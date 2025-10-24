Con trai Jennifer Phạm và Quang Dũng: Cao 1,9m, học giỏi được mẹ tặng ô tô

Mới đây, Jennifer Phạm chia sẻ hình ảnh đưa con trai lớn Bảo Nam đi mua ô tô, thuận tiện cho việc di chuyển đến trường. Người đẹp cho biết, cô đang ở Mỹ, vừa để lo việc học của con, vừa tranh thủ thời gian thăm người thân.

Qua những bức ảnh được đăng tải, Bảo Nam gây chú ý với vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh. Ở tuổi 17, con trai của Jennifer Phạm và Quang Dũng đã cao hơn 1,9m, phong thái trưởng thành, chững chạc. Không ít khán giả nhận xét Bảo Nam thừa hưởng nét điển trai của ca sĩ Quang Dũng và sự thanh lịch từ mẹ.

Bảo Nam ăn mặc giản dị khi được mẹ đưa đi mua ô tô (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bảo Nam là con trai của Jennifer Phạm và Quang Dũng. Sau khi bố mẹ ly hôn, Bảo Nam chuyển sang Mỹ sống cùng ông bà ngoại. Jennifer Phạm sau đó kết hôn với doanh nhân Đức Hải và có thêm 3 con. Những năm gần đây, người đẹp hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Bảo Nam còn ghi điểm bởi phong cách chững chạc và thành tích học tập ấn tượng. Jennifer Phạm từng tự hào chia sẻ, con trai tốt nghiệp trung học cơ sở với danh hiệu thủ khoa, đạt điểm tuyệt đối trong 3 năm liền.

Cô kể, Bảo Nam chăm chỉ, tự giác và có ý chí học hỏi từ nhỏ, chưa bao giờ khiến cô phải lo lắng về chuyện học hành.

Bảo Nam sở hữu chiều cao nổi bật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh việc học, Bảo Nam yêu thích âm nhạc và thể thao, đặc biệt là chơi piano. Ca sĩ Quang Dũng từng tâm sự con trai có tính cách hiền lành, trầm tĩnh, ít nói giống anh thời trẻ.

Dù đã có tổ ấm riêng, Jennifer Phạm vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Bảo Nam. Cô thường xuyên bay sang Mỹ thăm con hoặc đón con về Việt Nam vào dịp hè.

Những chuyến đoàn tụ luôn có mặt chồng hiện tại của Jennifer Phạm - doanh nhân Đức Hải. Người đẹp từng chia sẻ ông xã rất thương Bảo Nam, luôn xem con riêng của vợ như con ruột.

Cả gia đình Jennifer Phạm đi chơi cùng nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Jennifer Phạm, mối quan hệ giữa Bảo Nam và bố dượng rất hòa hợp. Cả gia đình thường cùng đi du lịch, ăn uống, tạo không khí gần gũi giữa các con. Jennifer Phạm nói cô biết ơn chồng vì dù bận rộn, anh vẫn quan tâm và dành nhiều tình cảm cho con trai riêng của vợ.

Ngoài ra, Jennifer Phạm và Quang Dũng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn, thường trao đổi về việc nuôi dạy con ở từng giai đoạn trưởng thành.