Em gái Trịnh Công Sơn nói gì khi ca sĩ trẻ hát nhạc Trịnh bằng tiếng Anh?

Chiều 24/10, tại Hà Nội, dự án âm nhạc Hãy yêu jazz đi đã ra mắt công chúng, với sự đồng hành của em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Kéo dài từ tháng 10 năm nay đến hết năm 2028, Hãy yêu jazz đi là dự án làm mới và lan tỏa nhạc Trịnh thông qua việc phối khí theo phong cách jazz, fusion và acoustic, kết hợp chuyển ngữ sang tiếng Anh, Nhật và Hàn.

Ở dự án này, từ ca sĩ cho tới nhạc công, đa phần là các bạn trẻ gen Z (thế hệ sinh ra từ năm 1996 đến năm 2012) và đều yêu jazz, yêu nhạc Trịnh.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (trái) chia sẻ về việc làm mới nhạc Trịnh Công Sơn tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, cố vấn của dự án, cho biết âm nhạc của Trịnh Công Sơn vốn sâu sắc và đầy tầng nghĩa, ngay cả khi thể hiện bằng tiếng Việt cũng không dễ thấu hiểu trọn vẹn.

Vì vậy, điều quan trọng không nằm ở ngôn ngữ, mà ở tình cảm và sự rung động chân thành của người hát. Khi đó, nhạc Trịnh mới thật sự chạm được đến trái tim người nghe.

“Tôi cho rằng, đây là một dự án khó được các bạn trẻ làm công phu, nghiêm túc. Nhạc jazz là thể loại khó, hơi “lơi” một chút nhưng người trẻ ở dự án hát hay và chạm đến trái tim. Nhạc jazz và nhạc Trịnh đều da diết, có gì đó “cuộn” vào nhau nên người nghe thấy rất đồng cảm.

Nhạc của anh Sơn dịch ra tiếng Anh rất khó, các tiếng khác còn khó hơn. Vì thế người chuyển ngữ, hoà âm phải làm việc rất vất vả mới có thể "thay áo" cho bản nhạc”, bà Vĩnh Trinh nói.

Phản hồi một số clip AI hát nhạc Trịnh gần đây, bà Vĩnh Trinh cho biết, bà đã nghe một số clip nhạc rock kết hợp với ca khúc của Trịnh Công Sơn. Bà thấy hay nhưng cũng lo cho sự phát triển và sáng tạo của người ca sĩ.

“Có người bàn đến bản quyền các tác phẩm khi AI hát nhạc Trịnh, nhưng việc này chắc để Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam làm việc. Đơn vị này có chuyên môn nên họ làm tốt hơn gia đình”, bà Trinh nói.

Quỳnh Phạm - một trong những ca sĩ gắn bó với jazz trong suốt 25 năm qua, đồng thời là nhà sáng lập của dự án lần này - lý giải, tên của dự án lấy cảm hứng từ bài hát Hãy yêu nhau đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Theo Quỳnh Phạm, trong hơn một thập kỷ trở lại đây, nhạc Trịnh đã được nhiều người trẻ làm mới. Tuy nhiên, đa phần vẫn chỉ là những thử nghiệm đơn lẻ, hay nói cách khác, là những nốt nhạc đẹp… nhưng chưa thành một bản phối dài hơi.

"Với dự án này, dù hát bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào, giai điệu ấy vẫn kể cùng một câu chuyện về tình yêu, sự cô đơn, mất mát và khát vọng được sống tử tế với đời.

Chúng tôi tin nhạc Trịnh Công Sơn có thể “sống” trong nhiều ngôn ngữ. Mỗi bản dịch, mỗi giọng hát là một cuộc đối thoại mới với cái đẹp và nỗi buồn - một cuộc đối thoại không bao giờ kết thúc”, chị Quỳnh Phạm nói.

Ca sĩ Quỳnh Phạm chia sẻ về dự án dịch nhạc Trịnh sang tiếng Anh, Nhật và Hàn (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Nguyễn Nhật Tuấn, Trưởng khoa Đào tạo sau đại học, Đại học Hà Nội, cố vấn ngôn ngữ của dự án, cho biết anh không chỉ “dịch lời” ca khúc mà gần như phải viết lại cảm xúc trong một ngôn ngữ khác.

"Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm, giàu thanh điệu, chỉ cần một dấu nhỏ cũng làm đổi sắc cảm xúc, còn tiếng Anh lại có nhịp điệu trọng âm, có chỗ nhấn, chỗ buông hoàn toàn khác.

Xử lý một ca khúc Trịnh bằng tiếng Anh là hành trình song song giữa nghĩa và nhạc: Giữ nghĩa thì dễ làm gãy nhạc, còn giữ nhạc thì dễ mất hồn Trịnh. Vì vậy, tôi luôn tìm hiểu kỹ để tìm một nhịp cảm xúc tương đương, chứ không phải một bản dịch từng câu, từng chữ", ông Nguyễn Nhật Tuấn cho hay.