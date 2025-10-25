Đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng 7 trường nội trú vùng biên giới

Ngày 25/10, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra thực tế và làm việc với đơn vị, địa phương liên quan về việc chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới trên địa bàn.

Theo kế hoạch, các trường sẽ được đầu tư, xây dựng tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Goòng (xã Ia Púch), Chan (xã Ia Pnôn), Mook Trang (xã Ia Dom), Lang (xã Ia Chia) và Dăng (xã Ia O).

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới (Ảnh: Mai Đào).

Dự án được triển khai đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị dạy học. Quy mô giáo dục tại 7 trường với 212 lớp học, 7.108 học sinh (bình quân mỗi lớp 35 học sinh).

Tổng vốn thực hiện dự án hơn 1.516 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 1.468 tỷ đồng, còn lại của tỉnh hơn 48 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, việc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất, đảm bảo chỗ học, nơi ở nội trú cho học sinh, góp phần giảm tỷ lệ bỏ học và nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần tạo điều kiện ổn định, thu hút đội ngũ giáo viên gắn bó lâu dài với vùng biên giới, đồng thời xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, an toàn và lành mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lâm Hải Giang đề nghị UBND các xã biên giới khẩn trương phối hợp với đơn vị thuộc Binh đoàn 15 để thống nhất phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt và triển khai thực hiện trước ngày 29/10.

Ông giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng đơn vị tư vấn rà soát toàn bộ phương án tổng thể mặt bằng, điều chỉnh phù hợp để lấy ý kiến các xã, sớm hoàn thiện quy hoạch chi tiết trước tháng 10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Ia Nan xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án, dự kiến diễn ra ngày 2/11, đảm bảo chu đáo, an toàn, trang trọng và tiết kiệm.

Ông nhấn mạnh, các đơn vị liên quan và địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công theo quy định, đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời phát huy hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước.