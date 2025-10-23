"Nữ tiếp viên gợi cảm" Trâm Anh: Tôi sợ khán giả chỉ thấy mình đẹp

Sau thành công của Tử chiến trên không - bộ phim hành động đạt doanh thu hơn 245 tỷ đồng (tính đến ngày 21/10) - nữ diễn viên Trâm Anh trở thành gương mặt được chú ý của màn ảnh Việt.

Trong phim, cô đảm nhận vai tiếp viên Nhàn, phải đối mặt với những giây phút sinh tử khi không tặc khống chế máy bay. Với gương mặt sáng và đôi mắt "biết nói", Trâm Anh đã thể hiện trọn vẹn sự chuyển biến tâm lý của nhân vật, từ sợ hãi đến kiên cường.

"Tôi cảm thấy rất may mắn khi được là một mắt xích quan trọng của bộ phim. Đây là vai hành động đầu tiên, ngay từ khi casting (thử vai - PV) tôi đã nổi da gà và tự nhủ phải làm hết sức. Khi phim đạt doanh thu cao, tôi thực sự rất hạnh phúc", nữ diễn viên chia sẻ.

Trâm Anh vào vai nữ tiếp viên xinh đẹp, đối đầu với nhóm không tặc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ít ai biết Trâm Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống công an. Việc góp mặt trong dự án này mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt.

"Ba tôi từng mong tôi theo ngành, nhưng tôi lại rẽ hướng. Khi biết đây là phim của ngành, tôi thấy rất tự hào. Ngày đến giao lưu tại các trường đào tạo lực lượng công an, cảm giác thật khác, tôi không còn là con gái của ba, mà là một diễn viên được khán giả đón nhận. Tôi chỉ muốn chụp lại khoảnh khắc ấy để khoe với ba", cô xúc động chia sẻ.

Theo Trâm Anh, những câu chuyện trong các chuyến công tác của bố đã trở thành nguồn cảm hứng cho cô trong vai diễn.

"Ba kể cho tôi nghe nhiều chuyện đối mặt với hiểm nguy và tôi hiểu trong những khoảnh khắc sinh tử, việc bảo vệ hành khách hay đất nước là điều thiêng liêng. Ba chính là cảm hứng lớn nhất giúp tôi hoàn thành vai Nhàn", cô nói.

Gia đình của Trâm Anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về phản ứng của bố sau khi xem phim, Trâm Anh tiết lộ: "Ba tôi vốn nghiêm khắc, nhưng hôm ở thảm đỏ, ông cười rất tươi. Sau khi xem xong, ba chỉ nói "ba rất vui", rồi đùa thêm "ba thích Thái Hòa". Chỉ cần vậy thôi là tôi thấy đủ".

Để vào vai một cách chân thật, Trâm Anh phải vượt qua nhiều thử thách, đặc biệt là khi đóng chung với Thái Hòa trong các phân cảnh căng thẳng.

"Anh Thái Hòa diễn đáng sợ thật sự. Cách nói, ánh mắt của anh khiến tôi tin rằng mình đang bị cướp thật. Cảm xúc sợ hãi khi đó hoàn toàn là thật. Tôi biết ơn anh vì đã giúp vai diễn của mình tốt hơn rất nhiều", cô kể.

Bên cạnh diễn xuất, Trâm Anh cũng nhận được nhiều lời khen về ngoại hình. Tuy nhiên, cô cho rằng nhan sắc chỉ là yếu tố hỗ trợ.

"Tôi vui khi được khen xinh đẹp, nhưng điều tôi mong hơn cả là diễn xuất của mình được công nhận. Tôi sợ nhất là khi lên màn ảnh, khán giả chỉ thấy mình đẹp mà không thấy mình diễn.

Ngoại hình đúng là một lợi thế, nhưng điều quan trọng hơn là làm sao để vai diễn khiến người ta nhớ, từ ánh mắt, nụ cười cho đến cảm xúc. Vì thế, tôi sẽ luôn cố gắng trau dồi để hoàn thiện bản thân", nữ diễn viên chia sẻ.

Nhan sắc gợi cảm của Trâm Anh bên ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau vai diễn trong Tử chiến trên không, Trâm Anh không cho phép mình dừng lại. Cô xem đây là bước khởi đầu để tiếp tục theo đuổi đam mê điện ảnh.

"Tôi không cảm thấy áp lực. Tôi tin rằng khi mình làm nghề bằng tâm, Tổ nghiệp sẽ thương. Sắp tới, tôi mong có cơ hội thử sức với một vai đả nữ thật sự, và vẫn muốn tập trung cho điện ảnh, nơi tôi cảm thấy mình được sống trọn với nghề", Trâm Anh nói.