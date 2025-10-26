Ô tô đầu tiên của Sharp chuẩn bị trình làng: Như thiết bị gia dụng di động

Sharp đang đẩy mạnh bước tiến vào lĩnh vực ô tô, dựa vào sức mạnh R&D và năng lực sản xuất của đối tác Foxconn để hiện thực hóa tham vọng này. Thành quả mới nhất là phiên bản nâng cấp của chiếc concept xe điện LDK+, dự kiến ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản (Japan Mobility Show) sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

So với nguyên mẫu năm 2024, LDK+ mới tiến gần hơn đến bản thương mại (Ảnh: Sharp).

So với nguyên mẫu đã được giới thiệu vào năm ngoái, chiếc LDK+ mới này có thiết kế tiến gần hơn tới bản sản xuất thực tế. Tỷ lệ thân xe giờ đây giống dòng minivan truyền thống hơn, thay vì kiểu dáng cab-over (cabin trên đầu xe) như trước.

Phần đầu xe giờ đây nổi bật với dải đèn LED phủ kín toàn chiều ngang, tích hợp trong mặt ca-lăng kín mang logo Sharp. Dù vậy, tổng thể thiết kế vẫn khá trung tính, chỉ được nhấn bằng kiểu sơn hai màu.

Sharp LDK+ sử dụng cửa trượt, phần đuôi dựng đứng, trong khi gương chiếu hậu và tay nắm cửa có thiết kế truyền thống - dấu hiệu cho thấy chiếc concept đang tiến gần hơn tới dây chuyền sản xuất.

Một hình ảnh khác hé lộ không gian bên trong rộng mở do không có các cột. Sàn xe phẳng, ghế lái có thể xoay ra phía sau, còn bảng điều khiển trung tâm tích hợp bàn gấp.

Kiểu dáng mới của Sharp LDK+ có tỷ lệ giống một chiếc minivan truyền thống, thay vì phong cách “cab-over” như trước (Ảnh: Sharp).

Hàng ghế sau có 3 chỗ ngồi được đặt lùi sâu hơn, giảm không gian hành lý nhưng tạo cảm giác thư giãn, kết hợp đèn viền ấm cúng.

Sharp định hướng LDK+ trở thành “phần mở rộng của phòng khách” khi xe dừng bánh. Thay vì màn hình 65 inch khổng lồ như ở phiên bản trước, bản cập nhật này được trang bị máy chiếu và màn hình kéo gọn phía trên hàng ghế sau, biến cabin thành rạp phim mini hoặc không gian làm việc di động.

Chiếc minivan điện LDK+ sử dụng nền tảng AIoT của Sharp - hệ thống trí tuệ nhân tạo kết nối vạn vật, cho phép xe liên kết với các thiết bị trong nhà như tủ lạnh, điều hòa, hay máy giặt. Hệ thống này có thể học thói quen và sở thích của người dùng, đồng thời hỗ trợ các tính năng V2H (kết nối xe với nhà), quản lý và tích hợp năng lượng mặt trời, và lưu trữ điện.

Sharp LDK+ chia sẻ nền tảng xe điện với Foxconn Model A, mẫu minivan từng ra mắt dưới dạng concept năm ngoái. Model A được thiết kế với nội thất linh hoạt và ngoại thất có thể tùy biến cho mục đích cá nhân hoặc thương mại.

Sharp chưa tiết lộ thông số động cơ điện và bộ pin, nhưng nhiều khả năng mẫu xe này sẽ dùng chung cấu hình với Model A. Theo kế hoạch, Foxconn Model A sẽ ra mắt tại Nhật vào đầu năm 2027, sau đó mở rộng sang các thị trường ASEAN.

Sharp vẫn chưa công bố thời điểm hoặc thị trường ra mắt phiên bản của riêng mình, nhưng nhiều thông tin chi tiết dự kiến sẽ được hé lộ tại sự kiện Japan Mobility Show ngày 30/10 tới.