Con trai Jennifer Phạm và Quang Dũng: Cao 1,9m, học giỏi được mẹ tặng ô tô
(Dân trí) - Ở tuổi 17, Bảo Nam - con trai của Jennifer Phạm và Quang Dũng - gây chú ý với chiều cao hơn 1,9m, vừa được mẹ tặng ô tô phục vụ việc học.
Mới đây, Jennifer Phạm chia sẻ hình ảnh đưa con trai lớn Bảo Nam đi mua ô tô, thuận tiện cho việc di chuyển đến trường. Người đẹp cho biết, cô đang ở Mỹ, vừa để lo việc học của con, vừa tranh thủ thời gian thăm người thân.
Qua những bức ảnh được đăng tải, Bảo Nam gây chú ý với vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh. Ở tuổi 17, con trai của Jennifer Phạm và Quang Dũng đã cao hơn 1,9m, phong thái trưởng thành, chững chạc. Không ít khán giả nhận xét Bảo Nam thừa hưởng nét điển trai của ca sĩ Quang Dũng và sự thanh lịch từ mẹ.
Bảo Nam là con trai của Jennifer Phạm và Quang Dũng. Sau khi bố mẹ ly hôn, Bảo Nam chuyển sang Mỹ sống cùng ông bà ngoại. Jennifer Phạm sau đó kết hôn với doanh nhân Đức Hải và có thêm 3 con. Những năm gần đây, người đẹp hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh.
Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Bảo Nam còn ghi điểm bởi phong cách chững chạc và thành tích học tập ấn tượng. Jennifer Phạm từng tự hào chia sẻ, con trai tốt nghiệp trung học cơ sở với danh hiệu thủ khoa, đạt điểm tuyệt đối trong 3 năm liền.
Cô kể, Bảo Nam chăm chỉ, tự giác và có ý chí học hỏi từ nhỏ, chưa bao giờ khiến cô phải lo lắng về chuyện học hành.
Bên cạnh việc học, Bảo Nam yêu thích âm nhạc và thể thao, đặc biệt là chơi piano. Ca sĩ Quang Dũng từng tâm sự con trai có tính cách hiền lành, trầm tĩnh, ít nói giống anh thời trẻ.
Dù đã có tổ ấm riêng, Jennifer Phạm vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Bảo Nam. Cô thường xuyên bay sang Mỹ thăm con hoặc đón con về Việt Nam vào dịp hè.
Những chuyến đoàn tụ luôn có mặt chồng hiện tại của Jennifer Phạm - doanh nhân Đức Hải. Người đẹp từng chia sẻ ông xã rất thương Bảo Nam, luôn xem con riêng của vợ như con ruột.
Theo Jennifer Phạm, mối quan hệ giữa Bảo Nam và bố dượng rất hòa hợp. Cả gia đình thường cùng đi du lịch, ăn uống, tạo không khí gần gũi giữa các con. Jennifer Phạm nói cô biết ơn chồng vì dù bận rộn, anh vẫn quan tâm và dành nhiều tình cảm cho con trai riêng của vợ.
Ngoài ra, Jennifer Phạm và Quang Dũng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn, thường trao đổi về việc nuôi dạy con ở từng giai đoạn trưởng thành.
Jennifer Phạm (SN 1985) định cư tại Mỹ từ nhỏ. Cô đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2005, sau đó trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật với vai trò MC, người mẫu, diễn viên...
Về đời tư, cô từng kết hôn với ca sĩ Quang Dũng và có một con trai chung là Bảo Nam. Sau khi ly hôn, Jennifer Phạm tái hôn với doanh nhân Đức Hải và có thêm 3 con.
Những năm gần đây, cô ít xuất hiện trong showbiz, chủ yếu tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình, giữ hình ảnh đẹp, không vướng ồn ào.