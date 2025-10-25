Sao “Tây du ký” thừa kế 4 tỷ USD từ vợ, vẫn livestream bán hàng mỗi ngày

Trì Trọng Thụy (SN 1952) xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật kinh kịch ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Năm 1981, ông tốt nghiệp Học viện Kịch nói Thượng Hải và chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Vai diễn để đời của ông là Đường Tăng trong Tây du ký (1986). Trong 3 diễn viên đảm nhận vai này, Trì Trọng Thụy là người xuất hiện nhiều nhất với tổng cộng 17 tập ở cả hai phần.

Trì Trọng Thụy nổi tiếng với vai diễn Đường Tăng trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Cố đạo diễn Dương Khiết từng nhận xét: “Đường Tăng do Trì Trọng Thụy thể hiện khiến tôi ưng ý nhất. Ngoại hình khôi ngô, dáng vẻ đường hoàng và gương mặt đậm tính Phật của ông ấy rất hợp nguyên tác”.

Thành công của Tây du ký đưa tên tuổi Trì Trọng Thụy lên hàng sao lớn, nhưng sau đó ông bất ngờ rời showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh.

Cuộc hôn nhân đặc biệt với “Nữ vương bất động sản” Trần Lệ Hoa

Sau khi giải nghệ, Trì Trọng Thụy kết hôn với nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa - người được mệnh danh là “Nữ vương bất động sản” và từng là nữ doanh nhân giàu thứ ba Trung Quốc.

Trì Trọng Thụy gặp bà Trần Lệ Hoa vào một ngày mùa đông năm 1988 khi bà cùng bạn bè đến một nhà hát kinh kịch xem biểu diễn. Tại đây, bà Trần Lệ Hoa nhận ra ngay đó là diễn viên đóng vai Đường Tăng trong Tây du ký mà mình yêu thích. Được sự tác hợp của người bạn, họ dần tìm hiểu và dành tình cảm cho đối phương.

Bà Trần Lệ Hoa đến với Trì Trọng Thụy sau một cuộc hôn nhân tan vỡ và có 3 người con riêng. Dù chênh lệch 11 tuổi và khác biệt về địa vị xã hội, hai người vẫn gắn bó hơn 30 năm và không có con chung.

Trì Trọng Thụy và người bạn đời đã có hơn 30 năm bên nhau (Ảnh: Sina).

Nhiều năm qua, cuộc hôn nhân của cả hai gây bàn tán với những lời ca ngợi lẫn tiếng gièm pha. Trì Trọng Thụy thừa nhận: "Mỗi khi đi bên nhau, tôi đều lo sợ bị người khác phát hiện. Tôi nói với bà ấy về những xì xào trong nhà hát. Người ta nói tôi mê bà ấy vì giàu có và bà ấy si mê vẻ ngoài của tôi".

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông vào năm 2022, nam diễn viên tiết lộ, ông từng từ chối lời cầu hôn của vợ tới 3 lần trước khi chung sống với bà. "Ban đầu tôi không muốn cưới bà ấy", Trì Trọng Thụy nói.

Nam diễn viên giải thích, ông từ chối Trần Lệ Hoa bởi áp lực từ những lời bàn tán. Nhưng sau đó một sự kiện xảy ra khiến ông thay đổi suy nghĩ. Đó là khi mẹ của ông lâm bệnh nặng.

Thời điểm đó, bà Trần Lệ Hoa dùng mối quan hệ và nguồn lực tài chính mời những bác sĩ giỏi nhất chăm sóc cho mẹ của Trì Trọng Thụy. Mẹ của nam diễn viên sống được hơn nửa năm.

Khi mẹ của Trì Trọng Thụy mất, Trần Lệ Hoa lại đứng ra lo liệu tang lễ. Sự chân thành của Trần Lệ Hoa khiến nam diễn viên cảm động. Gia đình ông cũng tác thành cho hai người.

Sau hơn 30 năm chung sống, Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa khiến nhiều người phải thay đổi cái nhìn về cuộc hôn nhân của họ.

Thừa kế hàng tỷ USD nhưng vẫn chăm chỉ gây dựng sự nghiệp riêng

Theo truyền thông Trung Quốc, tài sản của bà Trần Lệ Hoa ước tính khoảng 8 tỷ USD. Năm 2023, bà lập di chúc chia tài sản cho 3 người con riêng và người chồng hiện tại. Mỗi người con được thừa kế khoảng 10 tỷ NDT (gần 37.000 tỷ đồng), còn Trì Trọng Thụy nhận phần tài sản khoảng 4 tỷ USD.

Trì Trọng Thụy hiện vẫn chăm chỉ livestream bán hàng (Ảnh: Sina).

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, nam diễn viên vẫn tự lập, tiếp tục kinh doanh và thường xuyên livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng, tham gia các sự kiện quảng bá. Trì Trọng Thụy luôn thể hiện ông là người không quan tâm tới tiền của vợ.

Gần đây, hình ảnh Trì Trọng Thụy xuất hiện trên phố trong vai trò môi giới bất động sản gây nhiều chú ý. Một số người cho rằng ông không được chia tài sản nhiều như đồn đoán, song phần lớn khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ tinh thần lao động và lối sống giản dị của nam diễn viên 73 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Trì Trọng Thụy nói: “Tôi và vợ không chỉ có sự tôn trọng mà còn có cả lòng tôn kính. Nhiều bạn bè hỏi tôi có sợ sệt và áp lực không khi sống với Trần Lệ Hoa.

Bà ấy giàu hơn tôi, lớn tuổi hơn tôi, nhưng từ khi kết hôn, tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực. Ba mươi năm trôi qua nhanh, mỗi ngày chúng tôi đều bận rộn, vì thế càng nâng niu từng khoảnh khắc bên nhau”.