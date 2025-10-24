Thời đỉnh cao trong âm nhạc, Lương Bằng Quang kiếm tiền thế nào?

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) về tội Đưa hối lộ. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang.

Thông tin này thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhạc sĩ giàu có, cát-xê hàng trăm triệu đồng

Trước khi vướng ồn ào vi phạm pháp luật, Lương Bằng Quang từng được biết đến là nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng đầu thập niên 2000.

Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, anh sáng tác nhiều ca khúc hit gắn với thế hệ khán giả 8X, 9X như: Đôi chân thiên thần, Với anh em vẫn là cô bé, Đừng làm nỗi đau thêm dài, Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm...

Với tài năng sáng tác và gu âm nhạc hiện đại, Lương Bằng Quang từng là nhạc sĩ "mát tay", được nhiều ca sĩ nổi tiếng tìm đến đặt hàng sản xuất như: Lam Trường, Đan Trường, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Quang Vinh, Lệ Quyên...

Nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang năm 2005 (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong một cuộc phỏng vấn, Lương Bằng Quang từng hé lộ việc sản xuất âm nhạc giúp anh tích lũy được khá nhiều tiền, thậm chí thu nhập từ tiền sáng tác còn nhiều hơn cát-xê đi hát.

Trong khoảng 10 năm không ca hát (2007-2017), Lương Bằng Quang kiếm tiền nhờ sản xuất nhạc, hòa âm, phối khí, dạy nhạc. Thời gian sau này, anh cũng có thêm thu nhập nhờ lấn sân kinh doanh.

Năm 2016, Lương Bằng Quang mua căn hộ chung cư ở quận 8 (cũ), ước tính có giá 5 tỷ đồng vào thời điểm đó. Đây cũng là căn hộ đầu tiên nhạc sĩ mua được sau nhiều năm tích góp từ các công việc hoạt động nghệ thuật.

"Tôi tự lập, bắt đầu từ con số 0 và không nhờ sự hỗ trợ từ bất kỳ ai. Tôi có đủ khả năng ra riêng từ rất lâu nhưng bản thân vẫn ấp ủ ước mơ mua được một căn nhà trong mơ đúng như tưởng tượng. Và tôi rất vui khi đến giờ đã thực hiện được điều đó", Lương Bằng Quang chia sẻ thời điểm mua căn hộ.

Căn hộ này có tổng diện tích 150m2, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng thu âm lớn, trang bị nhiều thiết bị điện, công nghệ thông minh. Lương Bằng Quang từng cho biết, chi phí sắm sửa thiết bị điện tử cho studio ít nhất khoảng 500 triệu đồng.

Những show diễn ở nước ngoài của Lương Bằng Quang và Ngân 98 có cát-xê hàng ngàn USD (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ khi gắn bó cùng DJ Ngân 98, Lương Bằng Quang và vợ thường xuyên gây chú ý bởi cuộc sống xa hoa, những chuyến du lịch đắt đỏ. Cặp đôi cũng cùng nhau đi lưu diễn ở nhiều nơi, cát-xê có lúc lên tới hơn 400 triệu đồng/show tại nước ngoài.

Năm 2022, Lương Bằng Quang từng tạo tranh cãi khi khoe ảnh chụp cùng nhiều sổ đỏ nhà đất. Trước những bình luận nghi ngờ về độ xác thực của xấp sổ đỏ trong bức hình, Lương Bằng Quang nói rằng bức ảnh là "hình thức sống ảo". Tuy nhiên, nam nhạc sĩ cho biết anh có duyên trong việc môi giới bất động sản cho nhiều đại gia nên trong tay lúc nào cũng nhiều sổ đỏ.

Từng lao động chân tay, góc khuất tuổi thơ ít người biết

Ít ai biết rằng Lương Bằng Quang từng trải qua tuổi thơ nghèo khó. Trong một chương trình truyền hình năm 2017, nhạc sĩ kể, lúc anh còn nhỏ, gia đình gặp nhiều khó khăn, không có nhà mà phải ở nhờ một nhà kho nhỏ nằm trong khuôn viên Nhà hát Bến Thành.

Sau khi cha mẹ ly hôn, anh sống cùng mẹ. Mẹ anh bươn chải, chắt chiu, thậm chí có những ngày ăn mì gói kèm rau muống, hay mượn nồi đất nhà hàng xóm để nấu cơm, nhưng bà vẫn dành dụm tiền cho đứa con trai duy nhất được ăn học.

Trước khi vướng ồn ào phạm pháp, Lương Bằng Quang và Ngân 98 là cặp đôi thị phi của showbiz Việt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau này, Lương Bằng Quang và Ngân 98 thường được nhắc đến nhờ cuộc sống giàu sang, đủ đầy vật chất, nhưng cũng có lúc kẹt tiền, phải lao động chân tay mưu sinh.

Năm 2021, Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị mắc kẹt tại Phú Quốc trong giai đoạn giãn cách vì đại dịch Covid-19. Ban đầu, cả hai chỉ dự định đi du lịch ở đây 3 ngày, tuy nhiên tình hình dịch bệnh khiến họ ở lại gần 4 tháng.

Lương Bằng Quang từng kể lại, thời điểm này anh chuẩn bị kinh phí để du lịch ngắn ngày. Sau một tháng ở tại khu nghỉ dưỡng đắt đỏ, áp lực kinh tế, bất tiện sinh hoạt khiến anh phải tìm cách thích nghi. Anh làm nhiều công việc như bảo vệ, lễ tân để có tiền duy trì cuộc sống trên đảo.

"Thậm chí khi khách sạn thiếu người, tôi đảm nhận việc dọn phòng luôn. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình cọ toilet, ban đầu tôi cảm thấy rất sợ, nhưng làm dần cũng quen. Phải làm công việc tay chân sau nhiều năm sống hào nhoáng, tôi không thấy xấu hổ hay ngại ngùng. Tôi thấy may mắn vì mình còn có việc để làm", nhạc sĩ Lương Bằng Quang cho biết.

Năm 2024, Lương Bằng Quang rao bán căn nhà đã mua năm 2016 vì lý do kẹt tiền. Sau đó, anh chuyển về sống chung cùng Ngân 98 tại căn hộ 80 tỷ đồng.