.

Nói về hành trình tìm lại bản thân, người đẹp Ấn Độ tâm sự: “Tôi nghĩ rằng chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau. Cơ thể mỗi người khác nhau và vóc dáng cũng vậy. Đó chính là vẻ đẹp”.

Ảnh: Instagram