Phương Mỹ Chi, Tiến Linh dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Sáng 25/10, Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I (2025-2030) đã tuyên dương tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình giai đoạn 2020-2025; đồng thời công bố danh sách các tập thể, cá nhân thuộc đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI tại Hà Nội.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tiên tiến điển hình giai đoạn 2020-2025 (Ảnh: Q.Huy).

Phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I (2025-2030), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I và là sự kiện lịch sử trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố sau khi TPHCM sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá, các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đã thực sự đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn cuộc sống, tạo động lực quan trọng cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Được, bước vào giai đoạn mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng nhiều hơn, nhưng cũng có nhiều thách thức, đòi hỏi phong trào thi đua yêu nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo và góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I đi vào thực tiễn đời sống.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 (Ảnh: Q.Huy).

Người đứng đầu chính quyền TPHCM đề nghị, trong 5 năm tới, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố cần tập trung vào các trọng tâm chính gồm: Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy; phát huy truyền thống đoàn kết, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, hiệu quả phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng TPHCM đáng sống, không ma túy như Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp của thành phố trong giai đoạn tiếp theo như đổi mới, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; cải cách hành chính theo hướng đồng bộ, minh bạch, lấy sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Tại đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố sẽ chấp thuận cấp kinh phí cho Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng phòng khám mắt lưu động.

Đề xuất này được Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Viết Giáp gửi đến lãnh đạo thành phố trước đó.

“Đây là đề xuất hợp lòng dân, mang ý nghĩa nhân văn của TPHCM. Thành phố sẽ cấp kinh phí để Bệnh viện Mắt thực hiện chương trình ý nghĩa này trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I đã ra mắt đoàn đại biểu thành phố tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội. Trong đó, đoàn TPHCM sẽ có 3 khách mời là Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi.

Các đại biểu chính thức của TPHCM dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc gồm: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và đại diện tập thể là Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới được phong tặng từ năm 2021 đến nay và 70 điển hình tiên tiến xuất sắc.

Trong đó, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh (CLB Công an TPHCM) và ca sĩ Phương Mỹ Chi là 2 trong số 5 điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao sẽ cùng các đại biểu thuộc đoàn TPHCM tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.