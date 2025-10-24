Tăng Thanh Hà đón tuổi 39, nói về sự thay đổi đặc biệt ở gương mặt

Ngày 24/10, Tăng Thanh Hà đăng tải loạt ảnh nhân dịp đón sinh nhật tuổi 39. Trong bộ ảnh được thực hiện tại nhà, "ngọc nữ màn ảnh Việt" để kiểu tóc buông xõa, mặc trang phục đơn giản, gương mặt trang điểm nhẹ.

Dịp này, người đẹp chiêm nghiệm về bản thân, bày tỏ lòng biết ơn dành cho những điều đang có. Đặc biệt, nữ diễn viên chia sẻ về những thay đổi về ngoại hình sau hành trình làm mẹ những năm qua.

Tăng Thanh Hà mừng sinh nhật tuổi 39 hôm 24/10 (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Sáu tháng từ ngày lên chức làm mẹ, đôi mắt sâu này bắt đầu xuất hiện. May mắn rằng cả 3 lần mang thai, cơ thể mình chỉ cần 2 tháng là đâu lại vào đó, chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi.

Mình dần học cách làm quen với nó, nhìn nó như kiệt tác của hành trình làm mẹ. Và cũng từ đó, mình nhận ra rằng, khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi, không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt và mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm", Tăng Thanh Hà nói.

Cô cho rằng, ai cũng có một phiên bản "đôi mắt sâu" này bởi đây là dấu vết của hành trình, của yêu thương và của những ký ức trong chặng đường đời. Đón tuổi mới, Tăng Thanh Hà học cách yêu chính mình, chấp nhận những thay đổi về ngoại hình bằng lòng biết ơn.

"Đi qua bao năm tháng buồn vui đủ đầy, cơ thể này cũng xứng đáng mang theo những dấu vết để nhớ, như những dấu mốc của một hành trình đã đi qua.

Hôm nay mình bước sang một tuổi mới. Mình không nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là mình đang ở giai đoạn thật đẹp của cuộc đời, tự do tự tại, biết ơn vì mọi điều mình đang có và vẫn còn rất háo hức với chặng đường phía trước", Tăng Thanh Hà bộc bạch.

Tăng Thanh Hà nói về đôi mắt trũng sâu - nét thay đổi ngoại hình từ khi cô làm mẹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bài chia sẻ của Tăng Thanh Hà nhận nhiều bình luận động viên từ người hâm mộ và bạn bè trong giới như: Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, đạo diễn Nguyễn Phương Điền, Vũ Ngọc Đãng, siêu mẫu Xuân Lan, Bằng Lăng...

Hoa hậu Phương Khánh chia sẻ cùng đàn chị: "Phụ nữ luôn đẹp lên theo thời gian. Em quý phiên bản này của chị lắm".

Diễn viên Lương Mạnh Hải cũng đăng ảnh chúc mừng sinh nhật bạn thân kèm dòng chia sẻ: "Truyền thống mỗi năm lại tụ tập đón sinh nhật cùng nhau. Ngày của em. Chúc em mọi điều may mắn và hạnh phúc thật nhiều nhé. Mừng sinh nhật người phụ nữ đẹp cả tâm hồn lẫn ngoại hình".

Lương Mạnh Hải hội ngộ Tăng Thanh Hà để mừng sinh nhật bạn thân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hồi giữa tháng 10, Tăng Thanh Hà thu hút sự quan tâm của khán giả khi tái xuất trên tạp chí. Trong bộ ảnh, nữ diễn viên gây bất ngờ khi rũ bỏ hình tượng kín đáo để diện đầm xẻ ngực sâu, khoe sắc vóc mặn mà, gợi cảm.

Đây cũng là lần hiếm hoi bà mẹ ba con trở lại các hoạt động showbiz sau thời gian vắng bóng. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 39 của Tăng Thanh Hà, đồng thời mong cô sớm quay lại màn ảnh.