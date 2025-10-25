Băng Di 9 năm yêu bạn trai Việt kiều: "Anh cho tôi cần câu để tự kiếm tiền"

Cùng với sự trở lại trên màn ảnh rộng qua bộ phim Cục vàng của ngoại, diễn viên Băng Di thu hút sự chú ý khi chia sẻ tin vui đã nhận lời cầu hôn bạn trai Việt kiều - doanh nhân Justin Chiêm - sau 9 năm đồng hành.

Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, nữ diễn viên hiếm hoi trải lòng về chuyện tình cảm và hành trình trở lại điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng.

Băng Di kể chuyện tình 9 năm với bạn trai Việt kiều (Video: Cẩm Tiên).

9 năm bên bạn trai Việt kiều, nhiều lần ngồi lại đàm phán

Băng Di và doanh nhân Justin Chiêm có 9 năm bên nhau nhưng lại khá kín tiếng. Cả hai cũng trải qua những thăng trầm lẫn hạnh phúc như bao cặp đôi khác.

"Mọi người hay thắc mắc sao trước đây tôi đăng hình chung nhiều, còn bây giờ lại kín tiếng. Thật ra khi còn trẻ, mình thường muốn chia sẻ để chứng minh hạnh phúc. Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra việc chia sẻ quá nhiều đôi khi lại tạo áp lực. Nếu hạnh phúc thì không sao, nhưng khi có trục trặc, người ta sẽ bình luận, phán xét, khiến mọi thứ thêm mệt mỏi", Băng Di nói.

Theo nữ diễn viên, tình yêu bây giờ với cô là chuyện riêng tư, vừa đủ để khán giả biết rằng cả hai vẫn song hành, nhưng không phô trương.

"Chuyện tình yêu của chúng tôi cũng bình thường như bao người. Mọi người nhìn vào thì có thể nghĩ đó là một tình yêu khác người và có điều kiện, nhưng thực tế chúng tôi sống đơn giản lắm, đôi khi ăn uống lề đường cũng thấy ngon miệng. Tôi cũng muốn mọi người nhìn nhận chuyện tình cảm cá nhân của tôi đơn giản như vậy", nữ diễn viên chia sẻ.

Băng Di và bạn trai - doanh nhân Justin Chiêm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhìn lại chặng đường 9 năm, Băng Di thừa nhận cô và bạn trai có không ít lần sóng gió.

"Có lúc mệt mỏi đến mức cả hai phải ngồi lại nói thẳng: "Giờ có muốn tiếp tục hay không vì mệt quá rồi". Thậm chí có những buổi "đàm phán", nói rõ anh có gì, tôi mất gì, nếu chấp nhận thì cùng cho nhau cơ hội đi tiếp. Nhưng chính những lần như vậy giúp cả hai hiểu nhau hơn", Băng Di nói.

Theo nữ diễn viên, bí quyết giữ mối quan hệ dài lâu là sự chung thủy và quyết tâm. "Tôi nghĩ, nếu những chuyện nhỏ mà đã buông tay thì làm sao bước vào hôn nhân", cô nói.

Việc nhận lời cầu hôn với Băng Di là bước ngoặt lớn, nhưng không phải để thay đổi bản thân hoàn toàn.

"Nếu chưa có con, tôi vẫn muốn duy trì công việc như trước. Là diễn viên, tôi vẫn có thể đóng vai tình cảm, miễn là phù hợp. Tôi không muốn tự giới hạn mình chỉ vì sắp lập gia đình. Yêu rồi cưới, cảm xúc rất mãnh liệt, nhưng phải cân nhắc. Nếu đã là gia đình của nhau thì phải cùng nhau xây dựng", cô nói.

Băng Di chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về việc được bạn trai hỗ trợ tài chính, Băng Di không ngại thừa nhận: "Đương nhiên là có rồi. Mình là con gái thì cũng thích được chiều chuộng, được tặng quà. Nhưng tôi không bao giờ đòi hỏi những món đồ đắt đỏ. Món quà lớn nhất mà tôi nhận được từ anh ấy là kiến thức.

Đến hôm nay, tôi có thể tự tin chia sẻ về công việc kinh doanh là nhờ bạn trai. Anh ấy chính là người thầy đầu tiên của tôi. Anh cho tôi kinh nghiệm, hỗ trợ phía sau, giúp tôi có được những ý tưởng mang lại thành công. Kiến thức anh cho tôi còn cao hơn cả vật chất, đó là cái "cần câu" để tôi tự kiếm tiền. Đó là giá trị của một người phụ nữ hiện đại mà tôi đang có".

Vắng bóng 3 năm, lạc lõng khi trở lại nghề

Sau phim Đất rừng phương Nam, Băng Di gần như biến mất khỏi làng giải trí suốt 3 năm. Nữ diễn viên tâm sự, thời gian ấy, cô dành cho công việc kinh doanh và ổn định cuộc sống.

"Không chỉ riêng phim ảnh mà cả những hoạt động giải trí, kể cả các dự án nhỏ, tôi cũng không tham gia. Thỉnh thoảng chỉ xuất hiện ở vài sự kiện nhỏ của bạn bè thân thiết thôi", nữ diễn viên nói.

Khi công việc kinh doanh đã vào khuôn khổ, Băng Di bắt đầu nhớ nghề, thèm cảm giác "ăn cơm đoàn". Nhìn các đồng nghiệp đóng phim, nữ diễn viên thấy rất nhớ.

"Tuy nhiên, đến khi đến buổi họp báo phim, tôi bỗng thấy lạc lõng. Ngay trong không gian quen thuộc đó, tôi lại thấy mình như người ngoài cuộc, có lẽ vì đã rời xa giới giải trí quá lâu", cô nhớ lại.

Băng Di dành thời gian du lịch, tận hưởng cuộc sống tuổi 36 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cảm giác đó khiến Băng Di giật mình: "Tôi từng sống bằng nghề này, từng hạnh phúc với ánh đèn, vậy mà giờ lại ngại ngùng khi xuất hiện. Giây phút đó khiến tôi quyết tâm phải quay lại. Tôi biết mình có được ngày hôm nay cũng là nhờ nghệ thuật, nên không thể quên ơn".

Vai diễn Cục vàng của ngoại đến với Băng Di như một cái duyên. Bộ phim cũng mang đến cho cô cơ hội thử thách bản thân ở vai diễn hoàn toàn khác - một người mẹ. Chưa từng làm mẹ ngoài đời, nhưng khi hóa thân vào nhân vật, Băng Di lại trải qua nhiều cảm xúc mãnh liệt.

"Nhân vật chịu nhiều áp lực, bị xã hội phán xét. Tôi tìm hiểu và xem rất nhiều video về phụ nữ sau sinh, đặc biệt là những người trầm cảm. Họ không chỉ mệt mỏi về thể chất, mà còn bị bào mòn tinh thần, vì quanh họ ít ai thấu hiểu. Khi nhập vai, tôi lấy chính cảm xúc đó để diễn", cô nói, mắt rưng rưng.

Đến đây, nữ diễn viên nghẹn giọng chia sẻ: "Nhiều người nghĩ phụ nữ sau sinh nhạy cảm quá mức, nhưng không phải. Đó là một sự hy sinh lớn. Tôi mong đâu đó những bà mẹ khi xem phim sẽ thấy được hình ảnh của mình trong đó. Dù tôi chưa làm mẹ, nhưng tôi cảm nhận được sự sâu sắc, vất vả và hy sinh của người mẹ".

Tạo hình của Băng Di trong phim mới "Cục vàng của ngoại" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhìn lại chặng đường làm nghề, từ lúc thăng hoa đến những giai đoạn im ắng, Băng Di nói cô từng hối tiếc vì một câu nói bốc đồng.

"Tôi từng nói nếu làm kinh doanh thì sẽ không đóng phim nữa và bây giờ nghĩ lại thấy hối hận. Tôi biết ơn những người đã cho tôi cơ hội, những viên gạch đầu tiên để có được tên tuổi hôm nay", cô bộc bạch.

Nữ diễn viên kể, nghệ danh "Băng Di" là món quà do người quản lý cũ đặt cho và chính nghệ thuật đã mang đến cho cô sự thay đổi cả về danh tiếng lẫn kinh tế. "Nghề này không dễ để thành công hay giàu có, nhưng nếu mình làm bằng cái tâm thì sẽ nhận lại được nhiều thứ quý giá", cô nói.

Giờ đây, dù có đôi lúc tự hỏi mình có chậm hơn người khác không, Băng Di vẫn chọn bình tâm. "Bạn trai luôn nhắc tôi rằng đừng so sánh với ai cả. Hạnh phúc không nằm ở việc đến đích nhanh hay chậm, mà ở chỗ mình vẫn đang đi trên con đường mình yêu", cô mỉm cười chia sẻ.