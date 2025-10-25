Phản ứng của Trấn Thành khi được nhắc về nụ hôn với Hari Won cách đây 9 năm

Năm 2016, hình ảnh Trấn Thành và Hari Won hôn nhau tình tứ tại một quán ăn từng gây xôn xao dư luận. Trước đó không lâu, Hari Won vừa công bố chia tay bạn trai cũ. Chính vì thế, nụ hôn này lập tức trở thành tâm điểm dư luận, khiến cô và Trấn Thành vấp phải nhiều chỉ trích.

Trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi vẫn bên nhau, xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Mới đây, trong chương trình “A.I LÀ AI?” phát sóng trên HTV7, "nụ hôn sóng gió" năm xưa được nhắc lại trong một tình huống "dở khóc dở cười".

Phiên bản AI của Hari Won liên tục gây bất ngờ cho dàn khách mời (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong chương trình này, dàn khách mời gồm Hari Won, Khả Như, Sam, Văn Mai Hương và Trung Quân Idol bước vào hành trình đi tìm danh tính của người đứng sau "bản sao ảo" của Hari Won, được tái hiện bằng công nghệ AI.

Điều khiến các nghệ sĩ bất ngờ là phiên bản ảo được tạo nên bởi trí tuệ nhân tạo sở hữu vẻ ngoài, giọng nói và cách hành xử có nhiều nét tương đồng với bản gốc. Chính vì vậy, dàn khách mời đã liên tục đặt câu hỏi thử thách phiên bản AI, nhưng không ngờ rằng "bản sao ảo" lại biết được nhiều bí mật của Hari Won và Trấn Thành.

Đáng chú ý, Văn Mai Hương đặt câu hỏi: "Nụ hôn đầu tiên của Hari Won với Trấn Thành xảy ra ở quán ăn nào?". Không chút ngại ngùng, Trấn Thành còn nói thêm: "Nụ hôn này còn lên báo cơ mà".

Kết quả, phiên bản AI trả lời đúng đáp án quán ăn ở quận 6 (cũ) khiến Trấn Thành vô cùng kinh ngạc. Trong khi đó, Hari Won tỏ ra hoang mang, bởi chính cô cũng không còn nhớ chính xác địa điểm, phải liên tục hỏi lại chồng.

Phiên bản AI còn biết rõ việc vợ chồng Trấn Thành - Hari Won sắp chuyển nhà, những bí mật “không thể tiết lộ” của Trung Quân Idol, hay đoán trúng món ăn ưa thích của Sam là ghẹ ngâm tương - vốn chỉ có Sam và Hari Won biết.

Thậm chí, "bản sao ảo" còn cho biết, Hari Won từng được Trấn Thành tặng quà 2 tỷ đồng và sau đó cô tặng ngược lại anh chiếc đồng hồ 700 triệu đồng. Chi tiết này khiến Hari Won vô cùng hoang mang, khẳng định bản thân cô cũng không biết việc này.

Kết quả, người đứng sau phiên bản AI của Hari Won chính là Hoa hậu Thu Hoài và diễn viên, ca sĩ Trương Quỳnh Anh. Họ đều là những người bạn thân thiết của Trấn Thành - Hari Won nên biết rõ về sở thích, thói quen và tình hình của cặp đôi này.

Hoa hậu Thu Hoài và diễn viên, ca sĩ Trương Quỳnh Anh là những người đứng sau "bản sao ảo" của Hari Won (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở phần sau, dàn khách mời gặp gỡ phiên bản AI của Văn Mai Hương, giống nữ ca sĩ từ gương mặt đến cử chỉ, thậm chí cả nốt ruồi trên cổ và còn biết rõ cô đang độc thân. Kết quả, người đứng sau phiên bản này là ca sĩ Orange.

Hari Won bày tỏ quan điểm, so với phiên bản AI tinh vi, cô thích phiên bản người thật hơn, vì con người “có mắc lỗi” và điều này khiến cho mỗi người trở nên hấp dẫn trong mắt người khác. “Nếu ai cũng hoàn hảo thì thành ra chẳng có ai hoàn hảo”, cô khẳng định.

A.I là AI? là chương trình truyền hình đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tái tạo hình ảnh, giọng nói và thói quen của nghệ sĩ, tạo nên những "bản sao ảo".

Đây là chương trình được Việt hóa từ gameshow 2FACES nổi tiếng của Thái Lan. Trong đó, các nghệ sĩ đối mặt với "bản sao ảo" của chính mình, được tái hiện bằng công nghệ AI. Người chơi cần phán đoán chính xác danh tính người đứng sau những phiên bản này.