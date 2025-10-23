Chi Pu hạnh phúc khi được mặc quân phục cùng với bố là Đại tá

Nữ ca sĩ Chi Pu chia sẻ khoảnh khắc vỡ òa xúc động khi được bố - Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn - bất ngờ ghé thăm cô khi đang rèn luyện trong môi trường quân đội.

Chi Pu hạnh phúc vỡ òa khi bất ngờ gặp bố - Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn - khi đang rèn luyện trong môi trường quân đội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chi Pu tiết lộ rằng, gia đình cô có truyền thống quân đội, với nhiều đời làm quân nhân.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, gia đình cô có tới 3 người từng công tác trong quân đội, bao gồm: Ông nội, bố và bác ruột. Đặc biệt, ông nội cô còn được trao tặng nhiều huân huy chương cao quý.

Bố của Chi Pu là Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn, hiện đã nghỉ hưu.

Lớn lên trong môi trường gia đình nghiêm khắc và nề nếp của người lính, Chi Pu cho biết cô học được nhiều bài học về thói quen sinh hoạt, giờ giấc và sự kỷ luật.

Do vậy, cô thích ứng nhanh với những yêu cầu rèn luyện trong môi trường quân đội. Thậm chí, Chi Pu khiến đồng đội là các nghệ sĩ phải kinh ngạc vì sức khỏe, cũng như sự nỗ lực trong quá trình rèn luyện.

Chi Pu xúc động bật khóc khi bất ngờ được gặp bố (Ảnh: Quỳnh Trang).

Mạnh mẽ khi đối đầu với thử thách nhưng nữ ca sĩ vẫn là một cô con gái làm nũng bố. Khi bất ngờ được Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn ghé thăm, Chi Pu đã òa khóc nức nở và xúc động ôm chầm lấy bố sau thời gian xa nhà tập luyện.

Nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân sau khoảnh khắc này: "Những ngày cuối huấn luyện mệt rã rời, thấy "đồng chí bố" xuất hiện ở Sư đoàn 325, tinh thần lập tức hồi sinh. Lần đầu hai bố con cùng mặc quân phục, cùng ngồi ăn bữa cơm quân đội là khoảnh khắc để đời".

Sau khi gặp được bố, Chi Pu vui vẻ dẫn ông đi tham quan, gặp gỡ các bạn bè nghệ sĩ cùng tham gia chương trình Sao nhập ngũ.

Tại đây, diễn viên Bình An và Độ Mixi vừa gặp bố của Chi Pu đã lập tức báo cáo rằng, khi cùng tham gia chương trình rèn luyện trong quân đội, họ nhận thấy nữ ca sĩ đã "mất hết hình tượng" tiểu thư trước đây, chỉ còn thấy một cô gái mạnh mẽ, quyết tâm.

Bố của Chi Pu vui vì con gái được rèn luyện trong môi trường quân đội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Diễn viên Bình An nêu lên thắc mắc, liệu có bao giờ bố Chi Pu muốn con nối nghiệp quân đội của gia đình không, Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn đáp lại, ông cũng có ý định này, nhưng do Chi Pu là nữ nên đã có định hướng khác.

Bố Chi Pu rất vui khi biết con gái tham gia chương trình trải nghiệm môi trường quân ngũ, rèn luyện bản thân.

Chi Pu cũng chia sẻ rằng, hiện nay cô có thể lực tốt, có thể chạy 10km nên đã tự tin tham gia môi trường quân đội.

Việc bố Chi Pu xuất hiện trước công chúng với quân hàm Đại tá đã khẳng định thêm về gia đình giàu truyền thống quân đội mà nữ ca sĩ tự hào chia sẻ, đồng thời thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ.